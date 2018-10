‘Checo’ con todo fríamente calculado

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Racing Point Force India, aseguró estar tranquilo tras no conseguir entrar a la Q3 y arrancar desde la posición 13 el Gran Premio de México.

“Estaba en el presupuesto el día de hoy, el no estar en la Q3; esperábamos estar un poquito mejor; creo que 11 hubiera sido lo ideal, pero no; no estoy para nada preocupado; creo que teníamos con mi vuelta de la Q1, fácilmente hubiéramos estado en la Q3; teníamos muy buen ritmo, pero decidimos ir en una estrategia diferente a los demás; esperamos que esa estrategia nos traiga un muy buen resultado y grandes puntos”, expresó.

En cuanto al tema de las llantas, el piloto regiomontano aseveró que se decidieron por el compuesto más duro debido a que dentro de la pista tiene más resistencia, lo que equivale a hacer una parada en pits más tarde y menos tráfico a la salida.

“Fuimos con el compuesto más duro, que es, obviamente, más lento, pero la carrera va a durar más; creo que los que fueron a la Q3 con el hiperblando van a tener que parar muy temprano y probablemente tengan mucho tráfico, y aquí, pasar es muy difícil; las temperaturas del motor suben bastante, entonces, por ese lado es complicado”, estableció Pérez.

Así, las dudas en torno a una estrategia exitosa se han despejado, de ahí que ya se cuente con un plan para afrontar la carrera de este domingo.

“Ya lo tenemos más claro (la estrategia); sin duda, no vamos a rodar con hiperblandos”, comentó Pérez, si bien de llegar a llover, todo podría cambiar para el piloto mexicano.

“En la práctica 3 estaba un poco mojado, pero ahora ya, que no llegue la lluvia; tenemos una gran estrategia para la carrera, entonces, esperemos que nos funcione muy bien y podamos ir para adelante muy fuerte”, puntualizó

Por último, Pérez aseguró que están apostando al plan de carrera planteado para el Gran Premio de México, es decir, tener una buena arrancada, ganar todas las posiciones que se puedan y sumar puntos.

PIE CHECO

‘Checo’ rodó muy rápido en la Q1; en la Q2, prácticamente, un segundo lo marginó de los 10 primeros para la largada