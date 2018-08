‘Checo’ a la vieja usanza

Sergio Pérez, piloto mexicano de Racing Point Force India, se decantó por las pistas de la vieja escuela.

Ello, de cara a la celebración del Gran Premio de Italia.

“Va a ser interesante ver cómo de competitivos podemos llegar a ser en Monza, y si realmente somos capaces de continuar con la velocidad que mostramos en Spa.

“Este circuito siempre es especial, y me encantan las pistas de la vieja escuela; es de alta velocidad y estrecha; sin duda, es importante que sigamos volviendo a estos circuitos clásicos; he tenido buenos resultados en Monza en el pasado y me encanta la energía y la pasión que muestra la afición; siempre es una carrera realmente especial”, refirió Pérez.

Así las cosas, Pérez se dijo muy positivo de cara al Gran Premio de Italia tras los puntos de los que se hiciera en Bélgica.

“Me siento muy positivo después de un fin de semana tan intenso en Spa.

“Los puntos que obtuvimos son muy importantes, y nuestro rendimiento durante todo el fin de semana muestra el gran grupo de personas que tenemos en esta escudería; el coche fue rápido y creo que conseguimos nuestro máximo resultado considerando todo lo ocurrido”, refirió.

Esto, luego de que Force India cambiara de propietario.