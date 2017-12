Calleja, joven promesa de BGR

Moisés Calleja, piloto debutante en el 2017 de BGR Motors, visitó las instalaciones de la Redacción de IMPACTO, El Diario, previo a la Navidad y habló, entre otras cosas, de cómo le gusta pasar estas fechas decembrinas.

Como es tradicional en todo el mundo, Calleja festeja estas fechas con toda su familia, acompañados de una suculenta cena y anécdotas con sus seres queridos.

“Realmente festejo estas fechas con mi familia, hacemos una cena y estamos juntos para celebrar estas festividades”, expresó el piloto del equipo BGR Motors.

Al ser cuestionado sobre ¿qué sería su regalo ideal que le pediría a Santa?, él contesto sin ningún tipo de titubeo: “Un coche de Rally”.

En cuanto al tema deportivo, Moisés Calleja consideró un excelente año de debut como piloto profesional, ya que durante la temporada ha sumado gran cantidad de puntos en cada una de las fechas del mundial de Rally 2017.

“Durante mi primer año he aprendido mucho, me ha gustado mucho, bastante, y todo gracias al apoyo de BGR; ha sido un buen año, he acumulado bastantes puntos”, expresó.

Al ser parte de un gran equipo, el cual es comandado por el experimentado Benito Guerra Jr., Calleja consideró que es motivante formar parte de dicho equipo.

“El equipo es excelente, estar con Benito es motivante, el modo de trabajo que se realiza en todo el equipo”, puntualizó.

Como era de esperarse Benito comparte sus conocimientos con los integrantes del equipo y Calleja no es la excepción, pues cada práctica aprende algo nuevo del experimentado piloto de Rally.

“Siempre en las practicas nos está apoyando, dando consejos de cómo entrar en ciertas cuervas, cómo aprovechar algunas salidas, en otros caso cómo aprovechar las notas, las cuales en muchas ocasiones ayudan a maniobrar y después del Rally contamos con una retroalimentación para saber cómo lo hicimos”, explicó el piloto novato.

Moisés Calleja, sin lugar a dudas, es un gran promesa para el deporte motor y, bajo la tutela del experimentado Benito Guerra Jr., seguramente dará mucho de qué hablar en el próximo 2018.