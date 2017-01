Bottas ‘hambriento’ de éxito

El piloto finlandés Valtteri Bottas justificó su decisión de dejar la escudería Williams para hacerse del asiento del alemán Nico Rosberg en Mercedes.

“Ambos equipos quieren ganar carreras y tener éxito, pero lo que realmente me convenció es que Mercedes está todavía muy hambrienta por tener éxito.

“A pesar de que han ganado todos los campeonatos en los últimos tres años, todavía no es suficiente”, refirió Bottas.

Así las cosas, el piloto finlandés se dijo capaz de lidiar con la presión que representará pilotar para la escudería Mercedes.

Sobre el particular, Bottas aseveró que “sería muy fácil cargar con una gran cantidad de presión y estresarte a ti mismo, pero en la Fórmula 1 me he dado cuenta de que si amontonas presión, sólo te perjudica”.

“Mis objetivos son, siempre, muy altos; me pongo el listón muy alto, por lo que creo que si la presión viene, será, sobre todo, de mí parte, más que del exterior”, ejemplificó el volante finlandés.