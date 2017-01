Bottas desmenuzado por suizo Marc Surer

Difícilmente el volante finlandés Valtteri Bottas le pondrá las cosas difíciles al británico Lewis Hamilton en la escudería Mercedes.

“Para mí, Bottas no es ningún súper talento al volante, sino, simplemente, un buen piloto de carreras”, aseguró Marc Surer, ex piloto suizo de la Fórmula 1.

Así las cosas, el ex volante helvético, quien tuviera participación en 87 grandes premios, dijo tener la certeza de que la única posibilidad de que Bottas trascienda en la escudería radica en que Hamilton baje la guardia al comprobar que su coequipero finlandés no le pone las cosas difíciles.

Sobre el particular, Surer hizo notar que “Lewis puede bajar un poco el nivel si se vuelve demasiado fácil, pero si eso no ocurre, entonces, no puedo ver, realmente, a Bottas poniéndole en peligro”.

Y que a diferencia de su coequipero en la escudería Williams, el brasileño Felipe Massa, “ahora se enfrentará a Lewis Hamilton”.

En ese tenor, Surer puntualizó que estará por verse de qué está hecho Bottas.