Benito quiere dar ‘Guerra’

El piloto rallista Benito Guerra dio a conocer los pormenores de competencia para este 2018, tales como su participación en el campeonato mundial de rallies, en la categoría WRC 2 donde se ha armado con todo.

“Me siento muy contento, vamos a correr todo el campeonato mundial en la categoría WRC2 a bordo de un Škoda Fabia R5 del equipo Motorsport Italia, equipo que me trae buenos recuerdos ya que en 2012 salimos campeones, mi navegante será de nueva cuenta un experimentado como Borja Rozada, es mi compañero habitual y estaremos juntos este año, la meta es consolidarnos en WRC 2 para intentar regresar a la categoría estelar del WRC ese es el compromiso con los patrocinadores, vamos con todo, la meta es estar siempre en el pódium.

Estámos en BGR agradecido con Carlos Slim por su apoyo con INFINITUM a PING COMMUNICATION y GUANAJUATO quien con su apoyo me han vuelto al campeonato del mundo, vamos a correr México por obvias razones, después vamos a Argentina un rally que nos ha ido muy bien y hemos tenidos victorias, Portugal que aunque no hemos ganado por fallas mecánicas nos ha sentado bien, estaremos en Alemania donde ya tenemos experiencia e inclusive nos subimos al pódium, correremos en España donde tenemos tres victorias en producción, Gales que nos favorece por el tipo de caminos y clima, es una asignatura pendiente ganar ahí y obviamente Italia que es la casa de nuestros patrocinadores los cuales agradezco su apoyo PING – OMP – BGR también para este 2018 marcaremos la ruta con Pirelli, es un compuesto que nos a funcionado y apostaremos de nueva cuenta por la marca italiana también tendremos un ingeniero que viene de Škoda Motorsport y esto me deja muy tranquilo ya que es un aliciente especial para poder poner la puesta a punto con equipos de mayor presupuesto, vamos a buscar pódium es el compromiso mínimo y obligatorio.” Apunto Benito Guerra.

El Škoda Fabia F5 será el auto que el binomio Guerra – Rozada buscará grandes satisfacciones, por su parte el madrileño Borja Rozada navegante con una gran experiencia se reporta listo.

Así la aventura para Benito Guerra iniciara en Marzo próximo en las actividades del campeonato Mundial de rallies en los caminos de Guanajuato.