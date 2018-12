As estadounidense del deporte motor Robby Gordon a Race of Champions

El as estadounidense del deporte motor Robby Gordon traerá sus impresionantes Stadium Super Trucks y sus versátiles SPEED XX UTVS a la Race of Champions del 19-20 de enero de 2019 en el Foro Sol, parte del circuito de F1 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Gordon, uno de los pilotos más talentosos del mundo, compitió en una serie de campeonatos que incluyen NASCAR, CART, IndyCar, Trans-Am, IMSA y el Rally Dakar. El estadounidense corrió por más de 20 años en la serie de la Copa NASCAR, obteniendo tres victorias y 39 top-10. También tuvo tres resultados entre los cinco primeros en Indianápolis 500 y se llevó cuatro victorias en Baja 500, tres victorias en Baja 1000 y siete títulos del campeonato internacional de off-road SCORE. El estadounidense es un ganador regular de la etapa en el brutal Rally Dakar, donde competirá nuevamente a principios de 2019.

Además, Gordon ha ganado dos veces el campeonato en la serie SUPER Trucks de SPEED Energy Stadium. Estos camiones deben ser vistos para creerlos, lo cual es una suerte para las multitudes que se dirigen al Foro Sol de la Ciudad de México, ya que ahora estarán entre los vehículos en acción en la Carrera de Campeones, junto con sus divertidos SPEED XX UTVs.

Stadium Super Trucks también tendrá su propia carrera de apoyo independiente con saltos de aluminio después de los dos días de competencia en ROC México. Esta será una carrera frente a frente al igual que la principal de Carrera de Campeones donde el mismo Gordon competirá.

Gordon dijo: “Es genial estar volviendo a la carrera de campeones el próximo mes y tener la oportunidad de introducir nuestro Stadium Super Trucks y nuestros SPEED XX UTVs a todos los aficionados a las carreras en el Foro Sol de la Ciudad de México. Sabemos que serán grandes adiciones a la línea de maquinaria que competirá en este evento especial.

“Estamos especialmente encantados de que los Super Trucks tengan su propia carrera de apoyo por separado una vez que la acción principal de las carreras haya terminado tanto el sábado como el domingo. Sé que los camiones serán los primeros para muchos de los pilotos de la competencia, por no mencionar a los espectadores, pero estos camiones de 650 caballos de fuerza tienen la capacidad de saltar 20 o 30 pies desde el suelo por la longitud de un campo de fútbol, así que de cualquier manera será emocionante…”.

La Carrera de Campeones es un concurso anual que tiene una historia que se remonta a más de 30 años. Reúne a muchos de los mejores pilotos del mundo de las principales disciplinas del automovilismo, incluidas la Fórmula 1, NASCAR, IndyCar, Le Mans y RallyX, y los libera para luchar cara a cara en una máquina idéntica.

El Foro Sol se unirá a una lista de lugares prestigiosos que han sido sede del ROC desde 1988, incluidos el Nido de Pájaro de Pekín y el Estadio Olímpico de Londres, el Estadio de Francia en París, el Estadio de Wembley en Londres, el Parque de los Marlins de Miami y una amplia gama de lugares exóticos en todo el mundo, desde Bangkok a Barbados y Riyadh.

Ahora los grandes del automovilismo mexicano tienen la oportunidad de competir con algunos de los mejores pilotos del mundo, todos en la misma máquina de ROC. La parrilla de ROC México presenta a las leyendas de la F1 Sebastian Vettel y David Coulthard, el ‘Señor Le Mans’ Tom Kristensen, el triple ganador de las 500 Indy Helio Castroneves, el actual Campeón del FIA World Rally X Johan Kristoffersson, el Campeón de Fórmula E Lucas di Grassi más el Campeón de Europa FIA Fórmula 3 Mick Schumacher y los corredores mexicanos Memo Rojas, Daniel Suárez, Benito Guerra y Patricio O’Ward.

Los pilotos competirán en una impresionante gama de supercoches que han sido preparados especialmente para ROC para llevarlos al límite absoluto. Para prevalecer, tendrán que dominar esta combinación de máquinas, lo que les obligará a adaptar su estilo de conducción a medida que realizan cambios regulares entre los automóviles. Lo convierte en un espectáculo emocionante, con carreras de cabeza a cabeza decididas a menudo por fracciones de segundo, mientras los gritos de la multitud compiten por la supremacía con los gritos de los motores …

La Carrera de Campeones se lleva a cabo durante dos días: primero llega la Copa de Naciones del ROC (el sábado 19 de enero), cuando los pilotos se unen en equipos por nacionalidad, incluido el anfitrión México, para luchar por el título de “La nación más rápida del mundo”. Luego, el domingo

20 de enero, es el momento de la Carrera de Campeones, cuando el trabajo en equipo se deja de lado y se pelea por la gloria individual.

Pero eso no es todo. The Race Of Champions es un espectáculo sin parar de principio a fin y también presenta programas de cuatro ruedas y dos DJs, porristas y mucho más entretenimiento para mantener a los fanáticos de la carrera al borde de sus asientos.

El presidente ROC Fredrik Johnsson dijo: “Robby es una de las figuras más coloridas del deporte mundial del motor. En su primera aparición en Race Of Champions en 2001, lanzó un auto, logró otra espectacular salvada y estableció un récord de vuelta en nuestro circuito de Gran Canaria que aún sigue en pie … ¡habla sobre dar valor a los fanáticos por valor de dinero!

“Pero si eso suena bien, solo espere hasta que vea su SPEED XX y su Stadium Super Trucks, que seguramente pondrán una sonrisa en las caras de todos los conductores, y de todos los que están mirando. Tenemos grandes corredores de Fórmula 1, Le Mans, IndyCar, NASCAR y RallyX, pero apuesto a que nunca habrás tenido la oportunidad de verlos conducir algo como esto antes. Si nunca has visto volar un camión, ahora es tu oportunidad … “.