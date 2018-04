‘Amaría el reto de enfrentarme a los mejores’: Riccardo

Daniel Ricciardo, piloto australiano de la escudería Red Bull, dejó entrever la posibilidad de unirse a Mercedes la próxima temporada de la Fórmula 1.

“Amaría el reto de enfrentarme a los mejores, y Lewis, definitivamente, es uno”, refirió, sobre el particular, el volante de los de Milton Keynes.

Ricciardo asegura sentir la necesidad de probar suerte en alguna de las otras dos escuderías punteras de la parrilla para 2019, de ahí que no sea descabellada la idea de que ocupe el asiento del piloto finlandés Valtteri Bottas en las “Flechas Plateadas”.

“Siempre he tenido como prioridad asegurarme que hay una panorama claro; no me iría a un sitio en donde no piense que tengo una oportunidad; de momento tengo el objetivo fijado en el campeonato del mundo.

“Esa es mi meta, mi sueño y algo que realmente creo que soy capaz de lograr, así que si alguien me dijera ‘puedes estar con nosotros, pero no puedes hacer esto’, en definitiva, deja de ser una opción atractiva para mí”, hizo notar Ricciardo.