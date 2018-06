Alonso no vacilaría

Fernando Alonso, piloto español de McLaren, dejó entrever la posibilidad de buscar una escudería que le ofrezca la posibilidad real de luchar por los podios.

“Ese es el objetivo el año que viene, y si no me lo puede dar McLaren, a ver quién me lo puede dar”, aseveró.

Ello, al lamentar no lograr el objetivo de cambiar la unidad de potencia del bólido con el que están encarando la temporada 2018 de la Fórmula 1 “y que eso nos permitiera luchar por podios y, quizá, alguna victoria”.

Así las cosas, Alonso fue claro al establecer que no están teniendo la posibilidad real de conseguir lo ya citado.

Lo anterior, aseveró, si bien son séptimos en la temporada 2018 de la máxima categoría del automovilismo.

“Es verdad que somos séptimos, y eso, en nuestra posición, es casi como una victoria”, acotó sobre el particular.