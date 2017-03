Alerta por regreso tsunami veracruzano

Ricardo Sanz, piloto del equipo Sanz ST1 Team patrocinado por Sanz Automotriz, Valgram Eventos anunció su regreso a las pistas para este 2017.

Luego de cerrar magníficamente la última fecha el año pasado, para el presente las manos del piloto veracruzano volverán a manejar su bólido y de manera interrumpida por lo que resta de las 9 fechas de la Copa Notiauto.

“Vuelvo a las pistas y la planeación es estar en cada una de las fechas del campeonato este año, no me perderé ni una sola carrera y espero mantener un buen ritmo para posicionarme en los primeros lugares. Espero escalar buenos sitios esta fecha que viene en Pachuca para poder cosechar puntos y no se sienta mi ausencia en la cita inaugural”, dijo el piloto veracruzano.

Cabe destacar que el reglamento de la Copa Notiauto indica que cada piloto puede eliminar una puntuación que no le sea favorable, con excepción de la fecha 10 que es obligatoria, por lo que Sanz tiene todas las posibilidades de colocarse en buenos lugares de inmediato.

“Ya tenemos un buen auto, vamos a cuidarlo para que nos rinda muy bien todo el año y sea el artífice de todo lo que podamos lograr este año. Estamos preparados y seremos un equipo a vencer junto a Juan Carlos Bolaños, que este año correrá toda la temporada con el equipo”, comentó Sanz.

El piloto del equipo Sanz ST1 Team verá de nuevo acción en la segunda fecha de la Copa Notiauto que se correrá en el Autódromo Moisés Solana de Epazoyucan, Hidalgo el próximo 11 de marzo.