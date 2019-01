Aguarda Memo Rojas Jr., la Race Of Champions 2019

El experimentado piloto Memo Rojas Jr., se dijo listo y entusiasmado de participar en la Race of Champions 2019, que por primera ocasión se desarrollará en su país, donde volverá a correr luego de 10 años sin hacerlo.

Rojas Jr., se alista para afrontar la competencia de exhibición, la cual reunirá a algunos de los mejores volantes del mundo, de distintas categorías, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Estoy muy contento porque tuve la primera oportunidad de competir en la Race of Champions, el año pasado, en Arabia Saudita. Esta vez con la fortuna de que me toque correr en México, que, además, no sólo es que el evento venga a mi país, sino que es la primera vez que voy a correr acá luego de más de 10 años”, indicó.

Rojas Jr., quien compite en la European Le Mans Series, agradeció a “toda la gente que siempre me ha apoyado y que siempre ha estado detrás en mi carrera en mi aventura internacional, pues podrá verme de cerca y eso me da mucha satisfacción”.

El volante forma parte del equipo mexicano que disputará este sábado la Copa de Naciones a lado del piloto de pruebas de la Fórmula 1 Esteban Gutiérrez; Daniel Suárez, de NASCAR; Benito Guerra, de Rally, y Patricio O´Ward, campeón en Indy Lights y quien ahora corre en la IndyCar.