A merced de fabricantes triunfos en la Fórmula 1: ‘Checo’

GUADALAJARA.- El piloto mexicano Sergio Pérez calificó de injusta la Fórmula 1, categoría en la que corre desde el 2011 y en la que, en la actualidad, ocupa un asiento en la recién transformada escudería Racing Point Force India.

Pérez se dijo afortunado por ser parte de la máxima categoría del deporte motor en todo este tiempo, pero lamentó que los triunfos sólo dependan de los fabricantes, hoy en día de equipos como Ferrari o Mercedes.

“Ha sido un viaje muy largo que me llena de orgullo; sin duda, no se ha reflejado mi talento ni mi potencial porque la Fórmula 1 es muy injusta y, hoy en día, si no creces de la mano de las fábricas es muy difícil tener una posibilidad en Mercedes o Ferrari, pero con una carrera tan larga creo que soy muy afortunado”, subrayó.

El tiempo como piloto de la Fórmula 1 ha ido muy rápido para Pérez, quien presume de seis podios en su trayectoria, pero todavía ninguna victoria en un gran premio, no obstante, “Checo” se siente un privilegiado.

“Me llena de orgullo y se me han pasado muy rápidos estos ocho años en la Fórmula 1; cuando miro atrás veo lo rápido que se han ido, pero, a la vez, veo todo el trabajo, toda la dedicación, y no sólo en estos ocho años, sino mucho antes, desde que me fui a los 14 años”, dijo en conferencia de prensa.

Pérez empezó, en 2011, con la escudería Sauber; en 2013 estuvo en McLaren y desde 2014 está en Force India, que hace dos fechas de la presente temporada cambió de nombre, a Racing Point Force India.

Para la temporada 2019 de la Fórmula 1 espera dar buenas noticias; por lo pronto, explicó el descarte de su retorno a McLaren, equipo que tuvo acercamiento con el piloto tricolor, pero no hubo un acuerdo final.

“No es que no me hayan elegido (McLaren). Había interés de su parte, no tanto de la mía, y tengo claro lo que quiero hacer de mi futuro, y tengo semanas diciendo que tengo contrato firmado; no cambió en nada lo que quiero hacer en mi futuro”, mencionó.