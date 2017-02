No está en planes de Ferrari competir en Fórmula E

‘Si no podemos marcar la diferencia, entonces, no deberíamos tomar parte’, asegura Sergio Marchionne, CEO de la Scuderia

Al menos no en un futuro próximo, la escudería Ferrari no tiene en sus planes la producción de un coche de competición totalmente eléctrico.

“Cambiar de coche durante la carrera es inútil, simplemente, debido a la duración de la carga de la batería y creo que tenemos que encontrar una mejor manera de expresar el interés en la electrificación y la Fórmula E.

“Dicho esto, seguimos analizando y creo que no he renunciado a la idea de que un día podamos entrar sólo si los parámetros son tales que Ferrari pueda, efectivamente, marcar la diferencia; si no podemos marcar la diferencia, entonces, no deberíamos tomar parte”, aseguró Sergio Marchionne, CEO de la Scuderia.

Ello, si bien desde su nacimiento, en 2014, la Fórmula E ha llamado la atención de propios y extraños en el entendido de que para muchos, el futuro del automóvil es eléctrico.

En ese tenor, lo más cercano que ha producido la Scuderia ha sido su último “hypercar”, el Ferrari LaFerrari, el cual cuenta con tecnología híbrida que maximiza sus prestaciones.