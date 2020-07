“Juntos haremos historia”: desplome histórico de la economía

Dice un dicho popular que “ten cuidado con lo que deseas que puede que se haga realidad”, y fiel al propósito del líder de la 4T de hacer historia, hoy oficialmente este gobierno esta dejando un legado en materia económica: “… la fuerte contracción anual del Producto Interno Bruto (PIB) estimada en 2020-T2 (-18.9%) es la mayor en la historia de este indicador macroeconómico y supera con creces las bajas en 1995-T2 (-8.6%) y 2009-T2 (-7.7%)” INEGI.

No existe precedente en la historia del país de un dato económico tan desastroso, supera incluso a los gobiernos de los que afanosamente pretenden distanciarse, el de Carlos Salinas de Gortari y el de Felipe Calderón Hinojosa. Eso debe de doler en la vanidad absurda que tiene este gobierno.

Y sumado el indicador del PIB del 2 trimestre del 2020 con el 1er trimestre, igualmente tenemos un bajón histórico: “… después de haber disminuido (0.3%) en primer trimestre del 2020, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el 2020 del 2 trimestre, implica que la contracción anual para el primer semestre del año quedó en (-10.2%)” INEGI.

El daño a la economía del país es tan grande que ni siquiera sumando los hoyos económicos provocados por la crisis de 1994 y la del 2009, igualan el tamaño del daño en el 2020.

Y no podemos perder el rigor técnico, al decir que esta caída del PIB es un promedio, porque hubo sectores o industrias cuyo daño fue menor como por ejemplo las empresas de entrega a domicilio, pero hubo otras que fue verdaderamente catastrófico como el sector turismo y la aviación. Es decir, la recuperación por tanto no a va a ser lineal ni inmediata, todo dependerá de que en primera instancia sobrevivan y luego se recuperen paulatinamente.

“… durante 2020-T2 trimestre de contingencia sanitaria por #Covid_19mx, la mayor contracción anual se dio en las actividades secundarias (industria), las cuales se desplomaron (-26%), seguidas del terciario (comercio y servicios) con (-15.6%)”.

Es dramática la caída de la economía en su conjunto, pero hay sectores que realmente están al borde de la desaparición, y el correlato de todo esto es la pérdida de empleos formales e informales; de los primeros llevamos más de 1 millón confirmados por el propio IMSS y de los segundos más de 10 millones según sondeos del propio INEGI.

“Las cifras del PIB de hoy confirman que tocamos fondo en mayo y que empieza la recuperación. Sin embargo, apunta hacia una recuperación difícil y prolongada, que no significa que ya terminó la crisis”, aseguró Jonathan Heat, Sub Gobernador del Banco de México.

Y esto me parece fundamental. Lamentablemente la crisis económica del país no acaba aún, simplemente porque aún no ha sido controlada la emergencia sanitaria del Covid-19. Hasta que eso suceda entraremos a una normalidad económica y sacaremos saldos, veremos qué sobrevive y en qué condiciones. Mientras tanto seguiremos haciendo historia de la mano de la 4T.