Hacienda y el trago amargo de la realidad económica

En atención a las obligaciones que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le impone al Ejecutivo Federal, la SHCP envió a la Cámara de Diputados los Pre-Criterios 2021, donde de manera preliminar establece aproximaciones de crecimiento, inversión, ingresos, gasto y demás variables económicas para el siguiente año, pero sobre todo corrige o reivindica los escenarios planteados al órgano legislativo el año pasado para el ejercicio fiscal, financiero y económico 2020.

Y aquí viene lo bueno: finalmente reconoce este gobierno que estamos en el duro proceso de una recesión económica que puede ser muy severa o menos severa según sea la óptica, los programas de atención y apoyo, el escenario internacional y el destino que nos toque.

La realidad pura y llana es que el gobierno federal, a través de este documento oficial, reconoce la profundización del estancamiento económico del año pasado y por el factor extraordinario que implica el azote del coronavirus, tendremos al menos durante este año un severo decrecimiento de nuestra economía, tal y como todos los agentes económicos y financieros ya pronosticaban, pero que la propia SHCP había decidido posponer hasta tener la evidencia objetiva.

Tradicionalmente desde que se establecieron los techos mínimos y máximos para pronosticar la estimación de crecimiento económico a través del PIB, siempre el rango había sido de un punto porcentual. La primera cifra que envió el Ejecutivo al Congreso para este 2020, inicialmente era de entre 1.5 y 2.5 el crecimiento del PIB, posteriormente lo redujo a 1.1 y 2.1, sin embargo, en esta ocasión el rango de crecimiento que estima para este año oscila entre el 0.1 al -3.9 del PIB, un rango de casi cuatro puntos abajo, cosa realmente extraordinaria, que expresa, en esencia, la duda misma en la cifra por determinar. Las agencias financieras especializadas y reconocidas mundialmente establecen una cifra mucho mayor de contracción de la economía que llegaría en unos casos del -4.0% y otros al -8.0% del PIB.

Hay que reconocer una cosa importante por parte de la SHCP, más específicamente de su titular Arturo Herrera, que asume con valentía el trago amargo de reconocer la realidad, prácticamente no aceptada en el ADN de este gobierno e incluso denostada por el mismo Presidente de la República a riesgo del reproche público. Sabiendo que políticamente sería costosa la divulgación, lo asume y se pone en sintonía con la realidad económica internacional. Este podría ser un primer atisbo de solución, pero….

A la par de la caída del PIB, vienen aparejados la caída de los ingresos públicos, la caída de la inversión pública y privada, la caída de las exportaciones, la contracción del consumo de mercado interno e internacional, la caída en el precio internacional del barril de crudo, el incremento del déficit publico, la presión en el tipo del cambio para el peso, la caída en el turismo, en el sector servicios, en el sector automotriz, etc. etc. etc.

Ergo vendrá seguramente la quiebra de muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas, por tanto crecerá el desempleo. En dos semanas en los Estados Unidos 10 millones de personas han realizado solicitud de apoyo económico por desempleo. Es nuestro espejo inmediato.

El escenario es desolador para el mundo, pero mucho más difícil para nuestro país por la inercia de estancamiento que ya traíamos del 2019. Y el Secretario de Hacienda, cumpliendo con un requisito de ley, reconoce el escenario, pero también reitera las fortalezas de nuestra economía como el equilibrio fiscal, y su controlado endeudamiento público.

Pero todo esto no será suficiente para enfrentar la recesión en la que estamos inmersos, se tendrá que estar a la altura de las exigencias de contexto, es urgente e indispensable presentar un amplio programa de apoyo y rescate de los sectores productivos y económicos del país, con un objetivo central: preservar el empleo, que fortalezca los ingresos públicos para con ello proteger a los sectores socialmente más vulnerables y al mismo tiempo atender la emergencia sanitaria.

Es lugar común decir que en los tiempos de crisis se mide el tamaño de liderazgo que unifica y direcciona, yo creo que se necesita imaginación, sensatez, información, tomar decisiones y explicarlas a todos. Nadie en su sano juicio quiere que le vaya mal al gobierno, al Presidente o a México que, para este caso, es lo mismo.

El país se nos puede ir de las manos, exactamente en el mismo orden cronológico. Todo el país esta muy nervioso, muy preocupado, y muy sensible, tal vez el encierro así nos ha puesto, pero ahora también queremos creer que tendremos país para cuando pongamos un pie fuera de casa.