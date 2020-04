El incomprendido y solitario habitante de Palacio Nacional

>Si la incomprensión le duele y la soledad lo tira, la soberbia lo levanta, nadie ve lo que solamente él ve, nadie comprende lo que solamente él comprende, nadie es capaz porque solamente él es capaz.

Recuerdo pasajes de muchas de las biografías de hombres del poder en el mundo en general, pero en específico de México que señalan con amarga sensación el paulatino proceso de incomprensión y soledad en que se va convirtiendo su encargo, real o mera percepción, pero conforme avanza el tiempo y se avecina el fin de la responsabilidad se agudiza más la percepción y al final terminan siendo hombres resignados, incomprendidos, solitarios y amargados, que muchos de ellos lo resuelven escribiendo sus memorias como una especie de catarsis para justificar o explicar sus acciones y la pretensión que motivó sus decisiones.

López Obrador en su breve periodo presidencial y aún antes, cinco meses para ser preciso, comenzó a tambor batiente el ejercicio de su presidencia, tenía unas ganas desmedidas por ejercer el poder y por iniciar su proceso de construcción o deconstrucción, según sea la óptica que prefiera asumirse. Consideraba necesario por la propia sobrevivencia del sistema, un cambio de régimen que diera paso a uno más comprometido con su responsabilidad social y acotado en la inercia de corrupción en que se había convertido.

Fue un Presidente electo con una amplia legitimidad, que le otorgó un poder presidencial inigualable, un poder plenamente democrático, sin contrapesos reales porque los legalmente existentes decidieron claudicar en sus facultades, sin una oposición política real porque aún no terminaban de mirarse al espejo su mínima representación electoral, sin una clase empresarial porque estaban preocupados en ver como se reconstruían sus intereses en el nuevo gobierno y con una sociedad civil organizada pasmada; en fin fuimos testigos de una Presidencia ansiosa, poderosa, avasalladora y sin límites en sus pretensiones. La mesa estaba puesta.

El único contrapeso genuino, para aquellos que se autodenominarían de la 4T, sería la realidad, esa realidad nacional compleja, cruda, violenta, indeterminada, volátil, desconfiada y pétrea. Solamente le bastaba estar ahí, esperar para ver si era domeñada y manifestarse para probar la empatía con los nuevos tomadores de decisión. Esa realidad y el destino que son los fieles determinantes de la capacidad de los gobiernos para conocer su eficiencia o en su caso, su nimiedad, no tardaría en hacer notar su presencia y con ello medir el talante de los poseedores del mensaje de la nueva esperanza.

Pasaron los primeros 17 meses, o 23 si le sumamos los 5 meses posteriores a la claudicación de la gobernanza de la anterior administración, para conocer las primeras manifestaciones de incomprensión de López Obrador: nadie entiende, nadie le apoya lo suficiente, nadie concibe la proeza de sus acciones, nadie asimila la dimensión de su genuina voluntad, los medios de comunicación y su periodistas son parte de aquellos que se resisten a morir, y también los empresarios, y también la oposición política, y también los gobernadores de oposición, y también las redes sociales, todos son parte de una terrible obstrucción para la victoria del pueblo. Nadie alcanza a comprender que su voluntad, es la voluntad del pueblo, que él ya no se pertenece, que la democracia se ha transfigurado en una persona, y que él es solamente el instrumento de esa voluntad general. No lo entienden. Nadie lo comprende.

Se mira al espejo presidencial y se observa sólo. No tiene aliados, su partido Morena está ebrio de poder y en espera de las señales de la voluntad general, sus grupos parlamentarios abyectos prefieren mirar a otro lado, pues se avergüenzan de la desnudez de su prócer, sus gobernadores morenos algunos se insubordinan por propia sobrevivencia, otros prefieren la estulticia de no ser nada; y el gabinete de la 4T prefiere no ser, y si aparecen que sea lo mínimo, la ausencia es su denuncia de inconformidad con el líder y sus decisiones. Nadie suma al otrora líder poderoso, nadie entiende y nadie está en el frente de batalla porque el líder no los necesita, todos son imprescindibles y a la vez nadie marca la diferencia.

Bueno tal vez sí, uno que otro periodista, uno que otro monero, uno que otro empresario, uno que otro sacerdote, uno que otro influencer, tal vez algún integrante del gabinete, ellos si comprenden y hacen más llevadera esta soledad.

Pero no importa. De todos modos no los necesita. A nadie necesita. Él mismo redacta los decretos presidenciales, él mismo elabora los programas de financiamiento para los apoyos de las miniempresas, él mismo decide las compras gubernamentales, él mismo decide la estrategia de salvación del sector energético, él mismo decide cuándo y cómo ayudar los contribuyentes; él decide todo, porque nadie comprende, porque esta sólo y porque está preparado para ello. Si la incomprensión le duele y la soledad lo tira, la soberbia lo levanta, nadie ve lo que solamente él ve, nadie comprende lo que solamente él comprende, nadie es capaz porque solamente él es capaz.

Trilogía de la perversión del poder, el país y su esperanza miran atónitos, todos confinados simplemente calculan y pronostican el tamaño del desastre, observan a su líder sumergido en sus propios demonios.

Y la realidad ríe a carcajadas: tengan para que aprendan.