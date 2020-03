EL CORONAVIRUS Y SU GOLPE DE REALIDAD A LA 4T

Nunca nadie sabe cuándo, dónde, cómo y a qué hora llegaría el infortunio (suceso o hecho desgraciado de manera inesperada) al gobierno de la 4T, pero le iba a llegar porque es esa una de las circunstancias inevitables que todo gobierno debe enfrentar, y le llegó, probablemente más temprano de lo esperado y con ropajes de pandemia mundial, pero con efectos de recesión económica que lo hace más grave aún.

Su primer año como gobierno, la 4T lo vivió como lo planeó desde mucho tiempo atrás: ajustando cuentas, intimidando adversarios, solazándose de sus ocurrencias, disfrutando de todo aquello que sentía le había sido arrebatado en las elecciones del 2006, y más aún, sintiendo que su narrativa representaba aquello que pretendía emular, la refundación del país. Así decidió manejar todo el gobierno, incluyendo las áreas más sensibles que siempre requieren de destreza, capacidad y experiencia como la economía, la seguridad y sobre todo la salud, todo absolutamente todo sentía le estaba permitido, era la luna de miel en su más nítida y vulgar expresión del ensimismamiento.

Fue un primer año de soberbia disfrazada de humildad, de propaganda que pretendía venderse como transparencia, de cinismo que se ofrecía como rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción que no era más que su particular forma de amedrentar y obligar a la sumisión abyecta y de un nuevo gobierno que no era más que la repetición de la frivolidad e incompetencia vieja conocida por los mexicanos.

Llegó COVID-19 como un aluvión de realidad que desnudo todo este montaje, mostro sus enormes contradicciones de la 4T, sus ruines argumentos para pretender construir realidades alternas o simplemente negarlas, demostró que nunca tuvieron otros datos. El coronavirus que llegó como un intruso al escenario de la 4T, le asestó un duro golpe de realidad al gobierno de AMLO y de inicio, porque aún falta mucho por ver, le provocó finalmente el fin de su maravillosa luna de miel que duro exactamente 15 meses.

En tres meses que van del 2020, AMLO ha bajado su nivel de aprobación en 10 puntos porcentuales, poniéndolo por debajo de los 50, pero con una perspectiva de confianza en el rumbo de su gobierno en los alrededores de los 30 puntos, situación realmente preocupante para el desarrollo de sus políticas de gobierno. Y lo peor, no es que estos números representen el primer costo por la implantación en el país de la pandemia, sino que ponen a su gobierno en una situación verdaderamente crítica para enfrentar la crisis económica que será la consecuencia inmediata de la pandemia.

Es claro para muchos que las recetas aplicadas por este gobierno durante sus primeros meses en el ejercicio del poder no serán las adecuadas para enfrentar este infortunio, requerirá por principio de cambios en las actitudes y aptitudes de quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones. Es mucho lo que está en juego y son muchos los que sufrirán las consecuencias de seguir por la ruta del encono y las ocurrencias en la toma de decisiones, dejar que la cabeza fría sirva para escoger los mejores derroteros para el país, dejar de percibir esto como una lucha acérrima entre clases sociales porque eso divide cuando necesitamos el ejemplo que quien concilia.

Dos serán las opciones que el coronavirus deja en el menú de la 4T: o se reinventa este gobierno a partir de sus propios errores y con sensatez asume cambios en sus principales políticas públicas o se hunde en su obstinación e incapacidad por comprender el papel y enseñanzas que siempre vienen aparejadas con los infortunios.

Siempre el principal legado de los gobiernos, al menos en México, paradójicamente no radica en sus pretensiones fundacionales grandilocuentes plasmadas en su plan de ruta, sino en su capacidad de reflejos para enfrentar los infortunios y salir avante.

Desgraciadamente nuestra historia, y principalmente de los últimos gobiernos, nos indica nuestra limitada capacidad para reinventarse en el ejercicio del poder y morir en el goce de su propia obcecación.