Yeidckol Polevnsky a la reelección

LA POLÍTICA NO SOLAMENTE ES COSA DE DIGNIDAD Y DE PRINCIPIOS, también lo es de estrategias y de resultados, de constancia, de saber cuándo no hay posibilidades de avanzar pero hay condiciones para imponer, se tiene que entender que se deben invertir cientos de “horas nalga” en las reuniones o las negociaciones, pero sobre todo, se debe de entender que conocer a cada actor de los grupos afiliados o contrarios es vital para desarrollar las actividades políticas, es como saber leer los lenguajes corporales, entender los niveles de ambición o de convicción con los que trata uno, en fin es todo un arte pero un arte donde cualquier descuido puede llevar al fracaso y la ruina.

Por diferentes motivos y por medio de un extraordinario amigo, tuve la cercanía y conocimiento con la lideresa de MORENA, YEIDCKOL POLENVSKY, y la primera impresión que me produjo era de que estaba ante una mujer inteligente, valiente y de convicciones, de entrega total y de lealtad absoluta, realizaba mi trabajo como reportero y le hacía preguntas capciosas o “provocativas” parar conocer su reacción si era de convicción o era visceral y ahí la primera gran prueba de su talento, seguía como si nada pero lo registraba todo, incluso me atrevía a cuestionar la labor de alguno de sus protegidos y admirados amigos y ella continuó con esa cara de jugador de baraja y no comentó nada, ella en lo suyo, explicando lo que hacía, cómo lo hacía, las razones por las que las hacía, la forma en que ella veía la organización política directamente ligada al prestigio y arrastre de AMLO, se tenía la convicción de que más que organización existía esa “devoción” que de pronto se despertaba entre la población cansada y horrorizada de las corruptelas y entreguismos de los políticos en favor de AMLO, él, AMLO, había sido capaz de generar la convicción del “RAYITO DE ESPERANZA”, esa pequeña luz que ingresó en millones de conciencias de los mexicanos que generaron la gran ola que arrasaba a todos los grupos políticos, aplastaba los partidos y ganaba incluso con gentes que no valen ni valían la pena y que, muchas de ellas, como sabandijas, con las que ahora con gran oportunismo piensan que descontrolando el “partido” MORENA, controlarán los puestos y los presupuesto y no se dan cuentan de que en esto hay un ojo vigilante con el mismo AMLO que con su voz y su capacidad de manipulación y manejo de masas puede dar volteretas a lo que sea, no se entiende, por muchos políticos oportunistas que esto suceda porque ellos estaban acostumbrados a los viejos métodos donde con dinero “bailaba el perro” y se controlaban a los grupos, hoy no son convicciones pero sí en muchos niveles son “devociones” y admiración al líder que habla y responde como los jodidos quieren hacerlo para darles una “sopa de su propio chocolate” a los que siempre los han jodido y eso es lo que hacen, así que digan lo que digan con los argumentos y las “guerras sucias” en su contra, ellos, no las creen, no les importa que les digan que estamos entrando a una dictadura porque al final de cuentas ellos no han vivido jamás en una democracia, que digan que empeoran las condiciones económicas y, para ellos, los subsidios y las ayudas muestran lo contrario, porque al final de cuentas reciben recursos y les ayudan en sus gastos cuando jamás tuvieron esas atenciones y para ellos, los miembros del infeliciaje nacional, eso es mejorar no joderse como piensan los clasemedieros que, ellos, sí resienten los cambios, no los ricos porque ellos siguen haciendo los grandes negocios, ellos siguen apoyando al presidente porque saben que es mejor que la gente esté tranquila a que se manifieste y proteste por lo que ya estaba por suceder y, la paz, tiene un costo para ellos y ellos responden a sus intereses y negocios y si no les convinieran por supuesto que ya habrán generado una crisis con la salida de sus “capitales”, pero no es así, y siguen en el mismo barco.

En una reciente entrevista la lideresa de MORENA ha dicho que si “AMLO abandona MORENA, ELLA TAMBIÉN SE VA ATRÁS DE ÉL”, PORQUE NO VALDRÍA LA PENA ESTAR EN UNA ORGANIZACIÓN QUE PERDIÓ EL RUMBO Y SUS CONVICCIONES QUE LE LLEVARON AL TRIUNFO y que, en verdad, ella, está en la jugada, que buscará reelegirse y así muestra que no es ni cobarde ni oportunista como lo son muchas de las “sabandijas” que ahora rondan a MORENA.

No tiene necesidad por su misma formación e independencia económica de andar buscando puestos y presupuestos para sobrevivir o hacer negocios, ella está convencida de que AMLO representa el cambio no solamente en el gobierno sino en la posibilidad real de generar el CAMBIO EN EL SISTEMA y esto lo cambiaría todo en el país.

Algunos lectores o amigos que nos hacen el favor de leernos piensan que soy un devoto admirador de AMLO y que “perdono todo” y no es cierto, creo que tengo una visión realista sobre los acontecimientos en el país y que hay crítica sobre lo que no nos parece bien y hay reconocimiento en lo que creemos es esa realidad política que muchos no entienden porque no razonan sino que convulsionan o se dejan llevar por sus emociones viscerales y odios y resentimientos, entiendo que la clase media, donde me incluyo, está resintiendo la embestida de la austeridad, que han perdido niveles y calidad de vida, empleos, esperanzas, pero es parte de este proceso, muchos difícilmente terminamos la quincena con bien estar, andamos ahorrando o dando lástimas, pero eso es parte de la realidad, los ricos no resienten esto porque ellos siguen en sus negocios y ganando más, los miembros del infeliciaje nacional también reciben más atención y recursos y están en paz, ahora creo, la labor real de MORENA, debe estar enfocada en ver lo que hace falta para no seguir jodiendo a la clase media, recordando que los grandes movimientos de protesta se fraguan en las mentes preparadas y, muchas, resentidas, que cuentan con elementos de acción y de reacción, no hay enemigos pequeños: “Una pulga no mata al perro, pero no lo deja dormir tranquilo” ejemplos hay de sobra….