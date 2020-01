…Y sigue el huachicol en apogeo

DE ACUERDO AL MENSAJE PRESIDENCIAL, DEL NUEVO AÑO, 2020, LANZADO DESDE PALENQUE, CERCA DEL RANCHITO DE “LA CHINGADA”, PUES TENDRÍAMOS QUE RECONOCER QUE, EFECTIVAMENTE, CUANDO MENOS, EN EL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN, IMPERÓ UN “NARCO-ESTADO LIGADO A LA NARCOPOLÍTICA” Y QUE “EL CHAPO”, MANTENÍA UNA INFLUENCIA TAL, QUE EN REALIDAD, GOBERNABA EN EL PAÍS.

Y si esto ya está comprobado no podremos entender que el mismo AMLO, declare, hace unos días, que no se piensa investigar a Calderón por sus relaciones y entreguismo del gobierno al narcotráfico y a los norteamericanos, y así, pues nos hacemos bolas, no porque hagamos los análisis al estilo oaxaqueño donde, a veces, todo se enreda, pero de ser cierto lo declarado por AMLO, pues lo menos que esperaríamos los mexicanos es que se realicen las investigaciones y las consignaciones, porque, él, ha dicho que nadie está por encima de la ley, y creo que Calderón no podría ser la excepción, a menos que el presidente lo haya perdonado, y solamente esté jugando con él, al gato y al ratón…

Creo que a lo mejor, en los altos niveles de la burocracia, pues se ha terminado más o menos con el nivel de corrupción, y esto no quiere decir que se realice lo que explica el presidente de que: “las escaleras, se lavan de arriba para abajo”, porque abajo o en medio, siguen las tiznaderas de las corruptelas y de las acciones en contra de los ciudadanos, de tal forma que solamente desprestigian al mismo presidente y a su 4T. Esto, lo debería investigar, no sé con quién, porque al parecer, los encargados de realizar tales investigaciones, sobre el manejo de los recursos y de los trámites burocráticos, pues no son los más confiables. Incluso, podríamos decir que es claro que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, hay una política de protección para no profundizar las corruptelas y despojos y robos al erario de parte de Gabino Cué, y de su compadre y socio, Jorge, “El Coco”, Castillo, y de otros distinguidos dirigentes de los “empresarios sin empresas”, que fueron los mecanismos para lograr la compra y venta de medicamentos que llevaron a un enorme fraude que jamás se ha investigado, realmente, y menos, consignado a los responsables, y todo, porque hay una relación de “confianza política y de compromisos políticos” entre los niveles más altos de Morena y del presidente con esos corruptos, que siguen en la impunidad, y bueno, hasta se ha intentado convertirlo en funcionario o en inversionista de los enormes recursos robados al pueblo oaxaqueño, y todos dicen, porque también, es jugador de beis o muy relacionado con el encargado y financiero que logró y labró su fortuna en el “ROBAPROA” y la venta sin pago de impuestos de “BANDAMEX” ,Y AHORA, PUES SIGUE JUGANDO AL FINANCIERO Y AL BEIS, y al presidente, pues le encanta y lo emboban con el beis…

Me parece importante que el presidente declare que el país estuvo muy cercano a ser controlado por el narcotráfico y por “El Chapo”, y lo que no nos dice, porque a lo mejor será la sorpresa en el transcurso del juicio de García Luna, de que nos hable no solamente por los enormes desvíos de recursos a sus cuentas y trafiques, sino, también, de los grandes robos que este equipo, al lado de Calderón, impuso en contra de los más importantes narcotraficantes, empezado por los robos de millones de dólares, joyas, obras de arte y oro que realizaron con las acciones emprendidas en contra de Zhenli Ye Gon, y con otros muchos narcos que encarcelaban o mataban, y se repartían los recurso guardaos por los banqueros en el país y los empresarios o financieros. El caso es que siguen operando muchas empresas, y ahora, ya no encontrarán a los viejos traficantes vestidos de botas, colgando joyas y portando relojes sencillitos pero cursis, o viviendo con artistitas o en casonas de la “alta”, en las mejores zonas fifís, muchas de ellas, robadas, para darlas a funcionarios de la gran mafia gubernamental. Ahora, estaremos enfrentando a los capos educados en las mejores universidades del extranjero, con relaciones importantes en los medios financieros, empresariales o comerciales y políticos, de tal suerte que seguiremos enfrentando, ahora, con nuevos recursos, este gran operativo que si no controla, estuvo a punto de controlar al país, y que siguen operando en muchos estados y municipios con un total control de la narco política ligada a los narco negocios.

Recordemos que, desde Puebla, y por medio de operadores y socios de políticos ex priístas pasados al panismo, se encomendaba la generación del prospecto para la Presidencia, por parte del PAN, con Moreno Valle, y para ello, se contrataron a los policías que tenían esa brutal experiencia y relaciones políticas entre los financieros y los hampones, así, generaron, desde Puebla, la operación del robo de huachicol, porque protegidos por el poder estatal se lograron imponer los criterios del robo y manejo de la venta de esos combustibles para mantener un alto nivel de ingresos que no se fueran a rastrear para los fines políticos, el caso es que, al fracasar el proyecto de sucesión de Calderón y llegar AMLO, todo se les derrumba, y ahí empieza realmente la destrucción del PAN y de su proyecto político, donde se encontraban los policías y los hampones, y cuando fracasan, pues los hampones se agandallan el enorme negocio, que diga lo que diga el presidente, sigue funcionando y generando enormes cantidades de recursos financieros, que van, ahora, al apoyo de los narcotraficantes que asolan y hacen peligrar las políticas del presidente, por ello, debería hacer su investigación profunda y tomar determinaciones para acabar con esa mafia súper peligrosa que se mantiene en las ligas con García Luna y Calderón…