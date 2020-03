¿Y la salud mental?

FERNANDO ALBERTO CRISANTO



La pregunta no refiere personalmente a ningún funcionario o político mexicano, aunque porten sus “detentes”, es un tema delicado del que hasta ahora el gobierno no ha dicho nada, pero ante la posibilidad de distanciamiento y aislamiento social de millones de mexicanos, no será extraño que muchos de ellos, durante su cuarentena, experimenten miedo, ansiedad, depresión o ira.

Esta semana el Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, a través de su Clínica de Bienestar Universitario, puso a disposición recomendaciones de la American Psychological Association (APA) ante el impacto evolutivo del COVID-19.

Explican que en un esfuerzo por frenar la propagación del virus es determinante que las personas que hayan contraído o que estuvieron expuestas al nuevo coronavirus tomen medidas de distanciamiento social, cuarentena o aislamiento.

“El distanciamiento social significa mantener un espacio seguro (aproximadamente dos metros) de los demás y evitar espacios de reunión como escuelas, cines, salas de conciertos y transporte público.

“La cuarentena implica evitar el contacto con otras personas si una persona ha estado expuesta al coronavirus.

“El aislamiento implica la separación de un individuo que ha contraído COVID-19 para evitar que se propague a otros”.

Las investigaciones han encontrado que durante un período de distanciamiento social, cuarentena o aislamiento, se puede experimentar:

a. Miedo y ansiedad

“Puede sentirse ansioso o preocupado porque usted o integrantes de su familia contraigan COVID-19 o lo transmitan a otros. Es normal tener preocupaciones sobre la obtención de alimentos y suministros personales. Algunas personas pueden tener problemas para dormir o para concentrarse en las tareas diarias”.

b. Depresión y aburrimiento

“Una pausa en el trabajo y otras actividades significativas interrumpe la rutina diaria y puede provocar sentimientos de tristeza o mal humor. Los periodos prolongados de tiempo en el hogar también pueden causar aburrimiento y soledad”.

c. Ira, frustración o irritabilidad

“La pérdida de libertad asociada con el aislamiento y la cuarentena a menudo puede ser frustrante. Se puede experimentar enojo o resentimiento hacia aquellos que han emitido órdenes restrictivas, así como por el hecho de estar expuesto al virus debido a la negligencia de otras personas”.

d. Estigmatización

“Estar enfermo o haber estado expuesto a alguien que tiene COVID-19 puede ocasionar sentirse estigmatizado por otras personas, que temen contraer la enfermedad si interactúan con usted”.

e. Poblaciones vulnerables

“Las personas con afecciones de salud mental preexistentes y los trabajadores de atención médica pueden tener un mayor riesgo de experimentar angustia psicológica cuando se involucran en distanciamiento social, cuarentena o aislamiento.

“Las personas con discapacidades que requieren dietas especializadas, suministros médicos, asistencia de cuidadores y otras adaptaciones también corren el riesgo de sufrir desafíos psicológicos durante una pandemia, debido a que es más difícil recibir la atención que requieren”.

Para hacerle frente al aislamiento social o cuarentena, los expertos recomiendan planificar el tiempo, saber a quién contactar para obtener apoyo psicosocial y cómo abordar cualquier necesidad de salud física o mental que usted o su familia puedan tener.

Limitar el consumo de noticias a fuentes confiables. Para ello es importante obtener información de salud pública precisa y oportuna con respecto a COVID-19, pero una exposición excesiva a la cobertura mediática del virus puede conducir a una mayor sensación de miedo y ansiedad.

Los psicólogos recomiendan equilibrar el tiempo dedicado a las noticias y las redes sociales con otras actividades no relacionadas con la cuarentena o el aislamiento, como leer, escuchar música o aprender un nuevo idioma. Las asociaciones de confianza como la Organización Mundial de la Salud son fuentes ideales de información sobre el virus.

Proponen que diseñe y siga una rutina diaria, por lo que es necesario mantener una rutina que puede ayudar a adultos y niños a preservar un sentido de orden y propósito en sus vidas a pesar de la falta de familiaridad del aislamiento y la cuarentena. Intente incluir actividades diarias regulares, como trabajo, ejercicio o aprendizaje.

Es importante mantenerse conectado virtualmente con otros.

Las interacciones cara a cara pueden ser limitadas, pero los psicólogos sugieren usar llamadas telefónicas, mensajes de texto, video chats y redes sociales para acceder a instancias de apoyo. Si te sientes triste o ansioso, utiliza estas conversaciones como una oportunidad para discutir tu experiencia y las emociones asociadas.

Procurar un estilo de vida saludable, como dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio en casa si es posible. Evitar el uso de alcohol o drogas como una forma de lidiar con el estrés del aislamiento y la cuarentena.

Si tiene un psicólogo, comuníquese con él antes de una cuarentena potencial para ver si pueden continuar sus sesiones mediante llamadas telefónicas o en línea.

Control del estrés y mantenerse positivo. Examinar las preocupaciones para saber si son reales. Evitar pensamientos catastróficos, en cambio, concéntrese en lo que se puede hacer y aceptar las cosas que no pueden cambiar. Una forma de hacerlo es llevar un diario de cosas por las que se siente agradecido.

Los especialistas de la Ibero proponen centrarse en las razones altruistas para el distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento también puede ayudar a mitigar la angustia psicológica, pues tomar tales medidas, está reduciendo la posibilidad de transmitir COVID-19 y protegiendo a los más vulnerables.

Posteriormente a un periodo de cuarentena o aislamiento pueden existir emociones encontradas, que incluyen alivio, gratitud, sentimientos de crecimiento personal y espiritualidad; pero frustración o ira hacia las personas infectadas.

Consideran que es normal sentirse ansioso, pero se debe pedir ayuda si se experimentan síntomas de estrés extremo, como problemas constantes para dormir, incapacidad para llevar a cabo rutinas diarias o un aumento en el consumo de alcohol o droga.

Advertir la posibilidad de enfermedades de salud mental es vital en este momento, porque son millones de mexicanos los que pueden resentir la cuarentena o el distanciamiento social.

Es determinante que el gobierno federal tome acciones en este sentido y no solo presente sus proyectos como Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles.

Deben tener plena conciencia de que ante la situación adversa de la pandemia del COVID-19 y su más posible solución, como es el aislamiento, está en juego la salud mental de millones de mexicanos.

Es hora de pensar en lo importante, no solo en lo urgente, aunque parece que tampoco esto esta anotado en agenda de prioridades del gobierno federal.



