…Y la izquierda en extinción

Créalo usted: La Izquierda extingue a la Izquierda.

El proceso por el poder político que involucra a los llamados “partidos de vanguardia” tiene varios lados.

El más cierto es que en su lucha interna por ver quién tiene la verdad absoluta, o la mentira más grande, se llevan entre las patas a quienes supuestamente representan y a quienes, en determinado momento, los han encumbrado en cargos públicos no sabemos si merecidamente.

Así está ahora la extinción en puerta del PRD, el partido surgido en 1989, compuesto por ex priístas y representantes de la Izquierda-Izquierda, que con tal conformación, ésta última desaparecía históricamente.

Por aquel año, al PRD y a los priístas disidentes (Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; luego llegarían otros, como el finado Manuel Camacho Solís) se les unió otro tricolor, Andrés Manuel López Obrador, precisamente quien hoy, después de no lograr apoderarse del partido ni por las buenas ni por las malas, fundó el suyo propio (Movimiento Regeneración Nacional), bajo la consigna de ser quien siempre ha querido ser, el salvador de la Patria, y no ver al perredismo (¿“chuchismo”?) ni en pintura.

Con esas, Andrés Manuel está decidido a lograr una sola izquierda en México, la suya, pero pecaríamos varias veces si no admitimos que gran parte de la culpa de que un partido se desmorone es de sus propios militantes, y no de sus ex militantes.

Porque López Obrador es sólo uno de los que han huido del PRD por distintas causas, aunque como común denominador por no obtener la prebenda del poder exigido, ansiado o soñado.

El gran problema de la Izquierda: Todos quieren ser Lenin; todos quieren ser Marx; todos quieren ser Dios.

Así han tirado la toalla al partido Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard (ex priísta), Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Ángel Aguirre (ex priísta), Ricardo Monreal (ex priísta), Rosario Robles, María Rojo, Mario Delgado, Martí Batres, Leonel Cota, Rosa Albina Garabito, René Arce, Ruth Zavaleta.

Porfirio Muñoz Ledo, también ¿ex militante?, no se sabe con quién está, o si está con todos. Fue nombrado por el actual Jefe de Gobierno de la Capital mexicana, Miguel Mancera, como Secretario Ejecutivo de la Comisión Redactora del proyecto de Constitución para la Ciudad de México.

¿Cómo un partido puede desmoronarse de esa forma? Más aún, ¿cómo se resiste a morir?

Porque también pecaríamos si no entendemos que aunque el partido se reduce a “Los Chuchos” y un grupo de “notables”, mantiene cierto poder político.

¿Vive el PRD sus últimos años de poder como gobierno de entidades como la Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Tabasco, y otros en coalición en Durango, Quintana Roo y Veracruz?

AMLO ROBA ‘CLIENTELA’

En las últimas semanas han cimbrado al sucesor del Frente Democrático Nacional de 1988 las renuncias de Armando Ríos Piter (el mero “Día del Amor”) y las declaraciones, en favor de López Obrador, de Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado.

Aunque muchos de los que han abandonado el barco se han hecho a la raya de los independientes, como Ríos Piter, la realidad es que terminarán en la filas de Morena, principalmente, durante el proceso electoral federal de 2018.

¿Tienen de otra? Quizá sí, pero a dónde irían, ¿al PT, Movimiento Ciudadano? ¿Fundarían, como AMLO, su propio partido?

Sobre todo para la elección del 18, a López Obrador le urge ir llenando los costales de seguidores, y más allá de los que pueda arrebatar al PRI o al PAN, que podrían no ser muchos, sabe que la mejor cantera está en el PRD.

No recordaremos el momento de trauma en que salieron del PRD personajes tan renombrados como el propio López Obrador o Ebrard, o Cárdenas, pero sí el de Ríos Piter y las ruedas de prensa “ipso facto” de Barbosa, por ser recientes.

“El PRD dejó de ser una opción viable y de representación para los ciudadanos”, dijo, entre otras justificaciones, el senador por Guerrero.

También mencionó: “(Debido) al entramado de corrupción e impunidad en el estado de Guerrero”.

O remató: “Nuestra renuncia no es sólo a un partido. Estamos diciendo basta a todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación, y que nada tiene que ver con lo que las personas necesitan”.

Lo que sea, ahora Ríos Piter impulsará su “Movimiento Jaguar” ¿para qué? Para posteriormente unirse a Morena, es decir, a López Obrador.

Sin embargo, en esta ola de metidas de mano a la buchaca del PRD, la semana pasada, Miguel Barbosa, su coordinador en el Senado, realizó dos ruedas de prensa para marcar y remarcar su apoyo a Andrés Manuel en el 2018 (“…mi posición es la de llamar al partido del Sol Azteca a que defina rumbo a 2018 su apoyo a López Obrador”).

En una se le fue a la garganta de Miguel Ángel Mancera (quien ya ha sido mentado varias veces, y no con mucho amor, por López Obrador); en la otra a Alejandra Barrales, lideresa nacional del PRD.

Un no tan desconocido Barbosa -ya antes había despotricado contra “Los Chuchos”- dijo el 27 de febrero pasado: “Soy perredista; no me estoy yendo a Morena; por el contrario, el PRD debe tener una definición; se está vaciando en favor de López Obrador”.

El PRD, expresó, “quedó atrapado en las telarañas de las corrientes del partido”.

Barbosa sabía lo que provocaría con tan pensada rueda de prensa. No precisamente una sonrisa de la dirigencia perredista o un silencio cómplice.

Por ello, al reclamo de Barrales, Barbosa sacó su más florido lenguaje, entre profético y gracioso.

“Lo de que va a promover mi remoción, bueno, a lo mejor ella piensa que va a regresar al Senado como coordinadora, así cuando estaba yo muriéndome en diciembre del 2013 ella quiso ser coordinadora. No me van a expulsar porque si lo hacen como una decisión política les voy a ganar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se los garantizo. Ejercí mi derecho a la libertad de expresión; no transgredí ninguna norma interna; no incurrí en ningún supuesto estatutario para ser expulsado del partido ni para ser removido de mi condición de coordinador.

“¿Por qué quieren centrar un ataque político contra mí por ejercer mi libertad de expresión y expresar mi apoyo a López Obrador? No me voy a retractar ni me tiemblan las piernas, una, porque es de titanio y, la otra, porque tiene que responder a la de titanio”.

El propio Mancera reviró sin mencionar al senador: “Mi proyecto es ciudadano; nadie está a la fuerza”.

Sin embargo, dada su inclinación desde hace años, el PRD seguía “vaciándose”, como dijera Barbosa. Dos días después del llamado del senador, Max Correa, precandidato al Estado de México, también renunció al PRD y anunció que se uniría a Morena. Al proceso interno del PRD para elegir candidato le llamó “farsa de elección” y vitoreó a Delfina Gómez, candidata de Andrés Manuel.

Peor tantito, al día siguiente se filtraron una fotos -¡ay!, esas malditas redes sociales!- de Leticia Quezada, subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental de la CDMX, apoyando a López Obrador en un mitin. Fue cesada. Ni dos horas después se unía a Morena. Al mismo tiempo, Andrés Manuel daba la bienvenida a Barbosa.

Quezada se fue como Miguel Torruco, ex Secretario de Turismo en el equipo de Mancera, a principios de febrero, por la misma causa. Lo pepenó Morena.

¿Faltaba algo? Sí. Representantes de varias “tribus” exigían la cabeza de Alejandra Barrales por su incapacidad para armar la contienda interna en el Estado de México.

Y López Obrador lance y lance las redes.

LA MUERTE ANTICIPADA

Con los estados donde gobierna, y con personajes de talla alta, como Mancera, Silvano Aureoles, Graco Ramírez, la misma Alejandra Barrales y “Los Chuchos” (Ortega, Zambrano y “camaradas”), el PRD no tiene la vida perdida; sí, sin embargo, un gran reto harto difícil, quizá, de solucionar.

¿Cómo sobreviviría no el PRD, sino la Izquierda mexicana, digamos, pulverizada, con Morena a la cabeza, pero con un solo elemento inamovible, preso en la terquedad de su narcisismo y presto a comerse el solo la historia del llamado vanguardismo mexicano, como único líder, y a la falta de éste?

¿Ricardo Monreal, Martí Batres? No se soportarían. El tiempo puede revivir al PRD.

El jueves pasado, Roger Bartra y José Ramón Enríquez, presentaron la edición facsimilar de la revista política “El Machete” en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería.

Ambos no me dejaron mentir.

“Llegamos a un momento en que la izquierda mexicana está mucho más antigua que ‘El Machete’. Los de ‘El machete’ todavía hoy le quedan demasiado adelante a la discusión de la izquierda”, dijo Enríquez.

Pero Bartra, que ya varias veces ha nalgueado a la Izquierda mexicana, la puso como camote.

“…’El Machete’ marcó el momento en que la izquierda comenzó a abandonar los dogmas y a descubrir la democracia…”, expresó.

El viejo comunismo prácticamente desapareció, expuso Bartra, pero el populismo nacionalista en sus formas más conservadoras ha sobrevivido y se ha expandido en los territorios de la izquierda hasta devorarse a sí mismo.

“Sobre todo desde que (Andrés Manuel) López Obrador enfrentó al cardenismo de Cuauhtémoc (Cárdenas). El populismo conservador de López Obrador tuvo una importante expansión, pero la aspereza y la falta de sensibilidad de su líder acabaron minándola e impidieron que lograse triunfar en dos elecciones presidenciales.

“Al mismo tiempo, el populismo generó un proceso de fragmentación y descomposición en el PRD que acabó dividido; esto impidió que las expresiones socialdemócratas y reformistas se desarrollaran.

“Este populismo ha provocado un enorme daño a la izquierda; la ha esterilizado; le ha impedido que se expandiese creativamente; ha bloqueado las expresiones más avanzadas y las ha marginado. Esta decadencia ha terminado desfigurando a tal punto a la izquierda que ya casi no es posible reconocerla como tal”.

Claro, si le sirve de consuelo, el PRD (y por el canibalismo de Morena toda la Izquierda) no es el único con problemas; los tiene el PAN y los tiene el PRI. En distintos niveles, facetas y emergencias, pero los tienen.

Y sí, Barbosa tiene razón: El PRD está “vaciándose”. Con él toda la Izquierda.

