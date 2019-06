¿Y la Guardia Nacional conoce las calles de peligro?

EL PODER DEL NARCOTRÁFICO EN BRASIL, DEBE SER INMENSO, PARA QUE EN LA COMITIVA DEL PRESIDENTE SE HAYA PODIDO INCRUSTAR UN MILITAR TRANSPORTANDO 39 KILOGRAMOS DE COCAÍNA.

Quién podrá negar que en la Ciudad de México el poder de los grupos del narcotráfico es enorme ya que controlan zonas enteras donde solamente ellos y sus grupos son los que imponen las condiciones de vida o de muerte para los que circulan o viven en ella. Aún en las colonias de más “seguridad” por ser colonias de clase alta, circulan con toda impunidad las bandas que van repartiendo a las casas de los ricachones las drogas que les solicitan para sus reventones o, si excavan de más, encontrarán que en muchas de esas casas los que viven ahí son los mafiosos más importantes o sus familias y, si esto sucede en las zonas ricas, ya nos podremos imaginar lo que sucede en las zonas de clase media y el horror y terror que viven en las zonas marginadas de la capital.

Hace algunos años cuando un grupo de investigadores de los medios daba a conocer los sitios donde operaban, con datos, calles y números y colonias los narcomenudistas, tuve la oportunidad de comentar con uno de los jefes las razones por las que no se actuaba en contra de ellos y me dijo que, primeramente, los tenían que detener con las manos en la masa y que no era sencillo que les dieran las órdenes de cateo porque ellos contaban con un grupo de abogados muy eficiente que mantenía las relaciones con los miembros de los juzgados y las policías, así que sabían de antemano cuándo operarían y en qué zonas y, cuando llegaban, pues nada, no encontraban nada y las cosas seguían así, pero lo que realmente me espantó es cuando me comentaba que un patrullero ganaba más o menos, en esa época, unos quince mil pesos al mes, pero tenía en sus recorridos cuando menos que pasar por veinticinco tienditas del narcomenudeo y, para que no tuvieran problemas esas tienditas, les daban, por patrulla, cuando menos quinientos pesos diarios, y esto les dejaba entre diez y doce mil pesos diarios que se repartían entre los jefes de sector y los mandos y los mismos policías judiciales y los ministerios públicos, así que con esas poderosas razones de muchos pesos, ellos, poco podrían hacer para eliminar las corruptelas que ya eran tan arraigadas en los cuerpos de policía.

Por esa razón, eran tan peleadas las plazas de patrulleros porque el dinero que les dejaba o les deja es en cantidades increíbles, eso solamente es por el narcotráfico en pequeño, pero también ellos proporcionaban protección a las casas de los mafiosos o a las casas de sus familias, tenían los convenios para dejar bajar a deshoras de la noche en las bodegas a los traficantes de ropa o de mercancías de contrabando, cobraban piso por las chelerías clandestinas o los bares o los moteles o simplemente cobraban una corta a los moteleros para no parar sus patrullas frente a las entradas de los moteles, les cobraban a los padrotes de las prostitutas de las calles, en fin, el nivel de corrupción de los cuerpos de seguridad en la capital es enorme, de tal suerte que se decía que, un jefe de la policía en los años pasados, tenía un convenio para cambiar y transportar dinero desde su oficina a diferentes casas de importantes funcionarios a los que se les repartía el monto diario, ya fuera en pesos o cambiados a dólares.

Así cada zona se fue deteriorando y la inseguridad era ya la forma de vida de los que estamos en la capital y sabemos que si no queremos que se nos aparezcan los diablos por la noche pues no hay que salir a deshoras como dirían las abuelas. La realidad es que en muchas escuelas de nivel superior salen los alumnos entre las nueve y las diez de la noche y todos van expuestos a los asaltos, robos, secuestros y violencia en general, no todos viven cerca de las zonas de estudio, muchos recorren, cuando menos, una hora para llegar a sus sitios y ya están en serios peligros y las familias con el Jesús en la boca rogando porque sus hijos lleguen con bien a su casa, pero hay colonias totalmente alejadas y sin servicios de transporte colectivo y ellos tiene que cruzar por calles en donde, en las madrugadas cuando se van a tomar sus transportes, son asaltados por los pandilleros y en esas zonas colindantes con el Estado de México todos los asaltantes o son policías o son maleantes y así, también, colocan retenes y detienen a las gentes en los vehículos y los roban o les secuestran para que paguen rescates de inmediato a menos que no quiera uno quedar como desconocido en medio de las calles.

En fin, creemos que el despliegue de la Guardia Nacional será importante pero tendrá que ser en toda la ciudad no por partecitas, porque se calma en esas zonas y se aumenta en las no vigiladas, en realidad los ciudadanos de la capital estamos en verdad alarmados por la inseguridad y sabemos que no será sencillo terminarla, sobre todo cuando los cuerpos de seguridad están tan maleados y tiene los compromisos y las relaciones con los grupos de la delincuencia organizada, por desgracia, debemos entender que los policías de patrulla y calle conocen bien la ciudad y sus zonas de peligro y ahí ellos actúan para lograr las cantidades que tienen que recolectar y, los miembros de la Guardia Nacional, llegarán a calles y colonias que ni siquiera conocen ni saben cómo se comportan las gentes y a donde van a parar en las mismas, así que sus zonas de vigilancia serán las avenidas y en ellas no hay muchos delitos, sino en las callejuelas y en las zonas deprimidas donde el narcomenudeo es cosa de todos los días y los grupos de pandilleros salen a las calles para hacer sus “travesuras” cuando van bien drogados o simplemente andan en busca de pleitos que son para ellos diversión y para las víctimas las tragedias de la vida. Qué bueno que AMLO explica que las Guardia Nacional se extenderá en toda la ciudad, y ojalá que en verdad tengan acción y no se contaminen como se encuentran contaminadas las policías en todo el país…