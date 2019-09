…Y la CNTE ‘transformó’ la reforma educativa

Desde la administración de Enrique Peña Nieto, y las anteriores, de Felipe Calderón y Vicente Fox, me preguntaba con qué otra ocurrencia saldría la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de que la Secretaría de Gobernación le concedía sus peticiones o le daba cucharadas de no sé qué para aplacarla por un tiempo.

Porque aparecían, traumatizaban en hasta cinco estados los derechos de los niños a recibir instrucción escolar; vandalizaban edificios públicos, bloqueaban carreteras, vías del ferrocarril, “dialogaban” y desaparecían; regresaban, decían, a dar clases por un tiempo. Luego reaparecían, y así la historia se repitió, consecutivamente, por años.

Bueno, pues esa misma duda (“después de satisfacer sus exigencias ¿existe un compromiso de la CNTE de ahora sí no volver a las calles y dedicarse a dar clases?”) me corroe y me intriga más que nunca ahora que parece que, por fin, la disidencia magisterial puede levantar los brazos y celebrar que ganó no una batalla, sino la guerra.

Se lo he preguntado dos veces al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia “mañanera”, con diferencia de unas cuatro semanas, pero el tema no lo toma muy de lleno que digamos. Lo aborda con dos, tres palabras y termina hablando de beisbol u otra cosa nada parecida a la Educación.

La he planteado en el espacio en vivo del sitio web de IMPACTO, “Mesa de Redacción”, y mis acompañantes (bueno, mis jefes) me dan pistas: “Es su modus vivendi y operandi”, afirman. Lo he cuestionado en artículos desde las manifestaciones violentas de la Coordinadora en Oaxaca, encabezadas por la Sección 22 y la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), a finales del sexenio de Fox, cuando hasta un periodista murió baleado el 27 de octubre de 2006.

Pero, insisto, la pregunta sigue siendo un acertijo.

Por cierto, en 2006 gobernaba Oaxaca Ulises Ruiz, quien pasó la bolita a su sucesor, el también priísta Gabino Cué, quien en el 2015, con el aval del entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y de Eduardo Sánchez, vocero presidencial, anunció que el control del famoso Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) dejaba de estar en manos de los miembros de la CNTE, algo que jamás debió permitirse.

Sin embargo, el perfil “transformador” de la Coordinadora data de los tiempos del gobernador Heladio Ramírez (1986-1992), otro priísta que con ímpetus reformadores, como los de ahora, en consonancia con el Gobierno Federal, concedió a la Sección 22 el control (distribución y asignación) de plazas y los nombramientos del IEEPO, creado el último año de su gobierno.

Claro que, para entonces, la CNTE no tenía ni idea de lo que el futuro le deparaba, pues en el camino se encontraría con un personaje tan pertinaz y obstinado como ella misma.

Sin embargo, los mismos profesores disidentes dieron una pista de hacia dónde miran y hasta dónde creció -o hicieron crecer- su ego al ser los máximos ganadores de la Contrarreforma Educativa, al menos como símbolo de poder, al solicitar al Congreso que después de la misión cumplida de Morena, el nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se labre en oro y se coloque en un lugar visible de la Cámara de Diputados.

“Así como pusieron con letras de oro al Movimiento del 68, así deberían de poner a la Coordinadora”, expuso uno de los dirigentes durante una asamblea informativa sobre cómo iba el “score” al interior del recinto legislativo.

¿O alguien duda que el sello “revolucionario” al modelo de enseñanza que recibirán niños y adolescentes de aquí en adelante lo puso la CNTE?

¿DE DISIDENCIA A RECTOR?

Podría ser cierto lo que esbozó la Secretaria de Gobernación el jueves pasado al asegurar que con los cambios a la Reforma Educativa peñista, el Estado conserva la rectoría sobre la Educación.

No sé si, esta vez, tal afirmación sea distinta a la de otros gobiernos que expresaron lo mismo al anunciar las decenas de modificaciones, en distintos sexenios, a las normas que han regido el sistema educativo nacional.

Al margen de las consecuencias que lo concedido a la Coordinadora, por el Presidente y por los diputados de Morena, produzcan en las futuras generaciones de jóvenes, el asunto de las plazas en automático, la eliminación de las evaluaciones y la participación directa de los profesores disidentes en la toma de decisiones sobre las directrices educativas, son sólo la parte mínima de todo el embrollo desde la “mal llamada” Reforma Educativa hasta la Contrarreforma de la 4T.

Lo que sí podría estarse gestando es la bifurcación en el liderazgo magisterial. Es decir, ¿por qué mantenerse la Coordinadora como la disidencia magisterial estando a lado de un gobierno que la puso sobre un pedestal?

Además, el que calla otorga, y el sindicato (SNTE) solito se está dejando arrebatar el mandado.

¿No es eso lo que intentan los disidentes en todos los sindicatos, hacerse del poder?

Las leyes secundarias discutidas en la Cámara de Diputados, cuyo contenido sólo se adapta a la revisión actualizada entre integrantes de distintos sectores, pero que esta vez pareció tener mayor peso la voz de la CNTE, son tres: La General de Educación, la de Mejora Continua de la Educación y la del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Y en las tres llevó mano el gremio encabezado por la Sección 22 de Oaxaca.

Vaya, el SNTE está desaparecido. ¿“A rey muerto, rey puesto”?

Finalmente, quien verdaderamente vino a modificar -“transformar”, acorde al rumbo- fue la Coordinadora. Y si sus reglas son ahora oro, pues con ello tiene muy cerca el timón del gremio.

Además, el vuelco representaría también otro triunfo de López Obrador sobre el pasado reciente de 36 años de “neoliberalismo”, “conservas”, “fifís” y etcétera, etcétera, etcétera, por mucho que no desee meterse en terrenos que, en apariencia, ya no domina la maestra Elba Esther Gordillo.

La CNTE estaría, entonces, en posición de dar un campanazo y dejar de ser disidencia y pasar a ser también rector desde el sindicato.

¿TERMINA EL BORLOTE?

Sería cerrar con broche de oro la Contrarreforma Educativa. Aplacar a los desobedientes profesores apalancaría los favores concedidos.

Porque hablar de la CNTE no es hablar de instrucción educativa; no es reconocer un ente cultural en favor de los niños y adolescentes. ¿O sí?

En su papel de disidencia quizá no ha tenido de otra, pero su imagen es de violencia y flojera, de estorbo, digan lo que digan y quien lo diga.

Para saber quién es el mayor beneficiario de lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados la madrugada del viernes pasado sólo hay que mencionar algunos datos.

Fueron los que mantuvieron, durante mes y medio, bloqueadas las vías del ferrocarril en Michoacán, provocando un daño económico irreparable al estado gobernado por Silvano Aureoles, a la economía nacional (el territorio michoacano es el mayor productor de aguacate y uno de los mayores de limón, además de mantener zonas mineras), pero igual a cientos de empresas que mueven sus insumos vía ferrocarril.

En su momento se habló del bloqueo de más de 300 trenes con cerca de 2 millones de toneladas de productos cuyos orígenes eran los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

La CNTE, en lugar de recibir un castigo, obtuvo halagos y la concesión de todo lo que exigió para las leyes secundarias.

Desde la semana pasada mantuvieron en jaque a la Cámara de Diputados. El jueves antepasado no dejaron salir, durante horas, a personal del recinto.

Los escenarios de “lucha” de los profesores disidentes se acumulan por años. Si hasta al Presidente, que ahora los ha ayudado, le tocó, imaginemos lo que no hicieron en sexenios anteriores.

En 2013, por ejemplo, permanecieron, en plantón, en el Zócalo durante meses, mediante la instalación de carpas.

Invariablemente, casi todo el sexenio de Peña Nieto sostuvieron paros, marchas y plantones, mediante acciones intermitentes en distintos estados, pero principalmente en la Ciudad de México, que durante más de dos años asediaron.

En ese entonces, sus protestas fueron desde tomar, simbólicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (para que atendiera los amparos contra la Reforma Educativa) hasta bloquear el Senado, la Cámara de Diputados, la SEP; las avenidas Insurgentes, Reforma, Tlalpan y Circuito Interior, frente al Aeropuerto.

Pero en el 2016 repitieron el escenario. Volvieron a la Ciudad de México, nuevamente, contra la Reforma Educativa. El movimiento duró del 15 de mayo al 15 de septiembre.

Los profesores disidentes, además de toda esa movilización, que conlleva afectaciones a terceros, principalmente a la ciudadanía, son autores también de incendios a oficinas administrativas oficiales, afectación a comercios, destrucción de mobiliario, tanto en la CDMX como en estados.

En alguna ocasión, el sexenio pasado, la Coparmex informó que en la Ciudad de México, las pérdidas por las acciones magisteriales se estimaron en más de 3 mil 500 millones de pesos al año, equivalente a 11.5 millones de pesos al día.

Pocas veces se les ha atendido en la Secretaría de Educación Pública. Durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto fue Gobernación quien atendió sus demandas. Ahora, en la “Cuarta Transformación”, ni una ni otra; directito con el Jefe del Ejecutivo, y en Palacio Nacional.

La historia de sus acciones es más amplia, pero requeriría de un ejercicio muy pormenorizado.

Pues ellos, finalmente, han ganado la guerra con el Estado, hoy su aliado.

Su triunfo facilitará la implementación, al menos en los estados con mayor presencia, de su “plan alterno de educación” (que ya va en Michoacán), algo más allá de lo que Moctezuma llama “la nueva escuela mexicana”.

El plan contiene una inclinación ideológica de Izquierda. Parte de la orientación de aprendizaje comprenderá “la lucha social”, la “desobediencia” y la “resistencia”.

Pasará de Michoacán a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y, posteriormente, a todo el país.

Bien, que no cunda el pánico. Que la primera generación de niños y adolescentes “transformados” muestre los resultados para su desarrollo personal y el del país. Quien quita y sí sea el primer paso para que México sea la potencia mundial que augura el Presidente López Obrador.

Por lo pronto yo sigo preguntándome: ¿Después de obtener en la Contrarreforma Educativa (a través de las leyes secundarias) hasta lo que no pedía, la CNTE ya se instalará en las aulas, y no en las calles; ya le importará la educación de niños y adolescentes; olvidará los plantones, las marchas, el “secuestro” de legisladores?

¿O qué nos falta por ver?

