¿Y cuál es el proyecto de política económica de la 4T? Es que no hay: Toledo

Hace unos días salió a la luz pública un audio en el que el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, del gobierno de la 4T, hacía declaraciones duras y profundas que atañen a la existencia conceptual de la propia filosofía del gobierno de López Obrador, señalando, entre otras cosas, que más que definiciones existenciales, lo que más se manifestaba en el seno del gobierno eran las contradicciones existenciales. Y ponía como ejemplo las severas obstrucciones para la inversión privada, en determinados sectores, de manera abierta y pública, aduciendo conceptos ideológicos, pero, por otro lado, promoviendo inversiones privadas, en secreto y de manera sigilosa, en otros sectores profundamente dañinos al medio ambiente. O sea, son, pero no son.

Aquí ponía el acento en las contradicciones, y no se quedaba en eso; argumentaba que estas contradicciones pusieron en tela de juicio la existencia de la propia 4T como concepto ideológico alternativo de gobierno; eso, para él, demostraba que, simplemente, la 4T no existe. Somos nada y nos solazamos de ello.

Hay que reconocerle al secretario Toledo el valor para no desdecirse de ese audio y no salir con la retahíla de justificaciones que siempre se dicen en estos casos: Que me sacaron de contexto, que no quise decir lo que ahí se dice, que no era yo, que se editó, que estaba ebrio, que traía cubre boca, en fin, todo tipo de cosas para ablandar los oídos del principal afectado, en este caso el Presidente López Obrador. El señor no lo ha negado, y tampoco ha desacreditado, el audio, lo que significa que avala sus dichos, y eso, en un gobierno como éste, con un control absoluto de todo lo que se dice, se hace y se piensa, merece un reconocimiento a la dignidad que significa defender sus propios convicciones. Evidentemente, no durará mucho en el cargo.

Ahora es preocupante que a casi dos años de gobierno, esto es, con un 30 por ciento de avance del recorrido sexenal, aún se tengan dudas sobre lo que defienden, sobre lo que proponen, sobre lo que están construyendo; eso es muy grave. Es un gobierno de muchas palabras, que habla todos los días, pero de pocas definiciones conceptuales; en lo abstracto reconocen lo que rechazan, pero no saben lo que los define. Empeñados en pasar a la historia, pero no saben por qué, para qué y, peor aún, cómo. En su cabeza, más que ideas, hay imágenes preconstruidas de héroes inmolados o que se avientan de un balcón abrazando una bandera, o de la entrada a caballo hasta Palacio Nacional y sentarse en la silla, o de una marcha pletórica de arengas revolucionarias gritando “muera el capitalismo depredador”, o algo así, pero no hay ideas de gobierno.

Rechazan, eso dicen, la corrupción, y la combaten con la utilización del aparato de procuración de justicia y del propio control del Poder Judicial, pero dirigido a sus enemigos políticos; es un instrumento de combate electoral, pero no de cimentación de valores apegado al Estado de derecho. No es un combate estructural contra la impunidad; es una vendetta política contra los enemigos que durante muchos años, presumen, les cerraron el paso hacia el poder.

En materia económica descalifican al neoliberalismo en todas sus manifestaciones, pero, al mismo tiempo, fueron los más afanosos por lograr un acuerdo comercial con América del Norte, que es un instrumento neoliberal para promover el comercio internacional.

Dijeron, en sus dislates conceptuales, que el coronavirus era un engendro del neoliberalismo, que era su propia autodestrucción motivada por sus excesos y la desigualdad social que provocaba, pero ahora reconocen que mitigar los efectos recesivos de la pandemia derivará en una apertura económica para el desarrollo pleno de los motores del desarrollo neoliberal.

Al enfrentar los dichos de su secretario del Medio Ambiente, el Presidente López Obrador, obviamente, trató de minimizarlos; los ubicó en el contexto de los enfrentamientos comunes en los gabinetes de gobierno y que era normal que se ventilaran las diferencias de concepción en su gobierno, sin embargo, esto es más de fondo, y lo sabe; el cuestionamiento central del secretario Toledo se remite a la existencia misma de un amasijo de ideas que defendieran, que promovieran, que construyeran; era decir estamos arando en el vacío; no somos nada de fondo; somos contradicción pura que nos enfrenta, nos desdibuja y nos envilece.

En esto radica la centralidad del audio filtrado a la prensa; no hay programas de rescate frente la recesión porque no hay política económica; no hay estrategia para atender la pandemia del coronavirus porque no hay política de salud; no hay estrategia para contener la violencia en las calles porque no hay política de seguridad; no hay políticas de gobierno porque no hay gobierno; hay solamente contradicciones sobre lo que son, lo que quieren hacer y sobre el sentido de su presencia en el gobierno.

No fueron palabras circunstanciales las emitidas por Víctor Manuel Toledo; probablemente representan el más severo diagnóstico del gobierno de la 4T emitido por la propia 4T; es su temprana confesión de parte y el destino manifiesto de lo que será su legado. Una contradicción existencial.