¿Y cómo va la creación de los 2 millones de nuevos empleos?

El pasado 5 de abril, que se aprecia como si fuera hace mucho tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Palacio Nacional su “novedoso” plan de reactivación económica en plena emergencia sanitaria; con evidentes muestras de optimismo hacía énfasis en su estrategia para salir de la crisis económica privilegiando el fortalecimiento de lo que llamó “economía popular” a través de apoyos directos vía sus programas sociales emblemáticos y los apoyos vía créditos a los micro y pequeños negocios para paliar sus problemas de caja, pero, probablemente, la nota que más llamó la atención fue “crearemos en los próximos 9 meses 2 millones de nuevos empleos” que, a su decir, servirían para aminorar el efecto al empleo provocado por el coronavirus.

Estamos por terminar el mes de agosto y previo al tradicional informe Presidencial que da cuenta de los avances de sus principales instrumentos de política pública valdrá la pena, desde este momento, preguntar, a mitad del camino, cómo va la creación de los 2 millones de nuevos empleos que se comprometió a generar tan sólo en el presente año. No es por cizaña, pero valdría la pena conocer los avances para evaluar la eficacia de la política pública.

López Obrador se ha solazado de que, en sus otros datos, tan sólo en lo que va del mes de agosto se han creado, de acuerdo a información del IMSS, 65 mil nuevos empleos formales, pero ¿y los demás comprometidos?

Tiene razón este gobierno cuando utiliza la generación de empleos como un síntoma positivo de la recuperación económica y de que, probablemente, la peor etapa de confluencia entre la pandemia y sus afectaciones a la economía en general han pasado, o que tocaron fondo, sin embargo, también puede ser un indicador eminentemente temporal, no estructural, y explicó por qué.

La economía nacional en su conjunto no tendrá un proceso ascendente de recuperación económica hasta que tenga completamente controlada la tendencia de contagios y muertes del coronavirus por la simple razón de que hasta que eso no suceda, la economía estará trabajando, solamente, a medio gas, pues no podrán aperturarse las unidades productivas al 100 por ciento. No está controlada la pandemia en este momento, pero tampoco tiene ya una curva ascendente, es decir, está medianamente contenida con una tendencia a la baja, y la economía esta igual de contenida.

Sin embargo, entraremos, a finales del mes de septiembre, a la temporada de otoño, inicio del mayor números de enfermedades respiratorias propiciadas por las bajas temperaturas de noche y mayores vientos por la tarde, lo que, probablemente, provocará una incidencia de los casos de Covid-19 si no está suficientemente controlada, lo que implicaría volver a cerrar la economía o mantenerla en terapia intermedia, ojo, con unidades productivas que ya llevan dos meses a media gas.

En los escenarios del gobierno federal se contemplaba que, para estás alturas, la pandemia estaría si no total, sí al menos suficientemente controlada o acotada, dicho en propias palabras del epidemiólogo del momento, Hugo López-Gatell, pero no es así, y estamos por entrar a la peligrosa confluencia de la influenza estacional con la pervivencia del Covid-19, y eso, para la economía, es sumamente peligroso porque representaría la permanencia del estado catatónico de las unidades productivas en el trimestre con mayores expectativas de venta, flujo y liquidez.

Por eso es importante conocer el estatus de la creación de los 2 millones de empleos comprometidos; nos permitiría saber de qué manera se ha ejercido el gasto público como un vector fundamental para incentivar el crecimiento y la inversión. Si nos dicen que ya van un millón de empleos creados, vía el gasto público, valdrá la pena saber en dónde para dirigir la cadena de proveeduría a ese segmento.

Viene la etapa más dura de la economía nacional porque vienen los trimestres de apalancamiento para el sector privado, donde todo mundo espera recuperar un poco le perdido, pero si no tenemos un entorno de mejores expectativas de recuperación estaremos cimentando las condiciones de una depresión económica masiva en un año que será extremadamente sensible por cuestiones políticas y electorales.

Estaremos atentos a la rendición de cuentas de ese famoso plan de reactivación económica que se anunció en Palacio Nacional el pasado 5 de abril; su información nos podrá dar tranquilidad o nos podrá preocupar aún más el estado de la economía nacional. Ojalá y vaya viento en popa el Plan Económico 4T, que ya lo quieren patentar a nivel internacional y ponerlo como un ejemplo de reactivación económica post pandemia sin un viso de dañino neoliberalismo.

Valdrá la pena estar pendientes.