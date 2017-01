“En el PRI Edomex no hay dados cargados… voy con libertad, dignidad, pasión e ideas por la gubernatura del Estado de México, afirma Ricardo Aguilar Castillo, actual secretario de Competitividad de la Sagarpa y ex líder estatal del tricolor mexiquense, quien se destapó no sin antes reconocer que él es “hechura política: 100 por ciento peñista”.

Pese a su juventud se nota que hay tablas, camino recorrido y subraya que en el PRI estatal la moneda está en el aire, por ello llama a los priístas que, como él, tengan libertad y un proyecto con arrojo, capacidad y valentía para aspirar a ser gobernador del Estado de México, para el cual aseguró que vienen buenos tiempos.

Tras calificar al Presidente Enrique Peña Nieto como un mandatario transformador y reformador, Aguilar Castillo asegura que él va a competir para ser candidato a gobernador y su política será ciento por ciento incluyente para darle grandeza al estado sin importar colores políticos, “además de que todas las regiones y liderazgos estarían representados”.

Respecto a Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, Aguilar Castillo deja entrever esa fresca cualidad que tienen algunos políticos que hablan con la verdad: “no lo conozco”, dice, pero de inmediato vuelve al tema Edomex y garantiza que en caso de ser él el próximo gobernador, garantiza un gobierno con equidad de género, con mujeres empoderadas.

“Tendríamos por primera vez en la historia una mujer secretaria general de gobierno mujer”, añade.

Medita, mira fijo a los ojos y enfatiza que no habría pretexto para dar seguridad a la gente.

“Sería un gobierno aliado a los obreros y empresarios, conciliador de sus intereses, promotor del campo. Reitera que a él lo hizo políticamente el Presidente Enrique Peña.

Respecto a Eruviel Ávila Villegas, dice estar convencido de que es un hombre con futuro.

Aguilar Castillo asegura que el Edomex es su casa y por ello mismo su gobierno sería humanista que atienda todos los servicios de la población, principalmente el área de la salud, la educación y estrecho diálogo con los maestros.

Sobre la posible alianza PAN-PRD, afirma que ningún resultado está escrito, que faltan seis meses para la elección y hay tiempo para motivar al priísmo, motivar a las bases y a la clase política de los 125 municipios.

Recordó que siendo nombrado presidente del PRI mexiquense en septiembre de 2006, le decían que se había sacado la rifa del tigre porque el PRI venía de la peor derrota de su historia, pero pensé que no hay crisis que aguante 15 horas de trabajo diario.

“En 2009 ganamos carro completo”, expresa.

Respecto del PAN, Aguilar Castillo dijo que es un buen partido de oposición, y sobre el PRD, sostuvo que es “un laberinto”.

Asevera que los frutos de la inclusión son irrefutables y por ello al PRI nunca hay que darlo por muerto porque “sumando, cumpliendo y trabajando siempre se gana”.

Sobre José Manzur, secretario general de Gobierno, acepta que es un infalible operador.

También expresa su opinión de Alfredo del Mazo Maza y afirma, de forma categórica, que es un político altamente confiable.

Ricardo Aguilar, político 100 por ciento peñista, dijo que esperará con paciencia los tiempos electorales, ya sea para renunciar al actual cargo que ostenta en la Sagarpa e inscribirse como candidato de su partido en tiempo y forma.

Sobre las posibilidades que tiene de ganar la candidatura y luego la gubernatura, Aguilar Castillo puntualiza: “En política todo es posible”.

Respecto a Carlos Iriarte, actual líder del PRI mexiquense, señala que es un político que siempre suma, y de Ana Lilia Anzaldo expresa que es una mujer política con trayectoria impecable.

‘PRI, EL MEJOR PARTIDO DE MÉXICO’

Niega Aguilar que el PRI sea una escuela de ladrones y afirma en forma categórica: “El PRI es el mejor partido de México. Las instituciones no son corruptas, ni tampoco el PAN ni el PRD, quienes son corruptos son las personas. El PRI ha sido víctima y ha sido dañado por personas que traicionan al partido”.

Sobre las intenciones de Enrique Ochoa de correr a todos los corruptos del partido, Aguilar Castillo expresa que no se quede en buenos deseos.

Ricardo Aguilar niega ser rebelde, pero sí muy firme, y afirma no tener enemigos ni adversarios políticos.

Al hablar sobre el gobierno de Eruviel Ávila, apunta que hay que trabajar respecto a la seguridad, que la gente tiene la última palabra al evaluar los gobiernos.

Del Presidente Enrique Peña, sostuvo que es el Mandatario con más logros en los últimos 50 años.

“Logró la Reforma Energética, recuperó la rectoría educativa, logró mayor competitividad al romper monopolios, el consumo interno ha crecido, tenemos una balanza comercial agropecuaria positiva y se han creado más empleos que en los dos gobiernos panistas juntos”.

De Andrés Manuel López Obrador, dijo que es un hombre muy persistente.

“Lástima que esté equivocado, pero lo respeto; representa una gran parte de la pluralidad del país y no imagino un México sin oposiciones reales”, añade.

Considera tener varias ventajas sobre otros aspirantes a la candidatura para gobernador, ya que desde niño está forjado en el esfuerzo y la adversidad.

“Soy 100 por ciento peñista y tengo una trayectoria que acredita logros partidistas y en la administración pública. Conozco a todos los políticos en el Edomex y todos me conocen y saben que yo sí sé hacer equipo”.

Señala venir de una familia unida y feliz, que su padre murió cuando él tenía dos años de edad.

Volviendo al tema electoral fue tácito y de forma sonriente expresa: “Voy a ganar, te lo firmo y te lo cumplo”.