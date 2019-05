Violencia en universidades

PUES PARA LLORAR O REFLEXIONAR: PEMEX PIERDE EN EL PRIMER TRIMESTRE MÁS DE 35 MIL MILLONES DE PESOS…

Uno se preguntará qué sucede en las universidades, tanto las públicas como las privadas, en ellas surge la violencia interna, el acoso sexual, la drogadicción, las violaciones, el tráfico de armas y ahora, los asesinatos directos en los pasillos y las clases, los robos y los secuestros provocados por grupos internos de jóvenes o por la complicidad de grupos especializados que actúan desde fuera de esos centros. La policía alega que no puede actuar porque existe el peligro de que se levanten los jóvenes alegando la “autonomía” que, al final de cuentas, no existe y se ha violado muchas veces, ahora está violada por la delincuencia y por la inseguridad que campea en las zonas donde están los planteles, así que no podemos entender las razones por las que la policía no actúa si no es por los niveles de incompetencia, complicidades o corruptelas que existen en su seno a pesar de todo lo que vengan declarando la jefa de Gobierno y el encargado de la policía. Bueno, es para llorar, vemos cómo cualquier malandrín de barrio es capaz de poner en el piso de un golpe a cualquier policía que se ponga al “brinco” y eso es una realidad en el Metro y los mercados y los encargados de los servicios solamente alegan que encontraron las policías en un estado lastimoso y saqueado, pero no entendemos las razones por las que no lo arreglan o consignan a los responsables, el espíritu generoso y de perdonavidas del presidente no debe influir para que los demás no hagan lo que se les obliga por ley y justicia, si el presidente piensa que es muy sencillo perdonar a los muy malos como a los mafiosos del poder que al final de cuentas le dan por su lado y no se preocupan, saben que al final de todo los burócratas que no tienen conciencia ni ideología ni convicciones sino que mantienen el oportunismo en alto, serán la base para ingresar nuevamente a los negocios usando los bienes y los fondos públicos para hacer sus negocios privados, porque ellos sí están convencidos de que: “Político pobre será un pobre político” y es mejor tener dinero para ser señor que convicciones para ser un “militante más” a los que hacen a un lado para dar paso a los mafiosos del poder que son perdonados para que integren el esquema de gobierno… y así, pues, no creo entender…

Hace algunos días nos enteramos de cómo los grupos de la delincuencia que operan en Tepito contratan a los niños desde los seis años como halcones y así van formándose y aprendiendo y por el otro lado van mostrando sus capacidades y sus lealtades y de ahí surgen los grandes mafiosos que como ahora, controlan zonas importantes en el país ya que además todos están convencidos de que no tendrán los usos represivos con los que se tenían que mover además de defenderse de sus enemigos, no, ahora, como también esperan el perdón del santo señor presidente, pues no pasa nada, y ellos siguen en sus negocios y en sus conflictos aumentando las víctimas y los muertos, secuestros, violados, robados, total, hay tiempo para ponerles la culpa a los que se fueron y, nos preguntamos: ¿Cuándo se termine el tiempo y tengan que entregar cuentas y siga la violencia, qué van a hacer? La idea es genial al establecer la Guardia Nacional, está conformada por hombres y mujeres de experiencia y capacidad, de lealtades y, ahora, tienen que contratar a cincuenta mil miembros y capacitarles y en ello no se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos de la PGR, los mismos mafiosos seleccionaban a gente de ellos con preparación y limpios de daños y perjuicios y los enviaban a los centros de reclutamiento con gastos pagados y buenas condiciones para que alcanzaran rápidamente puestos de alto nivel y grado y así, ellos, mantenían el control de las policías y no se preocupaban ya ni de pagar las cuotas a los jefes corruptos, sino que los doblegaban por medio de la misma información interna que ya manipulaban y manejaban y, ahora, ¿quién nos garantiza que eso no va a suceder?, pues nadie, son miles los que se requieren y poco tiempo con el que cuentan y así, nuevamente, van contratados los viejos “lobos” que son los que mantienen las relaciones con los grupos mafiosos o los grupos de poder y nos preguntamos ¿en verdad quieren desde los mandos superiores terminar con la corrupción, los saqueos, las complicidades y la violencia? La realidad es que a los policías les conviene que exista mucha violencia porque así están vigentes y cuentan con mayores prestaciones y presupuestos y puestos y, nuestro presidente, con su buena fe e intenciones a lo mejor no entiende esto que comentamos, y no somos fifís, somos mexicanos que amamos mucho a nuestro país y sabemos que esa es la realidad y que para transformar la realidad, es preciso conocerla, si no lo hacen pentonto a uno… y no queremos que esto suceda, que hagan pentonto a nuestro mandatario, porque entonces sí que nos lleva el tren, la Bestia…

Así que ahora tendrán mucho trabajo para implementar un buen plan que garantice la estabilidad y la no violencia en las universidades y centros de estudio y sus alrededores, tendrán que terminar con el acoso sexual, con la prostitución interna, con la drogadicción, con las complicidades de alumnos y maestros y funcionarios con los malandrines y con la venta de calificaciones o las mismas inscripciones, como sabemos, existe en muchos sitios controlados por los grupos de choque de los directores o rectores como son los PORROS, así que por chamba no pararán, lo que dudamos mucho es que lo logren en un corto tiempo, ni siquiera han podido eliminar en serio a los traficantes de drogas en la UNAM ni en las escuelas fifís donde existe una importante red de todo lo que comentamos y no quiere decir que estemos contra ellos, simplemente hacemos las referencias para que los policías hagan las investigaciones si es que en verdad quieren cumplir con su trabajo o le seguirán haciendo al Tío Lolo: pentontos solos… porque al final de cuentas, como dicen los viejos policías: “Si quieres llegar a viejo en la policía, pues hazte pendejo”… y es lo que hacen muchos de los viejos mandos que ahora son, nuevamente, importantes piezas no sé si de las mafias o del nuevo poder…