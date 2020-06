¿Vale la pena endeudar al país?

> El destino de los recursos, del préstamo por 1,000 millones de dólares del Banco Muncial a México no puede destinarse para fines electorales, proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas, ni para programas populares

La respuesta es sí y su explicación es muy sencilla. En teoría todos los países tienen una vida infinita, por lo tanto, endeudarse es una práctica de lo más común y necesaria entre todos los países para resolver distintos temas que van desde la infraestructura, medio ambiente, salud pública entre muchos otros.

Hace pocos días entró en polémica el presidente López Obrador al comentar que no buscaría endeudar más al país, sin embargo, en los medios de comunicación nacionales se dio la noticia de un préstamo realizado a nuestro país por parte del Banco Mundial por la cantidad de 1,000 millones de dólares, a lo que el presidente comentó que “es una operación de rutina, algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda”, nos preguntamos ¿entonces si es un crédito, pero no endeuda al país?

Para entrar en contexto, el Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas cuya principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesiten apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentren en situación de pobreza.

Dicha labor en México se organiza en torno a un modelo que ofrece soluciones integrales y personalizadas para el desarrollo mediante un paquete de herramientas financieras, de conocimiento y coordinación en todas las ramas de la institución.

Es decir, los préstamos que el Banco Mundial otorga a nuestro país se basan en los modelos para la lucha para reducir la pobreza e inclusión, gasto público, sustentabilidad fiscal, cambio climático, educación entre otros.

Cuando escuchamos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, decir que el préstamo de mil millones de dólares que otorgará el Banco Mundial a México no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el congreso y no será utilizado para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, está en lo correcto. Es un préstamo ya estipulado para el país y no responde ante la pandemia por el coronavirus, ni son recursos adicionales.

Dichos recursos se encuentran estipulados en el documento 9104-MX Acuerdo de préstamo (Préstamo de política de desarrollo de acceso financiero COVID-19) entre los Estados Unidos Mexicanos y Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.

El documento estipula; que el Banco ha decidido proporcionar esta financiación sobre la base, entre otras cosas, de las acciones que el Prestatario ya ha tomado bajo el Programa el mantenimiento por parte del Prestatario de una adecuada marco de política macroeconómica.

El programa al que se refiere el documento contempla los siguientes indicativos:

1. El Banco Central del Prestatario ha aumentado la liquidez de los bancos al reducir el valor monetario. depósito reglamentario, como lo demuestra la Circular 7/2020 publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2020;

2. El Banco Central del Prestatario ha permitido aún más el acceso de los bancos a las facilidades de liquidez mediante reduciendo el costo de su línea de liquidez adicional ordinaria, como lo demuestra la Circular 4/2020 publicado en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2020;

3. El Prestatario ha promulgado la Reforma a las Instituciones de crédito, publicada en el Gaceta Oficial del Prestatario el 27 de marzo de 2020, que permite menores entre 15 y 17 años de edad, que son asalariados con una nómina activa y / o reciben programas de beneficios sociales para: (i) abrir cuentas de ahorro bancarias bajo su propio nombre; y (ii) usar y administrar el fondo subyacente sin requerir representación de un adulto;

4. El Prestatario ha emitido regulaciones destinadas a fortalecer las prácticas de transparencia, aplicable a las ITF, como lo demuestran las disposiciones generales de CONDUSEF para fintech instituciones publicadas en la Gaceta oficial del Prestatario el 9 de julio de 2019;

5. El Banco Central del Prestatario ha emitido regulaciones para apoyar la implementación de plataforma de pago electrónico (“CoDi”) y proporcionar el marco legal para terceros Participantes no SPEI para ofrecer el servicio de generador de solicitudes de pago, como lo demuestra Circulares: (i) No. 11/2019 publicado en la Gaceta oficial el 1 de octubre de 2019 y: (ii) No. 12/2019, publicado en el Boletín Oficial el 3 de octubre de 2019;

6. El Prestatario ha promulgado la Enmienda a la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Gaceta Oficial del Prestatario el 4 de junio de 2019, que exige la priorización de los programas y proyectos dirigidos a las necesidades de las mujeres y la paridad de género en las corporaciones de los bancos estatales de desarrollo estructura de gobierno;

7. El Prestatario ha promulgado la Ley de Educación, publicada en el Boletín Oficial del Prestatario el 30 de septiembre de 2019, y emitió las Directrices Operativas del Programa de Capacitación, publicado en el Boletín Oficial del Prestatario el 29 de diciembre de 2019, determinando que la educación financiera sea parte del currículo escolar oficial desde preescolar hasta secundaria escuela, y que los educadores seleccionados de escuelas públicas primarias y secundarias se capaciten en el sujeto a promover la inclusión financiera;

8. El Prestatario ha establecido el Servicio Nacional de Identificación Personal que permite la verificación de la identidad de las personas a terceros, incluidos los financieros, como lo demuestra el artículo 58 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en la Gaceta Oficial del Prestatario el 31 de mayo de 2019;

9. El prestatario ha habilitado mecanismos para intercambiar datos entre registros civiles relacionados con identidad del individuo y su verificación a través de una infraestructura tecnológica adecuada y normas operativas estandarizadas en los registros civiles a nivel estatal, incluida la vinculación de la identidad legal con datos biométricos, como lo demuestra la coordinación de veintisiete (27) Acuerdos firmados con los estados del Prestatario.

Lo anterior, refiere a que México acepta los términos y condiciones para los cuales el préstamo se ha realizado, no pudiendo destinar dichos recursos para otros fines y así eliminar los supuestos que circularon en redes sociales sobre el destino de los recursos para fines electorales, proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas o para los programas populares.