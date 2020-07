Urzúa: La 4T proyecto político insolvente

5Este viernes 3 de julio amanecimos con una entrevista que da el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa al periódico “El País”. Se trata de una interesante exposición de argumentos, coloridas manifestaciones sobre el lenguaje de la 4T y su cosmovisión conceptual peyorativa y terroríficos escenarios de corto plazo, expone, con claridad, el ex funcionario, hoy convertido en profesor universitario y columnista de un prestigioso diario nacional; amigo personal de López Obrador, lo conoce como jefe y como político; sabe lo que habita en su mente, sus filias y sus fobias, y tiene, de igual manera, la información necesaria para exponer escenarios de corto plazo y visualizar los derroteros del gobierno mexicano. Con soltura expone que a éste gobierno ya se le acabó el dinero, no le cuadran las cifras y tendrá faltantes que lo harán incapaz de cumplir ya no sus promesas, sino sus obligaciones institucionales; en su mapa de ruta, un solo objetivo se vislumbra: La insolvencia.

El gobierno de la 4T ha sido un abultado amasijo de lugares comunes, de retórica vacía y concepciones del ejercicio de gobernar más producto de la brega política como oposición que de un agudo análisis de contexto; López Obrador siempre se creyó, a pie juntillas, sus aseveraciones de templete, su pretensión, casi heroica, por derrotar al monstruo de las mil cabezas encarnado en el neoliberalismo y aniquilar la corrupción como engendro de los males nacionales que lo mismo pervierte a una persona que a una nación, y que solamente había que llegar al poder para iniciar la cruzada, blandir la espada, mirar al horizonte, dictar la arenga y entregar la vida a estos nobles propósitos contando con el aval del destino manifiesto.

Y mientras en sus recorridos por todo el país, siendo un férreo opositor y construyendo esta narrativa fantástica, el país se construía de otra manera, se modificaba su realidad día a día; se asentaba la globalización y el desarrollo de la tecnología no sólo cambiaba las formas de vida, sino el mismo pensamiento y la capacidad reflexiva de los ciudadanos. Qué mejor ejemplo de esta realidad global que el efecto mismo de la pandemia del coronavirus. A nuevas realidades, nuevas formas de pensar, de interactuar y de gobernar. Para López Obrador, esto pasaba de noche.

Si bien había realidades nacionales inalterables, como la pobreza estructural, la marginación social, la violencia urbana, el tráfico de drogas y la degradación de los servicios públicos, cambiaba la forma de abordarlos para resolverlos; no basta, por ejemplo, con mejorar la capacidad económica de las personas para que superen su condición de pobreza; se podía tener una monedas en la bolsa, pero aún así seguir siendo pobre, porque había que abordar el combate a la pobreza desde una óptica más amplia, en la que confluyeran otros elementos que condicionan la permanencia de la pobreza, como, por ejemplo, la educación, un empleo remunerado y servicios públicos eficientes, entre muchos otros factores.

López Obrador llegó al poder a destiempo; el país ya no el mismo de cuando cerraba pozos petroleros en Tabasco, incluso de cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México; hoy, nuestra realidad es compleja y es global, y más cuando somos una de las economías más abiertas del mundo; cuando somos de las más importantes potencias exportadores; cuando formamos parte de uno de los bloques comerciales más importantes del mundo con dos economías que son pilares de la economía mundial, como lo son Estados Unidos y Canadá, y aun así le declara la guerra al neoliberalismo, como bien dice Urzúa, cuando la economía de este país es eminentemente neoliberal y a López Obrador le pasó de noche.

Todos los sectores productivos del país, los educativos, los sociales, bueno, hasta los criminales, hoy son globales; su comportamiento está relacionado con incentivos externos e internos que configuran su comportamiento.

Solamente los presidentes autócratas creen que su aldea es su mundo, y confinar su mundo es su seguridad, y esa seguridad los hará indemnes.

No se puede detener una ola gigante con un dique, y este ha sido el aprendizaje de López Obrador en estos primeros 18 meses de gobierno: Entre más prejuicios tengas, menor capacidad de respuesta tendrás para una realidad en permanente cambio, y, aun así, tampoco tendrás garantía de sobrevivencia. Hoy, al gobierno de la 4T se le aglutinan los problemas; no tiene un intersticio para la tranquilidad; tiene, eso sí, premura por dar respuestas. Camina en el lindero del abismo con el país a su lado.

El mapa de ruta que expone Carlos Urzúa en su entrevista es de miedo y da los elementos que corroboran sus apreciaciones: Se le acabó la caja a López Obrador, que, paradójicamente, le heredaron los gobiernos neoliberales, invocando la viabilidad del T-MEC, también herencia de políticas neoliberales, como única alternativa para salvar los cimientos de una economía que languidece en un clima denso donde campea la desconfianza para fomentar la inversión productiva.

Cada día que pasa se estrechan más los espacios para la toma de decisiones, donde ya no hay tantas opciones; o nos aferramos a las estrategias neoliberales para más o menos enderezar el rumbo o mejor nos ponemos a cantar todos: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto…”.