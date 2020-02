Universidades, ¿en la mira de la 4T?

FERNANDO ALBERTO CRISANTO

La respuesta de Enrique Graue fue inmediata, el rector reprobó abiertamente la iniciativa del diputado de Morena Miguel Ángel Jáuregui con la cual propone modificar el método para elegir a los directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la calificó de plano como una intromisión a la vida interna de una institución autónoma.

Las semanas recientes no han sido fáciles para las autoridades universitarias, la renuncia de su rector parece ser el objetivo de algunos de los grupos que se han sumado a los paros en escuelas y facultades, pero hasta ahora no se sabía exactamente quien o quienes estaban detrás de esta estruendosa manifestación.

El diputado Jáuregui presentó el martes pasado su propuesta de modificación a la Ley Orgánica de la UNAM, en la que señala que la institución podrá organizarse “democráticamente” en su forma de gobierno bajo principios de transparencia, equidad de género y rendición de cuentas a la comunidad universitaria.

Graue, rector de la UNAM, fue directo al tema:

“El hecho de presentar una iniciativa como esta solo puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la vida universitaria, en momentos en que la UNAM lleva a cabo los cambios pertinentes a su normatividad para que las y los universitarios convivan en un ambiente de respeto, paz y seguridad”.

En un pronunciamiento a la Cámara de Diputados, el rector llamó los legisladores a rechazar esta iniciativa.

Pero la UNAM no es la única institución de educación superior que está en la mira de grupos que ven en esas instituciones manejos millonarios de recursos y poder político.

Hace un año hubo un intento de modificar la Constitución y retirar el concepto de autonomía del Artículo Tercero, ante el reclamo, Educación Pública salió a decir que fue un error que se manejó en un borrador y retiró esta pretensión.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado el manejo de los recursos públicos y les ha dicho a los rectores que busquen sus ingresos, además lanzó la iniciativa de 100 universidades populares que no compiten porque no cuentan con las exigencias de calidad académica que les han impuesto en los últimos años a estas instituciones.

De que hay universidades públicas quebradas, las hay. Que hay grupos políticos que han construido en ellas cotos, también, pero no todas se pueden medir con el mismo rasero y la UNAM, la mejor mexicana rankeada internacionalmente, menos.

MÁS CASOS

Un ejemplo de la intromisión del poder, a pesar de la autonomía, se dio cuando diputados locales nayaritas aprobaron en enero pasado con 20 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que el gobernador Antonio Echevarría envío al Congreso el 30 de diciembre, se justificó como propósito hacer frente a la crisis financiera de la institución.

Entre los cambios destacó la forma de elegir al rector. Antes lo hacía el Consejo General Universitario; ahora le tocará al Colegio de Elección Universitario, creado exprofeso y se integrarán redes empresariales en la institución y sus unidades académicas para generar fuentes de ingreso.

Un detalle es que el Colegio será encabezado por el presidente del Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la institución educativa, designado cada cuatro años de entre una terna que enviará el gobernador al Congreso.

Las universidades públicas mexicanas están sometidas a presión.

En Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa anunció que enviará una ley al Congreso para crear un órgano de control del gasto de la BUAP, quien enfrentó una inusual auditoría desde el 4 de diciembre a su gasto en 2019, cuando aún no concluía el ejercicio. A petición del Consejo Universitario atrajo la revisión la Auditoría Superior de la Federación porque el 94 por ciento de sus ingresos son federales y demandó al Congreso que no proceda con agresiones a la autonomía, porque no lo van a permitir, ya que violan la ley.

Por ello es importante que el rector de la UNAM haya fijado su posición ante la propuesta de modificación a su ley.

“Exijo, como Rector de la Universidad de la Nación, que las comisiones dictaminadoras correspondientes de la H. Cámara de Diputados rechacen esta iniciativa y hagan público y manifiesto el respeto irrestricto a la autonomía de nuestra casa de estudios”.

Graue sostuvo que esta iniciativa se suma a las presentadas en Congresos estatales en contra de la autonomía de diversas universidades.

El reclamo fue de tal dimensión que “el Grupo Parlamentario de Morena ratifica su respeto irrestricto a la autonomía universitaria y a su vida interna”, señaló la bancada en un comunicado emitido el miércoles.

Precisó que la iniciativa de su diputado no forma parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario, registrada el 5 de febrero de 2020, en el inicio del periodo ordinario de sesiones.

El diputado Jáuregui propone modificar siete artículos de la Ley Orgánica de la UNAM: el 1; la fracción primera del 2; el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 5; las fracciones I y II del artículo 6; las fracciones III y IV del artículo 8; el primer y segundo párrafo del artículo 11; y el primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 12.

Entre los objetivos de las reformas considera democratizar las formas de gobierno de la Universidad, de manera específica el método en que se designan al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos de investigación y cambiar las atribuciones de las autoridades universitarias, concretamente de la Junta de Gobierno.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió no atentar contra la autonomía universitaria.

“La #ANUIES, hace un llamado a la @Mx_Diputados para evitar cualquier acto que transgreda la autonomía universitaria, reconocida en el Art. 3º de la Constitución Política y rechaza la propuesta, ajena a la comunidad universitaria, de reformar la Ley Orgánica de la @UNAM_MX”, sentó en su cuenta de Twitter.

Todo indica que Jáuregui no se mueve solo y ni aunque lo rechace en este periodo la Cámara de Diputados, dejarán de insistir en ir por el manejo y el poder que significan las universidad púbicas en el país.

No importa que las instituciones de educación superior hayan sido el lugar más propicio para generar votos a favor de Morena y sus aliados en 2018, los recursos se están limitando y se han recortado los gastos en investigación y ciencia.

Insisten desde el poder en cambios legales para decidir desde ahí quienes serán sus directivos y por ende el manejo de los recursos.

La 4T quiere más.

