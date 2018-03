Una modelo a seguir

Jackeline Herrera brilla en el mundo del modelaje.

La bella colombiana es muy joven, tiene apenas 23 años de edad y se considera una persona con valores éticos y morales, pese a estar en el glamour.

Expresa que no le gusta la persona prepotente y ama con locura a la madre naturaleza.

“Soy enemiga de la injusticia, pero sí amante del arte, de la madre naturaleza, pues soy del eje cafetero (Armenia Quindio), en donde he participado en varios reinados.

“Me siento muy orgullosa de representar lo que nos identifica como región, es decir el café”, añade.

Pese a lo agobiante de laborar en el modelaje, se da su tiempecito para estudiar.

Por lo visto Herrera es ‘un estuche de monerías’, pues aparte de hermosa es una linda estudiante.

“Actualmente estoy estudiando psicología y diseño de modas”.

Al preguntarle cómo fueron sus inicios, responde: “Mi carrera como modelo empezó hace 3 años, allí no tenía claro lo que sería mi futuro profesional, y empecé a estudiar en una academia de artes, en donde allí empecé a recibir clases de modelaje, etiqueta y glamour.

“Con el tiempo esto me ayudó para ir entrando a este mundo que tanto disfruto, que es mi pasión”, agrega.

Habla sin tapujos y con picardía sobre su principal virtud.

“Algo que me caracteriza es que soy demasiado sincera y una de las cualidades que poseo es la puntualidad.

“He tenido la oportunidad de participar y presentar varios programas de TV; uno de los que tanto recuerdo es ‘Switch’, haber estado allí me amplió mis conocimientos y descubrir que en un futuro quiero ser parte de la televisión”.

Respecto a sus proyectos, dice: “Me gustaría ser presentadora y actriz, ya que me he venido preparando para ello; me encanta el deporte, jugar tenis y me gusta el TRX”.

Jackeline comenta que se siente una modelo gitana y explica sus razones.

“Me gusta viajar, he visitado muchas ciudades de mi país y pienso que antes de viajar al exterior deberíamos conocer un poco más de nuestra tierra, sin embargo, pienso que Europa me cautivó, actualmente me encuentro viviendo en Italia, en Milán”.

Como todo ser humano, ella también tiene sus gustos y lo dice a IMPACTO.

“Mis pasatiempos favoritos son leer, bailar, concentrarme con la naturaleza”.

Ya entrados en confianza, expresa el significado de familia en su vida.

“Mi motivación principal es mi familia, el amor de mi familia es el único que me impulsa y me da fuerzas para seguir adelante”.

Antes de dar por terminada la entrevista, deja sus redes sociales para que todo mundo esté al pendiente de ella y sepa las actividades que realiza.

“En mis redes sociales me pueden encontrar como @jackyherrera_100”, expresa la belleza colombiana, una modelo a seguir.