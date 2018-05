Una belleza escultural guaraní para el mundo

La bella María Fabiola Martínez es un estuche de monerías.

Pese a su vida ajetreada que lleva, le gusta ser ordenada en todo lo que hace.

El poco tiempo libre que tiene lo ocupa para pensar en sus actividades del día siguiente.

Y quién lo dijera, pese a ser una escultural modelo, también es atleta fitness y estudiante.

Fabiola llegó al mundo en tierra sudamericana, en San Lorenzo, Paraguay, y actualmente radica en Asunción.

Pero ya sin más preámbulo, desnuda su alma para IMPACTO y expresa su alegría para ser entrevistada para México.

—¿El rasgo de tu personalidad que te define?

“Creo que lo que me define es que pongo el ojo en algún objetivo, o una meta en particular y lo consigo sin importar el tiempo… así es mi carácter”.

—¿Tu día perfecto?

“Un día perfecto para mí es cuando puedo terminar mis actividades planeadas sin estar apurada y poder programar mi día siguiente de una manera ordenada. Soy muy maniática en ese aspecto”.

—¿El peor defecto que no soportes de un hombre?

“Los peores defectos para mí son la falta de proyección personal, la inmadurez, que no huela rico; puede tener un mal aspecto, pero porfavoooor que sea pulcro, ja ja ja.

“Ah, otra cosa, que no tenga tema de conversación .. Me gustan los hombres ordenados y poco fastidiosos; que no tengan vida personal y no me deje respirar me sofoca”.

—¿Y cuál sería el peor defecto de una mujer?

“Híjole, me haces atacar a mis compañeras, pero dos defectos, ja ja ja, es que sean desordenadas y mojigatas”.

—¿La parte de tu cuerpo que más te gusta?

“Sin duda mi abdomen”.

—¿La mejor música para bailar?

“Todas las músicas son buenas… bailo muy bien, por eso todas me parecen buenas, pero aclaro: no soy bailarina”.

—¿Música para el amor?

“La bachata”.

—¿Canciones para relajarte?

“Las brasileiras y el pop”.

—¿La última película que te hizo llorar?

“The Notebook ( Diario de una Pasión)”.

—¿De qué actor de cine te has sentido ‘enamorada’?

“Del último Batman (Ben Affleck); de Thor, pero en la versión de Blancanieves y la Princesa del Hielo”.

—¿Tu comida favorita?

“Poroto Manteca que prepara mi mamá con mucho queso, con tortilla, y claro que la comida fitness, como la tortita de avena que yo preparo, y salmón al ajo”.

—¿La mayor virtud de un hombre?

“Tenerme paciencia y darme mi espacio, pero sobre todo ser honesto”.

—¿La mayor virtud de una mujer?

“Lo mismo que dije del hombre, ser honesta”.

—¿Lo primero que los hombres ven en ti?

“Ya lo sabes, mi cuerpo”.

—¿Lo que tú quisieras que vean primero los hombres en ti?

“Quisiera que vieran que soy independiente y muy pensante”.

—¿Estás solita?

“Sí”.

—¿Tu último novio cómo te conquistó?

“Perdóname, pero yo nunca hablo de mi vida amorosa”.

—¿Con qué ropa duermes?

“Con ropa interior masculina, ja ja ja, y una camisilla pequeña transparentona”.