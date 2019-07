Un retrato de sabiduría política

En la pasada entrega algo platicamos de Anastás Mikoyán, ese extravagante vicepresidente ruso que se adueñó de muy diversas famas legendarias. Una de ellas fue la de ser un bebedor con muy alta resistencia, tanto que impresionaba y derrotaba a sus paisanos en el ejercicio de la bebida. Todo esto, según me lo han dicho.

Otra que me contaron es que era muy afortunado en las artes del amor. Alguien decía que era un gran galán del que estaban enamoradas las 10 rusas más bellas. Sobre esto, cierto día que lo platiqué, mi hijo me contestó con buen sentido: “No, papá. No es que fuera galán. Es que era vicepresidente”. Lo que sea, es que tenía esa fama.

Por eso, haberlo mencionado en entrega precedente me hizo recordar un episodio que tiene que ver con nosotros, los mexicanos, y que se desarrolla, en una primera parte, durante un ágape ranchero en México y la parte final en el despacho presidencial del Kremlin.

Pues bien, resulta que, cierto día, Mikoyán vino a México para desahogar una visita de gobierno que tuviera un perfil no demasiado alto ni ostentoso. México era un país amigo de la URSS, pero no era su aliado. Nuestras sociedades económicas, comerciales, turísticas, políticas y laborales, estaban con Estados Unidos. Nuestra postura con Cuba respondía a nuestra propia creencia, y no a ninguna alianza. Por eso se había convenido que un encuentro de gobiernos implicara la reunión tan sólo con el vicepresidente Mikoyán y no con el presidente Nikita Kruschev.

Es el caso que nuestro presidente, Adolfo López Mateos, se dispuso a tener una ronda de plática con el visitante, pero ninguna festividad de homenaje, como suele hacerse con los jefes de Estado o de gobierno. Para ello dio indicaciones a algunos funcionarios mexicanos, a efecto de que se aplicaran a preparar alguna atención moderada y, sobre todo, discreta.

Una de esas encomiendas recayó en el líder del Senado de la República, Manuel Moreno Sánchez. Su jerarquía simbólica mucho ayudaba al caso, pero su peso político real no llegaba a comprometer la imagen oficial mexicana. Moreno Sánchez dispuso un ágape en su hacienda Los Barandales, ubicada donde por hoy se encuentra el restaurante El Parián, en la carretera México-Toluca. Allí previó que hubiera sopes, tlacoyos, chalupas, barbacoa, carnitas, mole y, desde luego, tequila para comenzar, vino para proseguir y champagne para rematar.

El pequeño grupo se reunió y las primeras ingestas fueron botaneando al aire libre. En un momento en que el visitante disfrutaba el chicharrón para acompañar su tequila se dirigió a una hermosa intérprete que lo acompañaba, elegantemente ataviada con el uniforme militar de su país, y le dijo “camarada intérprete: ¿ya probó estas delicias?”. Ella respondió: “No, camarada vicepresidente. Estoy en turno de servicio”.

De inmediato, él la autorizó y la conminó a degustar manjar y bebida. Se dirigió a Moreno Sánchez y le preguntó lo que era esa delicia, que no la conocía. El senador mexicano le dijo que se llamaba “chicharrón” y que era el cuero del cerdo una vez ya frito. Mikoyán, con muy disimulada ironía, le comentó: “Fíjese qué brutos somos en mi país. El cuero del cerdo nosotros sólo lo usamos para hacer zapatos”.

Ya de regreso a Moscú, el viajero rindió su informe de viaje ante su presidente, le entregó algunos obsequios enviados por López Mateos y, ya en el coloquio, le dijo a Kruschev que México era un país muy extraño. “Con decirle que se comen el cuerdo de cerdo y caminan descalzos”.

El máximo jefe soviético le contestó con este trozo de sabiduría política:

“En realidad, todos los pueblos tenemos nuestras extravagancias. Diariamente me reportan los principales diarios del mundo y una sección donde se compilan los chistes que hacen de nosotros, casi siempre burlándose. Debo decirte que algunos son muy buenos y hasta me hacen reír mucho. Reírse de uno mismo es un síndrome de madurez.

“Por cierto, que México es el país más maduro de la América Latina. Sus chistes son más frecuentes sobre los propios mexicanos que sobre los extranjeros. Prefieren reírse de ellos mismos que de los otros.

“Es por esa madurez, Anastás, que a México no lo puede seducir nadie. No lo pueden seducir los norteamericanos ni lo podemos seducir nosotros. Es por eso que México nunca será completamente capitalista, pero tampoco será completamente socialista. Nunca será completamente libertario, pero nunca será completamente autoritario. Nunca será una democracia, pero nunca será una dictadura. México es México y no se le puede clasificar con facilidad”.

Esas palabras son un retrato de sabiduría política. Es el conocimiento perfecto de la geopolítica del mundo demostrada al referirse a un país tan lejano, tan distinto y tan ajeno, con mayor precisión y lucidez que lo que hubieran hecho muchos analistas mexicanos o extranjeros dedicados a la observación mexicana. Tiempo después, Mikoyán las comentó con un embajador mexicano, quien las platicó con mi padre, éste conmigo y yo con ustedes.

Nikita Kruschev era un hombre prácticamente iletrado. Era un ex obrero que logró ser incorporado a las altas esferas del Soviet Supremo y a suceder a Joseph Stalin después de un jaloneo político complicado, peligroso y sanguinario. Triunfó con su templanza, con su inteligencia y con su firmeza.

Bebía con moderación y practicaba la fidelidad conyugal. Leía mucho, pensaba mucho y reía mucho. Descasaba poco y gobernaba mucho.

Abogado y político

[email protected]

twitter: @jeromeroapis