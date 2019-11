El análisis sobre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador irá de la idealización de sus seguidores, que suman millones, a la satanización de sus adversarios, críticos y malquerientes, que aumentan poco a poco, pero sistemáticamente.

Nada nuevo; característica nacional es el maniqueísmo exacerbado por el grupo gobernante, para el que sólo hay buenos, ellos, y malos, muy malos, los de enfrente.

Se registrarán algunas marchas y críticas en algunos medios, pero nada más. Nada del fantasma del golpe de Estado que el Presidente sacó, artificiosamente, de nuestro panteón histórico, pero que le sirvió para que las Fuerzas Armadas, desde el Ejército y la Marina hasta el Heroico Colegio Militar, refrendaran su lealtad a su comandante supremo.

Desde luego, en la homilía dominical con que saludará a su feligresía que abarrotará, hasta el tope, la Plaza de la Constitución, quizás más para bailar al son de la Sonora Santanera que para glorificarlo, presumirá y magnificará logros reales, algunos, y otros sólo materia de discurso.

La efeméride del primer aniversario será coronada con la afirmación de que el cambio buscado ya es casi total, con el aderezo de que, además, como consecuencia, el pueblo es feliz, feliz, feliz.

La realidad, sin embargo, suele ser otra y, además, terca e inocultable.

¿UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Ha sido un año que ha pasado no como un suspiro, sino como un sexenio o más. Un año vertiginoso, tanto que Andrés Manuel López Obrador dice que hasta tenemos una nueva Constitución, cuyo articulado fue propuesto y aprobado, en el Congreso, uno a uno, y no como una nueva Carta Magna, para que “no se armara revuelo”.

Dicho de otra manera, existe nueva Constitución y, lerdos que somos el resto de mexicanos, ni cuenta nos dimos cuando el Congreso adoptó su advocación de constituyente.

Se equivoca el Presidente.

El inicio de la Cuarta Transformación (4T) ha causado algo más que revuelo; en muchos sentidos ha sido traumático, como suele serlo cualquier cambio de régimen. ¿De qué otra manera podría ser éste, fincado sobre dos pilares fundamentales: Desterrar la corrupción y sentar las bases para que su proyecto perdure al menos lo que duró el priísta?

Habló en Tlapa, Guerrero, de una estrategia de la que, según él, nadie se percató. El plan fue hacer una nueva Constitución para operar la Cuarta Transformación, pero en su infinita sabiduría decidió “ir despacio porque llevamos prisa, y cuando se vengan a dar cuenta ya va a haber una nueva Constitución”.

¿Despacio? y ¿una nueva Constitución?

El cambio, al menos en el papel, ha sido febril, como si temiera que el tiempo se le agotara, pero en términos reales no podemos hablar de una nueva Constitución, sino de una legislación construida sobre los escombros de la ya olvidada del Pacto por México y que tiene que ver con dotar de garras y colmillos a los órganos encargados de perseguir a los corruptos del pasado y no permitir la irrupción de otros.

Conforme a su propio recuento en Tlapa, ya no existe la Reforma Educativa; sí el derecho del pueblo a la salud, a la atención médica y medicamentos gratuitos; que tengan rango constitucional las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, y que los estudiantes pobres tengan derecho a recibir becas en todos los niveles de escolaridad; existe revocación de mandato y consultas ciudadanas; se podrá preguntar al pueblo en 2022 si quiere que el Presidente siga o renuncie.

Y hasta ahí.

Si sólo nos atenemos al resumen presidencial no se trata de una Constitución nueva, sino de los habituales parches con que todo mandatario quiere significarse y garantizar la supervivencia de su proyecto. No siempre lo consiguen; el ejemplo más cercano es el del conjunto de reformas nacidas al amparo del Pacto por México.

En realidad, la 4T se ha significado por algo más que modificaciones legales, desde luego, el cambio en materia de política migratoria, en franca cesión a los deseos de Donald Trump, inexplicable en un régimen que se presume de izquierda, o el inesperado e intenso romance con las Fuerzas Armadas no obstante que en campaña las denostaba, así como la revelación reciente de que si por él fuera desaparecía el Ejército en beneficio de la Guardia Nacional, un ente de su creación conformado, en su mayoría, por militares en su tropa y mandos.

Desde luego, la anulación, a base de terror, de las oposiciones, especialmente la priísta, en la que ha sido fundamental la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto. Bastaron unos golpes de precisión, la aprehensión del abogado Juan Collado, por ejemplo, para someter, en el Congreso, a las fracciones del PRI y mantener quietos a los más conspicuos barones que ostentaron el poder en las últimas tres décadas, aún en la estancia del PAN en Los Pinos.

Nada ha tenido que ver con la supuesta nueva Constitución el sometimiento de los órganos reguladores. A López Obrador le bastó usar su mayoría en el Congreso, en especial en el Senado de la República, lograda en alianza con partidos satélites y la incapacidad de priístas y panistas para unirse en una causa común.

De esta manera, votaciones amañadas incluidas, ha hecho lo que ha querido; cambiar, por ejemplo, hasta el modo de caminar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; reconstruir la Comisión Reguladora de Energía con integrantes ignorantes en la materia; contar, pronto, con un árbitro electoral acorde al proyecto de Morena y, quizás lo más importante para tener el poder cuasi absoluto, convertir a más de sus simpatizantes en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EL PRESIDENTE INSUSTITUIBLE

El arranque de la 4T fue espectacular por la imposición de medidas draconianas, como la llamada austeridad republicana, reducida a que ningún servidor público podrá gozar de salarios por encima del presidencial, y la defenestración del Estado Mayor Presidencial, que fue incorporado al cuerpo de la Sedena, pero que continúa actuando, como quedó al descubierto con la protección a nuestro huésped de lujo, el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales.

La implantación de las conferencias de prensa mañaneras, con origen en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuando inició su carrera a la Presidencia de la República, le permiten dominar la agenda nacional y monopolizar los espacios más importantes de los medios de comunicación, y ser el amo indiscutido de las redes sociales.

En buena medida, lo que se le pregunta en ese quehacer propagandístico no es espontáneo, sino inducido por sus colaboradores, que utilizan a quien se presta, pero también es usado por quienes sabiéndolo previsible en sus respuestas le hacen preguntas para obtener pronunciamientos que acaben con carreras políticas, destruyan honras, conviertan en sospechosos de cualquier delito a personajes de la vida nacional y se conviertan en obstáculos para el crecimiento de otros en la administración.

En ocasiones es tan evidente, e insultante, el uso del llamado púlpito de Palacio Nacional para venganzas personales que sorprende la incapacidad presidencial para percatarse de que la fuerza de sus palabras es utilizada para satisfacer los intereses de quienes tienen la oportunidad de preguntar, generalmente por encargo.

Su determinación de significar el cambio de estilo de gobernar lo ha llevado a la temeridad de poner en riesgo su integridad bajo la premisa de que el pueblo lo cuida, lo que hace innecesaria la protección especializada que requiere y merece cualquier jefe de Estado.

Quiero suponer que lo cree en verdad, lo dice en serio y actúa en consecuencia. Sin embargo, cualquiera sabe que se trata de una temeridad innecesaria que tiene que ver más con propaganda política que con la responsabilidad del gobernante, porque de la seguridad del jefe del Estado depende la estabilidad del país.

Más aún en nuestras circunstancias y no porque su partido sea el dominante, casi único, sino porque no hay figura política que lo pueda sustituir, ni siquiera de su gabinete o en su entorno, mucho menos en la oposición o en la llamada sociedad civil.

La realidad es que hoy por hoy no existe en la esfera pública, en los organismos civiles o en las Fuerzas Armadas, quien pudiera aspirar a sustituirlo. Su popularidad, aún menguante, según algunos encuestadores, ha anulado por ahora a cualquiera con pretensiones de convertirse en líder de una corriente que pudiera sustituir a la suya.

Si, por cualquier razón, Andrés Manuel no pudiera mantenerse en el cargo, el país se sumaría en el caos político dada la inexistencia, al menos visible, de quien pudiera aglutinar a las fuerzas políticas y militares. Incluso, Morena es sólo una confederación de tribus que sin él entrarían en colisión. En su equipo de trabajo, la mayoría sólo tiene presencia por delegación suya, no por valor propio. Algunos no sirven ni para cargarle el portafolios.

EL PRIÍSMO, PERO MEJORADO

Heme aquí contribuyendo al ensordecedor coro causado por el primer aniversario de la puesta en marcha de la 4T con un recuento que no pretende ni puede ser exhaustivo porque, además, no es posible seguir el ritmo a un Presidente que por fortuna sólo gobierna de las 4:00 de la mañana a las 19:00 horas, acumulando en su persona el casi 100 por ciento de las acciones y responsabilidades, pero también los posicionamientos.

Los bandos agrupados a su favor o en su contra se desilusionarán si no encuentra elogio servil o crítica encarnizada; ambos se equivocan.

Un año, por más que a algunos nos haya parecido como pasar tres minutos bajo el agua sin respirar y nos haya colocado a punto de asfixia, no define a un gobierno, pero sí permite vislumbrar hacia dónde se dirige.

La proliferación de programas asistenciales, significada por su decisión de que la ayuda en metálico llegue directo, sin intermediarios, a las manos de los beneficiarios a partir del muy justificado argumento de que, en el pasado, un buen porcentaje de los recursos se quedó en manos de los corruptos, esconde un bien planeado proyecto electoral para el futuro inmediato y para la consolidación de un régimen con aspiraciones de perdurar.

Un alto porcentaje de las reformas en materia de justicia tienen también justificación en su guerra contra la corrupción, pero en mucho se trata de instrumentos para aniquilar el surgimiento o resurrección de cualquier pretensión opositora; quien se mueva tendrá encima a la autoridad despojándolo de su patrimonio sólo por sospecha, no por sentencia condenatoria de juez.

La destrucción de los contrapesos a base de atiborrarlos con sus simpatizantes, aptos o no, y su estrangulación financiera, tiene la intención, evidente, de la perduración de su proyecto político sin oposición posible.

El proyecto no es otro, ya se ha dicho, que la 4T supere o iguale al PRI en tiempo y en lo que Mario Vargas Llosa llamó “dictablanda”, una especie de viejo régimen priísta tiránico, pero mejorado.

Por cierto, el viernes, el Premio Nobel de Literatura y ex candidato a Presidente de Perú estuvo en el Museo Memoria y Tolerancia y en su conferencia dijo textualmente: “Mucho me temo que este Gobierno (el de López Obrador) esté retrocediendo un poco a México, que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta -no era tan perfecta; era bastante imperfecta, felizmente, para los mexicanos-, y temo muchísimo que el populismo, que parece, realmente, la ideología del Presidente de México, nos conduzca, otra vez, a la dictadura perfecta o imperfecta, dictadura al fin y al cabo”.

Sin embargo, para ello no basta la entrega indiscriminada de recursos a los electores de manera directa, sin mayor intermediación de quien los reparte, ni la aniquilación de los contrapesos, se trate de la SCJN o los órganos reguladores, sino de cumplir en dos políticas fundamentales en las que el gobierno ha dejado mucho que desear, la económica y la de seguridad.

En la económica estamos en recesión técnica, pero el empresariado mexicano, encabezado por Carlos Slim, ha salido al rescate, al menos de palabra. Habrá que verlos a la hora de arriesgar el dinero para crear empleos.

La segunda ha sido una política francamente errada porque está sostenida bajo premisas falsas:

Que la repartición de dinero a jóvenes y campesinos los alejará de la tentación de ser reclutados porque el pago del crimen organizado supera con creces lo que el gobierno pudiera darles; en caso de darlos será al largo, muy largo plazo.

Y la esperanza de que los criminales puedan ser convencidos por sus abuelitas y mamacitas de alejarse del delito es, francamente, de risa.

La conseja de “abrazos, no balazos” y la declaratoria unilateral del cese de la guerra contra el crimen organizado equivale, en los hechos, a la concesión a los grupos criminales de permiso para trabajar con impunidad. Y lo están haciendo.

Episodios escandalosos como el operativo fallido de Culiacán, en el que las armas nacionales sufrieron la indignidad de rendirse ante los carteles sinaloenses, y la tragedia, aún impune, de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, son claro ejemplo del fracaso de la política de seguridad.

Y, más grave aún, esta última ha abierto las puertas a por lo menos la amenaza de Donald Trump de intervenir militarmente en nuestro país para defender a sus ciudadanos, como Estados Unidos lo ha hecho en más de una ocasión.

DESTRUIR TODO RASTRO DEL PRIANISMO

Aun así, no es posible hablar de fracaso de López Obrador, pero sí de que ha empatado los números de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En cualquier cambio de régimen son muchos los intereses afectados. Él lo anunció, lo prometió, no engañó a nadie, lo dejaron llegar y está actuando en consecuencia.

En su momento, el PAN no lo hizo cuando sacó a los priiístas de Los Pinos ni el PRI cuando recuperó el poder. Lo de ambos fue la continuidad de lo mismo y el cambio esperado por los electores no se dio. En cambio, Andrés Manuel anunció la destrucción de todo lo construido por el PRIAN y a’i la lleva.

Pronto, quizás en un año, sabremos si acertó y mantiene la lealtad de los electores o le arrebatan el control de la Cámara de Diputados, pero a las oposiciones y a los afectados no bastará con apostar a su fracaso. Necesitan reinventarse y construir liderazgos, pero hoy por hoy no se vislumbra causa ni líder, ni tropas.

A la vista sólo hay críticos de café, feroces francotiradores cobijados en el anonimato de las redes sociales y grandes figuras del pasado reciente huyendo o con la cabeza bajo la piedra. Sólo cierta prensa, calificada de “fifí” y conservadora, da la pelea usando, al máximo, su derecho a expresarse con libertad, mientras las grandes cadenas de televisión se encuentran francamente alineadas al régimen, como lo han hecho históricamente. Nunca pierden.

Dicho de otra manera, la 4T llegó para quedarse al menos una temporada más, pero López Obrador necesita algo mayor que su activismo solitario: Empujar a su equipo, honrado, pero sin experiencia, y reconsiderar algunas de las fórmulas con que pretende resolver los problemas ancestrales del país.

Nadie le reclamaría que ante la realidad diera marcha atrás en algunos casos.

Eso es virtud de verdaderos hombres de Estado.

Oportunidades le sobran para demostrar que lo es. Sólo así empezará a merecer el título que sólo por decreto ya ostenta, el de Cuarto Transformador.