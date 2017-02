Hoy, cualquier guerra -militar, comercial o verbal- se triplica al instante gracias al paralelo mundo de la tecnología digital con el impresionante vaivén del Internet y sus redes sociales.

Todo, sin embargo, hasta la modernidad, juega un papel específico en la búsqueda de poder. ¿Cómo podrían aislarse de ello los primeros afectados, positivamente, por esta nueva era: Los medios de comunicación? No hay forma.

Aún más cuando en ellos -oh, bendita libertad-, a nivel personal, están los intereses políticos.

Trump es un ogro gracias a los medios de comunicación y al “boom” de esas redes sociales. De hecho, el Presidente 45 de Estados Unidos es un fan del Twitter. Es su herramienta más a la mano. Vaya, para despotricar contra el mundo no requiere ni de un reportero. Con ello, él mismo cubre sus eventos, transcribe sus opiniones; reta, cesa, ordena, recrimina, agrede.

A diferencia de antaño, ahora, todos quieren pasar al pizarrón. Ahí está el Facebook, el Twitter, el WhatsApp.

Un “boomerang” para cualquier batalla.

Pero Trump, en su exageración, no la juega netamente desde un plano de locura. El caos de las redes sociales no había encontrado la horma de su zapato. Él es el bloguero número uno. ¿Y si ellas lo usan, por qué él no a ellas?

Y le sirven para todo, incluso para recriminar a Arnold Schwarzenegger la caída del rating de su ex programa “The Celebrity Apprentice”.

Un gran momento para ver bien los rostros de algunos medios de comunicación de Estados Unidos, México o Europa, con la controversial figura de Trump al centro, fue la reciente revelación de algunos temas abordados entre él y el Presidente Enrique Peña Nieto. Lo mismo hicieron muchos comunicadores en forma individual. Cada quien la cuenta según le va en la fiesta, si baila con las más fea o la más bonita, o, de plano, desde dónde ve al toro, si desde la valla, la barrera o el ruedo mismo. Todo tiene un fin. Ya no existe (¿existió alguna vez?) aquella romántica idea del informar por informar. Hoy todo tiene un sesgo de poder, incluida la competencia entre las mismas empresas. Si hasta los premios Pulitzer cayeron en manos de cuentistas, novelistas, hacedores de ficción, digna de Premio Nobel. Geniales, la verdad.

Ganar la nota se traduce en audiencia (para llegar al receptor) y en publicidad (a anunciantes). Transmitir en tiempo real es, hoy, el punto extra. La primicia vende.

Hace días, la agencia estadounidense de noticias Associated Press lanzó una exclusiva: “Trump amenazó al Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con enviar tropas a México”.

Algo parecido dijo la periodista Dolia Estévez a Carmen Aristegui. “Trump maltrató a Peña”. El asunto dio para varias horas; dos o tres días. De los “bad hombres” todo pasó a las “bad mujeres”.

Entre una versión y otra, una trascripción y otra, el asunto se fue reduciendo a dos cosas: Forma de hablar, entender, interpretar o traducir el inglés, y cómo afinar mejor un texto para madrear.

¿Cómo expresar una necesidad política? ¿Una urgencia? ¿Un hueso atorado, porque el poder nomás no llega?

Todo es utilizable, hasta la era digital, las redes sociales, el Internet.

No dudo de la existencia de mejores negociadores, sobre todo de la soberanía o del respeto de México, ante Estados Unidos y, en concreto, ante Trump, por encima del Presidente mexicano o de sus colaboradores, pero sí dudo de encontrarlos en el medio político mexicano. Ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República para el 2018 tiene el perfil para vencer a Estados Unidos, ni siquiera para convencerlo de no madrearnos.

Algunos están hechos para vender o comprar; otros para la filosofía. Para la academia. Pocos están hechos para la política; muchos menos para la diplomacia.

El más avezado emularía las acciones del actual gobierno: Insisto: No se puede ir a negociar con la carrillera puesta, con dos colts colgando de la cintura. El más torpe ya nos tendría enfrascados en una guerra estúpida, la cual perderíamos, fatalmente, en horas.

Peña y sus colaboradores lo hacen porque son gobierno; no les queda de otra. Es su obligación. Y no lo están haciendo mal. Es su mole.

Recuperar la Presidencia de la República, tras 12 años de panismo, fue algo más allá de los supuestos Monex, gallinas o cerditos. Es oficio.

En contrapropuesta con lo difundido por la AP, o lo expresado por Estévez, Lawrence O’Donnell, presentador de televisión en MSNBC (solo después de Fox News y CNN), experto en temas políticos y forjado en Harvard, da una amplia explicación sobre, sí, una humillación, pero sufrida por Trump de parte de Peña Nieto cuando decidió cancelar la reunión prevista con el Presidente de Estados Unidos.

O´Donnell da cuenta del justo tiempo y expresión diplomática del mandatario mexicano para no meterse en más embrollos y dejar mal parado al país.

El responsable de “La Última Palabra” (“The Last Word”) describe, en un largo comentario, la primera humillación de Trump y la vende como un mensaje a otros líderes mundiales sobre negociaciones futuras.

Escúchelo; está interesante (https://www.msn.com/es-ar/noticias/elecciones/pres-trumps-first-negotiation-was-a-humiliation/vp-AAmidCy). Quizá después de hacerlo siga leyendo a AP o a Estévez, pero cuando menos ya hay una voz con una opinión diferente.

Pero, bueno, ¿por qué Trump no juega, necesariamente, desde el lado de la locura total?

El Presidente estadounidense llegó a donde llegó no por tonto, ¿verdad?

Pues recriminó a los medios “caracterizar de manera equivocada” las conversaciones telefónicas con el Presidente Peña y con el Primer Ministro de Australia, Malcolm Turnbull.

No sólo sería impropio de un Jefe de Estado amenazar a otro del envío de tropas, de invadir; mucho menos cuando, si de esos asuntos se trata, existen otras prioridades. Mucho menos cuando, por logística y seguridad, la conversación es grabada.

No ocurrió. Habría sido la nota mundial. El adiós de Trump. La baraja esperada por Peña Nieto, por el Planeta.

Todo lo demás, palabras más, palabras menos; puntos, comas, citas directas, indirectas, elucubraciones, son calenturas del momento. El idealismo político de los extremos.

