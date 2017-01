El ahora Secretario de Turismo antes director de Nacional Financiera, Enrique de la Madrid hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, el que adoptó la línea del neoliberalismo y abandonó la socialdemócrata de la Constitución del 17, declaró recientemente en apoyo del “gasolinazo”, que los mexicanos debemos estar unidos -más unidos que nunca- para que no se repitan los sucesos de hace 160 años cuando perdimos más de la mitad del territorio del país. El despojo fue posible, por las disputas políticas al interior del país que facilitó la intervención diplomática y militar de Estados Unidos para consumar tan ruin acción.

La cita histórica a la que acude De la Madrid para acomodar la experiencia de la fallida seducción de Peña Nieto a Donald Trump, haciendo causa común con el agravio a la dignidad de la nación al recibir al enemigo con todos los honores, para convencer al pueblo de respaldar unánimemente esa tropelía, resulta un superlativo disparate. En cambio, sí se advierte la analogía o paralelismo del distanciamiento del pueblo y gobierno ante la invasión norteamericana del siglo pasado, con lo que hizo Santa Anna en 1834 al ser trasladado a Washington para lavársele el cerebro y conocer los recovecos políticos del México de entonces. Con ello lograron no sólo que se separara Texas, sino posteriormente los estados restantes del norte del Río Bravo. Es entonces hoy la responsabilidad de la unidad nacional, de quienes desde el poder deben rectificar sin condiciones para respaldar al pueblo no para traicionarlo.

No es remoto que ahora también, en determinados grados de dificultad o desavenencia con el gobierno mexicano, disponga Trump no sólo reforzar el muro en la frontera que quedó después del despojo, sino que con arrogancia repitan la operación punitiva de Pershing para buscar a Villa invadiendo el territorio nacional. La unidad nacional estará débil para evitarlo pero no precisamente por culpa del común de los mexicanos que cerraremos filas para defendernos, sino de una dirigencia política que no nos representa porque no sólo ha actuado contra los intereses nacionales a favor de su grupo, sino en la aplicación de la política exterior del país, porque ha abdicado del deber de defender la independencia y soberanía y la ha entregado anclando al país a una política exterior dizque globalizada que, cuando se le viene en gana a Washington, se convierte en aislada y proteccionista. Así la condición de riesgo que prevé De la Madrid se parece más a la traición de Santa Anna, que al patriotismo necesario para enfrentar la amenaza con el compromiso probado de honestidad y congruencia en el respeto a los superiores intereses del país que reclama la ciudadanía.

La unidad nacional no puede ser sólo un artificio más del grupo en el poder para mantenerse, exige de éste una conducta de rectificación seria y demostrable para generar credibilidad y confianza. Se trata de una unidad nacional como la que logró el Presidente Lázaro Cárdenas que ya había expulsado parásitos de la política y que, con el derecho en la mano con una resolución del Poder Judicial, emprendió la defensa de la soberanía e Independencia nacional con la expropiación petrolera. También parecía entonces una osadía enfrentarse a los intereses petroleros internacionales, pero se tenía la fuerza de la verdadera unidad nacional y la decisión indeclinable de servir a la nación no a intereses sectarios.

Nada fácil fue sobreponerse después de la expropiación a la situación. Tuvieron que surgir el valor, la capacidad y el patriotismo de los mexicanos para continuar enseguida con la producción de hidrocarburos sin la presencia ni los recursos económicos de las organizaciones empresariales petroleras que salieron. Así surgen obreros, técnicos, ingenieros, administradores mexicanos que asumieron su responsabilidad y nació Petróleos Mexicanos para mantener el decoro y la dignidad nacional de ser el único dueño de los recursos del subsuelo y de la profundidad de los litorales del territorio nacional. Con esa consistencia y dedicación se mantuvo por mucho tiempo la autosuficiencia económica y energética que hoy se ha enajenado a los postores que pertenecen a la absurda línea económica de los de Trump que, con la careta de liberales son férreos proteccionistas en lo económico y declarados fascistas en lo político y social.

Defendernos de Trump, no excluye el también defender la necesidad inaplazable de un cambio político interior hacia la democracia, la probidad y la integridad. Será una batalla perdida contra la amenaza externa el sostener nuestra unidad en la falsedad de una representación que lo mismo juega con la complicidad por abajo del agua con la entrega de nuestra soberanía, que con la apariencia de defender los intereses nacionales. Estoy seguro de que, si alguna vez logramos ante el asombro del mundo consumar una expropiación de nuestro petróleo con un gobierno al lado del pueblo, hoy debemos expropiar ese poder arrebatado a la nación, para ponerlo únicamente al servicio de la misma.

Lo peor que puede ocurrirnos por factores externos como la amenaza de Trump, es creer que los Santa Anna ya no existen. Los gobiernos de Estados Unidos tienen siempre cómplices entre los mexicanos que se embriagan con el poder. Una falsa salida sería suicida para el futuro de las próximas generaciones, la única vía es la voluntad de exigir respeto interno para ser respetados desde fuera. Otro camino es volver a tropezar con la misma piedra.