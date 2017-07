Trajes de gala y trapos de facha

Prosigue el desarrollo de las estrategias de cada partido rumbo a las elecciones. La democracia como vivencia real, y no sólo como postulado político. Como fenómeno que requiere ser entendido, comprendido e incluso aceptado. Escenario de la vida política para cuya implantación las sociedades requieren acondicionamiento.

El sistema democrático no es un mero producto del instinto humano. Por el contrario, es el resultado de una compleja deliberación racional para la cual se requiere todo un proceso que va desde el entrenamiento hasta la adaptación porque, como todo implante, puede producir reacciones secundarias, molestias, malestares y, en ciertos casos, hasta rechazos.

Como todo producto social, es imperfecto, pero perfectible. Tampoco se requiere su perfección a partir de un paradigma ideal, sino su adecuado ensamble a las necesidades y aspiraciones de cada sociedad en particular. El vestido perfecto resulta una vestimenta fachosa cuando se coloca sobre los cuerpos, generalmente imperfectos, que requieren para lucir, con elegancia, una indumentaria que corresponda a sus imperfecciones.

Así, cada cuerpo social requiere vestirse con la indumentaria política apropiada a su tamaño, a su edad, a su desarrollo, a sus requerimientos, a sus capacidades, a sus limitaciones, a sus posibilidades, a sus deformidades y a sus gustos.

Nuevamente, en esto aparece la necesidad de los espejos. Verse, conocerse y aceptarse cabalmente es el primer e inevitable ejercicio en el vestidor. Quien se viste sin espejo corre el riesgo de vestirse de fachas, como reza el refrán popular.

La mercadotecnia política de los tiempos actuales puede llevar a confusiones entre la objetividad y la subjetividad. Mucho nos ayudaría distinguirlos en todo momento. A título de mero ejemplo comparemos lo que sucede entre política y deporte.

El deporte es el ejemplo supremo de lo objetivo. La política es el ejemplo supremo de lo subjetivo. No sería necesario, pero no está por demás, aclarar que esto no quiere decir que una actividad sea superior o preeminente a otra, sino tan sólo que se mueven en parámetros conceptuales distintos y distantes.

El mérito deportivo es objetivo a plenitud. En la competencia deportiva no gana un equipo porque sea más simpático ni más atractivo ni más querido. Gana, exclusivamente, porque anotó más goles o porque consiguió más carreras o más yardas. En los playoffs y en los encuentros finales participan los equipos porque tienen un mejor récord no porque tengan más aficionados.

Por eso, a los deportistas les interesa su entrenamiento, su acondicionamiento, su condición, su aplicación y su desempeño, pero nunca les interesa o, por lo menos, no debiera interesarles ni el público ni su opinión. Uno de los propósitos de la tecnología deportiva moderna es lograr desconectar la relación entre el jugador y el público.

No es extraño suponer que un jugador de futbol de fuerte concentración mental pueda estar los 5400 segundos del partido con la vista y la atención puestas en una esfera de 400 gramos sin voltear a ver una sola vez ni escuchar un solo segundo a los 100 mil espectadores que lo rodean, y sin interesarse en millones de televidentes.

Por eso, la mayoría de los deportistas destacados, aunque hay excepciones, son individuos introvertidos, retraídos, tímidos, bruscos, pedantes, presumidos y hasta repelentes. Por lo menos así aparecen ante el gran público, aunque en la intimidad sean muy distintos. El fondo de esto es que no les interesa quedar bien por razones de simpatía. Nos entusiasman y hasta nos emocionan con su desempeño en la cancha y, junto a ello, no tiene importancia que en la pantalla nos repugnen sus palabras, sus ideas o sus ademanes.

Saben también que su equipo no se sostendrá en la tabla de resultados, ni ellos dentro de su equipo, porque nosotros los amemos, sino porque ellos ganen puntos. Nuestro cariño y nuestra pasión no tienen lugar en la tabla de resultados de ningún deporte, en ningún lugar del mundo y en ninguna época de la humanidad. Todos sabemos que vale más un gol que una porra de 100 mil gargantas.

La política, por el contrario, es lo más cercano al subjetivismo absoluto. Particularmente, en el proceso de la democracia lo que cuentan son las simpatías, la imagen, el carisma, el contenido anímico y todos esos factores de la relación entre electores y candidatos, y de lo cual habrá de depender el resultado de una elección.

Esto no quiere decir, desde luego, que la democracia sea el camino para la entronización de hombres de deplorable historial o de siniestra prospectiva. La democracia es el mejor sistema de designación pública que se ha inventado. Lo que queremos decir, simplemente, es que las reglas a las que se atiene la política se basan en una relación subjetiva, llámese liderazgo, partidarismo o afinidad política, donde cada quien formula su propia “tabla de posiciones” y cada quien coloca a los contendientes en el lugar que se le antoje a su exclusiva voluntad.

En el deporte hay un sólo cuadro de medallas, nos guste o nos disguste. En la política hay tantos cuadros como el número de electores, y cada uno de nosotros confiere la de oro a su preferido. La democracia pura es pura voluntad o no es democracia.

Por esas diferencias esenciales, los deportistas requieren acondicionamiento y no campañas. Por eso mismo, los deportistas utilizan entrenadores y no publicistas. Son tan extremas las diferencias que baste ver que el aficionado a los deportes espera con ansia la tabla de resultados. La recorta y la conserva semanalmente. A él no le interesan ni las declaraciones ni las promesas previas al encuentro. Solamente el resultado.

Por el contrario, al espectador de la política le interesa más la oferta de promesas que su logro mismo. Por eso, el Himalaya de la política son las campañas electorales, no los informes de gobierno. Más aún, en todas las latitudes, el más desangelado de los informes de gobierno es el final, lo que en deportes es exactamente al revés.

La distinción de esas diferencias es esencial en el proceso de maduración de todas las sociedades democráticas. Vale que podamos hacerla para no vestirnos con lo que creemos elegante y sólo nos luce ridículo. Para no pensar que estamos de gala y, en realidad, estemos de fachas. Para no confundir el tuxedo con el pachuco.

Abogado y político

[email protected]

twitter: @jeromeroapis