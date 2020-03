Trabajar desde casa, ¿resistirá el Internet?

Pareciera que lo han sacado de alguna novela de Stephen King, el escenario en las ciudades por causa del paso del coronavirus, muestran estantes de supermercados completamente vacíos, calles desoladas y oficinas sin personal para trabajar.

Las redes sociales, el internet y la información, también han causado sus propios efectos, en algunos casos para informar y mantener a la población al tanto de la situación actual y en otras para generar confusión y tomar medidas sanitarias que ni son eficaces ni erradican la propagación del Coronavirus.

Por tal motivo, algo que en México no se ha considerado al 100 por ciento es la idea de trabajar desde casa o el llamado home office (por sus siglas en inglés), pero la pandemia derivada por el COVID-19, nos ha llevado a replantear opciones para continuar el trabajo del día a día, así como mantener la economía nacional activa.

Hasta ahora, no se había contemplado el tener a prácticamente a toda la población, realizando sus actividades laborales desde sus hogares. Estamos hablando de millones de personas trabajando y utilizando sus equipoa de internet y aparatos inteligentes desde casa y todo mundo al mismo tiempo. ¿Las redes de Internet están listas para ser utilizadas a toda su capacidad?

Nadie había imaginado, que pasaría si de pronto hacemos uso de nuestro teléfono celular para realizar una videoconferencia con varias personas al mismo tiempo. Otra situación que será muy probable es el envío de documentos a través de correos electrónicos, nube o aplicaciones de chat. ¿O qué pasaría si de pronto nuestro Google Docs se congela o esa presentación urgente no llegará a nuestro correo electrónico?

A medida que millones de personas comiencen a trabajar desde sus hogares, conlleva dos situaciones: la primera es el tipo de red doméstica con la que cuentan, pues no todos los servicios y no todos los paquetes ofrecen la misma velocidad ni la capacidad de recepción y envío de documentos y otros archivos que comúnmente se envían en los centros de trabajo. Y segundo, no todo el personal de una oficina cuenta con los mismos conocimientos para trabajar a la misma velocidad. Es decir, si bien todo mundo puede aprender a manejar nuevas plataformas y trabajar desde casa, no todos cuentan con los conocimientos necesarios para operar de manera efectiva. A partir de la cuarentena por el COVID-19, esas habilidades se pondrán a prueba; por dar un ejemplo, las funciones de un director general y su manejo de redes sociales y plataformas tecnológicas, serán muy diferentes que las funciones secretariales, sin embargo, ambos se encuentran utilizando la misma red de internet en sus plataformas domésticas.

Y por plataformas domésticas, nos referimos al módem como coloquialmente se le conoce que nos proporcionan las empresas que en México ofrecen este servicio como Telmex, Izzi, Megacable, Axtel, Sky, Movistar, AT&T, son sólo por mencionar algunos, el reto: ofrecer un servicio de conectividad con calidad y eficaz, que a su vez, sea suficiente para todos los usuarios durante el trabajo en casa.

Dado que la contingencia puede prolongarse por semanas e incluso meses, las empresas deberán mantener anchos de banda adecuados y capacitación al personal en línea por si se presentan fallas.

Es esencial utilizar la red de internet para lo que necesitamos y no para el entretenimiento, ya que la banda ancha en los hogares es muy diferente al que se tiene en oficinas o universidades que soportan miles de aparatos conectados al mismo tiempo.

También deberemos informarnos qué aplicaciones utilizar de manera restringida, muchas aplicaciones se les denomina data-hungry apps (aplicaciones de consumo de datos excesivo), dado que pueden ralentizar o congestionar la red de internet. A su vez, se sugiere, mantener las conexiones de red inalámbrica al mínimo y mantener los equipos conectados directamente a los aparatos de internet y routers.

Otro reto, al que las empresas y gobierno deberán enfrentarse es asegurar las herramientas tecnológicas que requieren los empleados para realizar sus funciones, es decir, si contarán con software especializado por la empresa, una computadora portátil, tablet, teléfono celular, correo electrónico en su dispositivo móvil, cámara fotográfica, etc.

La Asociación Mexicana de Telecomunicaciones, en su cuenta de Twitter @AsoMexTelco, expresó: “-Continuidad de las redes, -Combate a las fake news, -Gratuidad para acceso a portales de la Secretaría de Salud”.

“Las telecomunicaciones juegan un papel clave en este tipo de contingencias, por lo cual es necesario que la industria sea una y esté a la altura de las circunstancias”.

De acuerdo con la empresa Michael Page, líder en reclutamiento para puestos de gerencia media y direcciones, para muchos, el beneficio es un mejor balance vida/trabajo, pero algunas de las otras ventajas incluyen una mayor productividad y motivación en los colaboradores sin mencionar los beneficios “ecológicos”.

Por lo tanto, recomienda siete pasos a manera de guía para mantener un “home office” efectivo: Identificar las capacidades de los colaboradores y habilidades para definir funciones; tener equipo necesario para trabajar; salud y seguridad; seguridad para la empresa; supervisión del desempeño; política de trabajo en casa; jornada laboral.

Hasta el momento, nunca se había planteado la posibilidad de mantener a toda la población en contingencia sanitaria y en sus hogares, por lo que la red de internet en México se someterá a prueba y demostrará su capacidad de conectividad con la que contamos en materia de infraestructura.

Del resultado probablemente podamos ser más conscientes en demandar mejores servicios, mejores planes de pago y una mejor red de internet para todo el país, que ante la emergencia sanitaria confiemos este a la altura de las circunstancias.