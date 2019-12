Tiene la información y tiene el poder

“EN ESTE PUEBLO ME ENCONTRÉ DOS MINAS: UNA DE METALES PRECIOSOS Y OTRA DE PENDEJOS”.

YO NO TENGO LA MENOR DUDA DE QUE muchos políticos en el presente y el pasado, se dedicaron a la política por ser el mejor camino para el enriquecimiento y para garantizar los puestos con los presupuestos, y digo que en el presente y en el pasado porque no podremos negar que en el actual gobierno, existen muchos políticos de “chiripa”, que cuando se formaban las listas para ocupar los puestos, pues como no tenían gentes suficientes pusieron a muchos y muchas que ni siquiera saben de qué se trata o trataba el tema que tendrían que tener, así, surgieron presidentes municipales, diputados locales y federales y hasta senadores y bueno, ahora, tenemos hasta políticos que dentro del juarismo proponen romper el Estado laico para imponer a los curitas en el poder, y bueno, así podremos entender que muchos mochos y mochas, pues en vez de tener claro el asunto de la división de poderes y de mantener un Estado laico, pues creen que ganarán el cielo cometiendo toda clase de babosadas, por no decir pendejadas… válgame el señor…

Y bueno, pues en tales condiciones, no es necesario romperse mucho la cabeza para entender que esas o esos políticos que hacen esas propuestas, no sé si como bolas sencillas para que el presidente las batee de hit o de jonrón, piensan que es necesario reivindicar a los curas y a las iglesias en el poder temporal en vez de buscar la salvación de las almas, y así pues han de pensar que tienen esos puestos con presupuestos como un “verdadero milagro”, porque lo más seguro es que no tendrían chamba de nada y andarían de fifís ninis… o de fifirisnais…

Lo que nos viene quedando claro es que todos tendríamos derecho a pensar y jugar como queramos, pero la historia nos ha marcado los límites del poder a pesar de que, por ejemplo, los “cachorros de la “robolución” o de los tiempos nuevos de la mochiliza llegadas al poder en tiempos de Fox y de Felipe Calderón, no se fijaron siquiera que uno era simplemente un buen vendedor de “caca colas” y el otro, un buen catador de ron y de tequilas, y que en ambos, lo que se buscó no era el bienestar de la gente sino encontrar sus caminos de su bienestar, de tal suerte que uno y otro pues tienen muchas colas que les pueden pisar, uno, porque son sus “fundaciones” pues ha jalado muchos millones de pesos y nadie sabe en qué se invierten, si no es en los gastos y negocios del rancho y espera que lleguen los buenos tiempos de la legalización de la mariguana porque ya tienen un buen nivel de negocios en el ramo de la mota, y el otro, pues no sé si sabrá invertir los millones de dólares que le robaron a Zhenli Ye Gon y les cobraron a varios grupos de la delincuencia organizada, o de los muchos pero muchos millones de pesos que desviaron de programas sociales a la “guerra contra el narcotráfico”, pues como si no entendiéramos que las guerras son para hacer negocios no para ganarlas, sino para mantenerlas en un permanente nivel donde se consuman armas, equipos, y claro, se mate gente y se cobre por la protección de otros grupos y negocios.

Y recordarán ustedes que en los tiempos de Fox se acusaba a su señora esposa, Marta Sahagún, de querer ser la sucesora, pues era la jugada de Calderón para obligar a que le abrieran las puertas a la presidencia al canto del “hijo desobediente”, y como le gustó el tema, pues cuando él llegó al poder, promocionaba a su esposa para que colgada del rebozo pues tratara de columpiarse hasta la silla presidencial, y como les falló el tiro, ahora buscan su propio partido político, si no para ganar políticamente, cuando menos, para seguir recibiendo recursos públicos, porque el que prueba la ubre del presupuesto pues no quiere cambiar de leche…

Y pues algunos me dicen que los políticos son las gentes mejor informadas del país, y esto no es cierto, cuando menos así lo viene demostrando García Luna, que con los mejores equipos de “inteligencia” que no son más que los equipos de espionaje y represión, pues mantenía la información y lo que se tramaba en las filas de la política, y le fue vendiendo a Calderón, desde la época de FOX, la información, de tal suerte que cuando llega al poder a pesar de las muchas denuncias que le dieron sobre los negocios de Genaro, pues en vez de investigar, mandó a la cárcel o a la banca a los que se atrevían a señalarle lo que estaba sucediendo, y así, consolidando el poder y manteniendo el control de los grupos de tráfico de drogas que son los que tienen dinero, pues tuvieron los datos suficientes para venderles la protección y la impunidad y así, el negocio, sin duda era muy bueno, y lo era de tal suerte que con esa información que controla muchas vidas, pues se incrustaba a los organismos de inteligencia o de espionaje de las potencias y les vendía datos, de tal suerte que se le consideró el súper policía, rodeado de un súper grupo de policías que llegó a controlar hasta las oficinas de la presidencia en los tiempos de Peña Nieto, y eso que ya no estaban en el poder, y así fueron buscando jugadas y financiamientos, y es necesario que se investigue a fondo las operaciones llevadas a cabo con sede en Puebla desde donde se generaba la fuerza financiera para impulsar las candidaturas a futuro, protegidos por inmensas fortunas robadas por medio de huachicol y del huachigas, y en estas operaciones participaban muchos políticos egresados del PRI con los viejos policías experimentados y expertos en represión, robos, desapariciones y atentados, para que se fueran programando los nuevos policías que deberían mantenerse en el poder, así se cumplía eso de que el que tiene la información tiene el poder y se mantendría un estado de represión policiaca que, garantizaría la fuerza de la derecha nacional, el sueño de los mochos desde hace muchos años…. ¡Ay!, si Juárez no hubiera muerto…