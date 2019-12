Testigo protegido

No se puede dar una vuelta a las formas de combate a la inseguridad y a los grupos de la delincuencia organizada si no hay una justificación política

Como en la canción: Me caí de la nube más alta.

Y así las cosas todo parece que en la política y la seguridad hay situaciones que se complican de tal suerte que me podrían decir que todo este asunto es relacionado con el famoso “compló”, que se generaba en los tiempos de Vicente Fox para eliminar a Andrés Manuel López Obrador y que, como los viejos polvos del lodo, al secarse, se generan acciones que cumplen la misión de eliminar a los que actuaron en aquellas fechas.

Y no importa que Genaro García Luna fuera el súper policía más reconocido por las agencias de inteligencia norteamericanas y de otros países que lo montaban en las nubes más altas, total, nadie puede creer que las acumulaciones de riqueza sean por simple ahorro y trabajo en el medio político, no, todo se debe a la corrupción, y es que, al final de cuentas, tendríamos que entender que en el neoliberalismo y en las viejas costumbres de los políticos y partidos, la idea era de que los funcionarios se podrían aliar con empresarios, banqueros, financieros, especuladores, contratistas, comerciantes, políticos, para poder dar uso a los fondos y recursos públicos, para hacer los enormes negocios privados que tantos multimillonarios han generado a lo largo de sexenios y de gobiernos, y en este esquema, García Luna, no deja de tener muchos amigos multimillonarios a nivel nacional e internacional que, seguramente, le dieron a “ganar” muchos millones de pesos por medio de contratos y negocios que se realizaron en los tiempos de su gran poder, al operar cientos de miles de millones de pesos, sacados del presupuestos y que se destinaban a la compra de armas y equipos para la famosa “guerra contra el narcotráfico”, que ha dejado al país sumido en un enorme charco de sangre, injusticias, tumbas clandestinas, violencia, viudos y huérfanos, desplazados y desaparecidos, con total impunidad en la manipulación del poder político, para mantener, un poder total, por medio de las nuevas formas de represión adoptadas por los panistas, usando sicarios del narco, para eliminar a los luchadores sociales y eliminar cualquier intento de rebeldía en contra de sus saqueos y entreguismos, y bueno, pues ahí jugó un papel muy importante, al lado del presidente Fox y Calderón, García Luna, que hoy, recibe el gran susto de su detención, cuando, seguramente, hay arreglos para dar información en calidad de TESTIGO PROTEGIDO, modalidad que es utilizada para controlar a muchos políticos, empresarios, policías, militares y financieros que eviten que se salgan de control las cosas en un país…

Las declaraciones de otros “testigos protegidos” pues son importantes en este juego de poder, seguramente, los mexicanos no podríamos entender que no hay complicidades y corruptelas en el medio de la policía, lo hemos vivido por muchos muchos años, sabemos que las leyes y los juicios se manipulan de tal suerte que se pueden elaborar impactos y películas ligadas a los enormes intereses empresariales de los medios televisivos y de comunicación, que cuentan con contratos fuera del normal y que ahora se modela es sistemita por medio de proporcionarles a los grupos empresariales televisivos información confidencial y especial, que les sirvan para dar una idea de que tienen la mejor información para los televidentes, así se fueron montando muchos espectáculos que ahora se caen en el desprestigio y la mentira, pero en su momento sirvieron para los fines políticos y de “seguridad” que se mantenían en el poder, por ello, cuando se habló del montaje del “compló” en contra de AMLO para desprestigiarlo y eliminarle del poder por medio del desafuero, pues la gente veía con claridad que era eso, un montaje y una enorme mentira política destinada a eliminar a un importante grupo político, que hoy, tiene el poder… sin duda, además, pues Calderón no dejó este esquema para tratar de controlar la rebelión social y política de los mexicanos que cansados de corruptelas y entreguismos buscaban y lograron un cambio.

Y bueno, no se puede dar una vuelta a las formas de combate a la inseguridad y a los grupos de la delincuencia organizada si no hay una justificación política, y creo la encontraron los norteamericanos al detener a Genaro García Luna, porque saben que él conoce las reglas del juego, conoce muchos secretos de los políticos, empresarios, militares, policías, financieros y agencias de inteligencia norteamericanas y de otros países para que cometa indiscreciones, así que se opaca su “prestigio” y se genera un cambio de rumbo, al decir que hay fracaso en el combate, no porque no sea eficiente en su estrategia sino por las fallas humanas y las ambiciones y corruptelas en las que caen los funcionarios, y así, pues matan don pájaros de un tiro: controlan y tienen información privilegiada del país y dan el cambio en sus formas y métodos de intervención en la seguridad de México, sin romper con los esquemas planteados por AMLO para dejar la lucha violenta y dejar que los campos de la inteligencia internacional, sean los que eliminen o controlen a los grupos más violentos que generan los conflictos nacionales.

Finalmente, debemos reconocer que los mandos y el control final de los grupos delincuenciales y del narcotráfico se encuentran en los Estados Unidos, y desde allá, se envían armas, dinero, demanda de drogas, gentes y ellos son los que tienen controlados los canales de comercialización y de recuperación de fondos y lavado de dinero, si los grupos mexicanos no reciben eso, pues, solamente se pueden concentrar en el mercado nacional y esto tendría otra opción en su combate, porque serían considerados delincuentes comunes que pueden ser eliminados con otros mecanismos a nivel nacional, sin usar las fuerzas militares, sino las de policía. Así pues entendamos que ahora, el verdadero combate a los grupos de narcotraficantes, lo llevarán grupos especiales desde Estados Unidos, y nosotros, como el chinito: Nomás milando…