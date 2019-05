Si se hunde Pemex, se hunde AMLO

Comienzo este SEXTANTE citando un artículo publicado por Óscar Espinosa Villarreal: “¡Si se hunde Pemex, se hunde usted, nos hundimos todos, se hunde el país!”. Aún hoy, a la distancia, resuena la frase que el 8 de enero de 1986 dirigiera al presidente Miguel de la Madrid, y a José Sosa, secretario general del sindicato petrolero, como vocero de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, advirtiendo del riesgo de que Pemex siguiera, a su modo de ver, una ruta a la debacle y, desde luego, mostrando amenazante al gobierno (y al sistema mismo, del cual era un engendro) los dientes. Más allá del significado y las consecuencias políticas de ese lance, que pretendía ser, a la vez, un mensaje al siguiente gobierno y que tan caro le costó al legendario líder, viene a cuento rescatarlo ante lo que estamos viviendo en relación con la petrolera estatal. Si, para cualquier gobierno de la historia moderna de México, Pemex ha significado tanto, para esta nueva administración no hay duda de que constituye un elemento central, determinante. Más allá de las razones económicas que explican ese significado, en esta ocasión resaltan otras de tipo ideológico, vinculadas con la soberanía nacional, especialmente en lo que tiene que ver con los recursos del subsuelo. Casi podría decirse que lo que suceda, finalmente, con Pemex definirá lo que pase con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su inigualable “La suave patria”, Ramón López Velarde escribe que fue el mismo Diablo quien le escrituró a México los veneros de petróleo, verso lúcido y premonitorio que atisbaba ya la gran capacidad corruptora de la riqueza de nuestro subsuelo. Y, en verdad, no fue el infernal espíritu, sino el general Lázaro Cárdenas, quien, con valentía y sagaz sentido de la histórica geopolítica, en aquel 18 de marzo de 1938, rescató, para México, el dominio de nuestros veneros. De ellos obtuvo el tesoro público, recursos abundantes que parecían inagotables, hasta que la implacable declinación resultante de la geología de los yacimientos fue mermando la extracción de crudo. Esto siguió así hasta que el talento de Jorge Díaz Serrano permitió a nuestro país encontrar y desarrollar Cantarell y los demás yacimientos de aguas someras del Golfo de Campeche. Con esa riqueza volvió la prosperidad, pero el Diablo de los veneros no perdona y la frivolidad del innombrable Jolopo la despilfarró hasta terminar en sus patéticos y plañideros ladridos presidenciales desde la más alta tribuna de la nación. Ahora, en los albores de la 4T del Presidente López Obrador, la fortuna diabólica llama de nuevo a nuestra puerta, pero es muy importante que, por su bien y el de nuestra atribulada patria, no ceda a las tentaciones corruptoras que lo acechan. Por un lado, no quiere vincular una de sus obras emblemáticas con los interminables casos de corrupción que aquejan a varias de las constructoras mexicanas. Por el otro quiere evitar posibles lecturas de beneficios a algún empresario nacional sobre otro, justo en un momento donde intenta reconstruir sus dañados vínculos con un sector de la IP.

Hoy, Pemex se encuentra en una coyuntura crítica cuya resolución será decisiva no sólo para el éxito o fracaso del gobierno de López Obrador, sino para el porvenir del país. Al respecto, Ricardo Alemán escribe que para nadie es un secreto que Pemex, la principal empresa del Estado mexicano, no sólo es el objeto del deseo del nuevo presidente, sino que a lo largo de su lucha social ha sido la caja chica de AMLO. Por eso vale recordar que López Obrador alcanzó los titulares de la prensa nacional gracias a una espectacular “toma de pozos petroleros” en Tabasco –a principio de los años 90–, de la que obtuvo jugosas ganancias económicas. Luego, en 1992, López Obrador llevó a cabo un plantón en el Zócalo capitalino para exigir el pago de daños ecológicos por derrames de la paraestatal en Tabasco. En esa ocasión, el gobierno de Salinas, a través de Manuel Camacho, entregó 9 mil millones de pesos a López Obrador, dinero que salió de Pemex. Si dudan, el Diario de los Debates del Congreso –sesión de la Comisión Permanente del 11 de febrero de 2004– da cuenta de la confesión de Manuel Camacho, entonces diputado del PRD, quien reconoce que Pemex le pagó millones de pesos a López Obrador para levantar el plantón. El “mexicanólogo” George Grayson confirma el saqueo en su libro “Mesías Mexicano” –páginas 91 y 92–, en donde ofrece testimonios de quienes recibieron el dinero de Pemex “para hacer política”. Curiosamente, desde entonces, el encargado de la “caja chica” de López Obrador era Octavio Romero, hoy director de Pemex, pero hay más: El agrónomo Romero fue oficial mayor de López Obrador–de 2000 a 2005– y operó el saqueo a la nómina de trabajadores del GDF, a los que descontaron 10% de su salario “para hacer política”; todo un robo.

Sin embargo, la joya de la quiebra de Pemex la exhibimos aquí el 28 de mayo de 2007, en el Itinerario Político titulado: “¡Que se hunda Pemex!”. Así lo dijimos: “A las seis de la tarde de cada lunes, en la que fue ‘casa de campaña’ de AMLO, se reúnen, en torno al líder, una veintena de políticos; los jefes del FAP, senadores y diputados federales del PRD, encargados del ‘gobierno legítimo’ y los infaltables Manuel Camacho y Porfirio Muñoz Ledo”.

Uno de esos lunes, de hace no más de un mes (era mayo de 2007, el primer año del gobierno de Calderón), llegó a la mesa el tema de la crisis de Pemex. Uno de los senadores asistentes explicó el trabajo legislativo que, sobre la materia, realiza el PRD cuando López Obrador intervino y propuso cancelar la reunión. Apenas cerró la puerta del despacho cuando López Obrador estalló furioso: “¿Qué les pasa… trabajan para el espurio o para el movimiento?”. Los senadores le habían explicado que estaba terminada una propuesta de reforma para fortalecer las finanzas de Pemex, para reorganizar su estructura, su relación con el sindicato y su papel en el mundo. Y, lo más importante, para salvar a la paraestatal de la quiebra, pero lo más importante es que en el proyecto estaba de acuerdo el PRI y que la reforma incluía una buena parte de las propuestas de campaña de López Obrador. “¡No, no… no se metan con Pemex; ese es mi tema! A Pemex lo vamos a arreglar cuando lleguemos a la Presidencia”, estalló, agitado, López Obrador. “¡No me importa que se hunda Pemex… si se tiene que hundir, que se hunda… si tenemos que incendiar pozos, los incendiamos… pero no vamos a hacer nada que fortalezca al espurio…!”. Ya en la calle, alguno de los asistentes al ríspido encuentro soltó: “¡Andrés ya perdió la razón…!”. El resto sólo movió la cabeza y apretó los dientes. Hoy, 12 años después, López Obrador no sólo hunde a Pemex, sino a todo el país. ¿Quién le pondrá un alto? ¿Hasta cuándo? Hasta aquí la cita de Ricardo Alemán.

El asunto es muy serio y, creo, muy urgente que el presidente López Obrador y su secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, vayan más allá de una reestructuración y refinanciamiento de los pasivos financieros de Pemex, y diseñen una estrategia de mayor alcance, y de largo plazo, que le dé viabilidad no sólo a Pemex, sino a toda la industria petrolera mexicana, con sus participantes públicos, privados y sociales, es decir, contratistas, proveedores, universidades, incluyendo al IPN, y sindicatos. Al respecto, Adrián Estañol escribe en Expansión que tiempo para ganar la confianza de los inversionistas, eso es lo que realmente compró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el anuncio del refinanciamiento de deuda de Petróleos Mexicanos vía un crédito sindicado por 8,000 millones de dólares a cinco años y una disminución en la carga fiscal de la petrolera; coincidieron expertos consultados por Expansión que el gobierno de AMLO sólo le compró tiempo a Pemex. La reestructuración de pasivos de la petrolera con tres bancos resuelve el problema a corto plazo, coinciden analistas. Tras ese anuncio, el costo del fondeo para Pemex mejoró con respecto al cierre de la semana previa. El rendimiento del bono de 5,400 mdd, con vencimiento a 2027, cayó 36 puntos base, a 6.49%. En lo que va del año, el yield del bono ha retrocedido 12.88% y el precio creció 5.31%, a 100.16 dólares. “Estas medidas van en el sentido de reducir el riesgo, y quizá cuando tengamos más visibilidad sobre el plan de Pemex pueda salir al mercado y colocar deuda”, señaló Marco Oviedo, analista de Barclays. Es por ese mayor costo en sus bonos que Pemex optó por un refinanciamiento con instituciones financieras -JP Morgan, HSBC y Mizuho-, que le ofrecieron una tasa base Libor, (2.5%) más 235 puntos base -2.35 puntos porcentuales-. “Por lo menos muestra que Pemex no tiene cerradas todas las fuentes de financiamiento, aunque no mencionan si el crédito sindicado va a tener algún tipo de colateral”, dijo Rafael Elías, directivo de Tellimer Group.

Sin embargo, quizá la reflexión de mayor alcance es la que publican Nayeli Meza y Viviana Bran en Reporte Índigo, con el título “Vivir sin Pemex”. Cito a continuación sus párrafos más relevantes a mi juicio: México tiene una relación tóxica y dependiente con Pemex. Aunque las finanzas de la empresa se han convertido en un dolor de cabeza para el país, lo cierto es que sin ella no se hubiera logrado el desarrollo energético que hoy se tiene. El lado menos romántico de esta relación es que la petrolera a cargo de Octavio Romero se ha convertido en una bolsa sin fondo, ya que cada año se le asignan recursos en un intento por rescatarla de una crisis que parece no tener fecha de caducidad. Analistas del sector se preguntan si los esfuerzos por sacar del bache a la petrolera más endeudada del mundo aún valen la pena o es mejor dejarla morir. La nostalgia de la Cuarta Transformación por mantener a flote a Pemex está en sus raíces, el discurso nacionalista que el ex presidente Lázaro Cárdenas empleó para devolver el petróleo a los mexicanos. Durante el primer trimestre de 2019, Pemex reportó una pérdida neta de 35 mil 719 millones de pesos, de acuerdo con sus resultados financieros. En términos de deuda financiera total, la empresa reportó un quebranto de 2 billones 63 mil 943 millones de pesos, cifra 1.3 por ciento superior en contraste con el último trimestre de 2018, cuando se ubicó en 2 billones 37 mil 861 millones de pesos. Al cierre del año pasado, la empresa reportó el nivel más bajo en su producción desde 1990 y las calificadoras parecen no darle tregua por los planes que el gobierno tiene para el futuro. El último anuncio que se dio fue la firma del acuerdo con HSBC, JP Morgan y Mizuho para ampliar un fondo revolvente por 8 mil millones de dólares. De manera específica, el convenio consiste en un refinanciamiento de deuda por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, además de la renovación de dos líneas de crédito hasta por 5 mil 500 millones de dólares. A pesar de que los años de gloria del oro negro quedaron atrás por diversos factores relacionados con la caída en los precios del crudo y la producción, en algo coinciden los analistas: México no puede vivir sin Pemex. La petrolera ha jugado un papel fundamental y estratégico en la historia del país, y lo seguirá haciendo, aunque no con la misma intensidad, como hace años, pero sin Pemex, el sector energético de México estaría en manos extranjeras.

La fe en el sector se mantiene firme, ya que muchos no se hacen a la idea de que uno de los principales productores de petróleo en el mundo atraviese por este tipo de crisis. A pesar de las condiciones precarias en las que se encuentra, y de las múltiples carencias que necesita resolver, la petrolera genera, al día, un millón 600 mil barriles, los cuales son las herramientas que sostienen la base económica de México. Si, por alguna razón, esa industria dejara de existir, el país perdería un ingreso anual de 35 mil millones de dólares y otras compañías extranjeras podrían tomar el control de la producción. Luis Miguel Labardini, socio en Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, asegura que el gobierno debe implementar medidas que ayuden a recuperar la autonomía de la industria petrolera, sobre todo porque, este año, la producción petrolera no será muy alentadora. Se debe dar importancia al servicio que se da a través de la perforación de pozos, de ductos y la fabricación de industriales, porque junto a Pemex representan más del 100 por ciento del producto interno del país. Si se pierde la atención en estas actividades se perdería 17 por ciento de los ingresos del Gobierno federal.

Pemex es la mayor apuesta del gobierno federal. La misión del inquilino de Palacio Nacional es cambiar el rostro de la petrolera al disminuir su deuda e incrementar la producción del crudo. Sin embargo, el mayor cuestionamiento que se la ha hecho es que se pretende lograr eso sin importar el costo que se deba pagar, incluso si eso significa comprometer el presupuesto de otros sectores, como salud o educación, durante el próximo año. A pesar de la crisis por la que atraviesa Pemex, el gobierno federal ha decidido hacer de ésta un pilar fundamental de la 4T; analistas aseguran que sin la Empresa Productiva del Estado, México no estaría frente a los ojos del mundo en materia energética. A finales de abril, Carlos Elizondo renunció como miembro del Consejo de Administración de Pemex argumentando que la visión que se tiene para la petrolera es contraria a la que se buscó durante años, ya que es muy complicado que se gane dinero con inversiones industriales si no se tienen mejores capacidades gerenciales.

Es urgente que el Presidente de la República reúna a sus más confiables consejeros y asesores en materia económica, de comunicación social y de asuntos internacionales, para diseñar y aplicar una nueva estrategia que permita cambiar, a favor de México y de su gobierno, las expectativas y previsiones que, hoy por hoy, predominan entre los analistas de los organismos financieros internacionales y en las más reputadas publicaciones especializadas. Y este reto fundamental gravita, de manera decisiva, en torno a las perspectivas de la industria petrolera mexicana en su conjunto, y de Pemex en particular, en cuanto a su capacidad para llevar, de nuevo, la extracción de crudo a niveles sustancialmente superiores, a la capacidad de los responsables de la hacienda pública para financiar este esfuerzo de manera equilibrada y a la destreza de los directivos de la Empresa Productiva del Estado para allegarse las tecnologías y los técnicos indispensables para volver a los niveles de producción de los mejores tiempos.

López Obrador tiene en pie una oferta de un poderoso consorcio petrolero ligado al gobierno de China para financiar al 100 por ciento y desarrollar, con o sin Pemex, los nuevos yacimientos y construir no una, sino hasta tres refinerías en tiempo récord. Ojalá, por el bien de México, que el Diablo de los veneros, esta vez, no se salga con la suya.

