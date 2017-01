Sí hay… alternativas de solución

Loable que la Coparmex se resista a formar parte de coro de incondicionales; no se puede convalidar una medida como el ‘gasolinazo’ si no se respalda con la verdad de su origen

La Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), nació el 26 de septiembre de 1929, como un sindicato de empresarios con vocación social para transformar el concepto antagónico entre capital y trabajo al de comunidad en la que ambos lograran conseguir sus objetivos. El capital, moderada utilidad y aportación a la sociedad de productos y servicios necesarios a precios razonables y, al Estado, las contribuciones fiscales y el impulso económico del país. A los trabajadores, la percepción de una retribución justa y suficiente participación; en las utilidades, estabilidad y continuidad con prestaciones y servicios sociales de salud para toda la familia, incluyendo una pensión al final de la etapa activa

Su originalidad y contribución a México radica en no sólo el generar conciencia empresarial responsable y solidaria con el país, en un concepto moderno de la actividad productiva sino, también, establecer una opción de organización de empleadores de afiliación voluntaria y, por lo tanto, de autogestión independiente del gobierno frente a las cargadas de Cámaras empresariales y sindicatos de trabajadores oficializados y de afiliación obligatoria, que servían a los interés políticos del gobierno en turno y que promovían una artificial confrontación entre el capital y el trabajo, para sacar raja del control de ambos, impidiendo la evolución a fórmulas empresariales modernas con gremios sindicales honestos y productivos.

La Coparmex se inspiró en las corrientes de pensamiento influidas por las encíclicas sociales de la Iglesia católica, que planteaban la vía comunitaria frente al determinismo de la lucha de clases como insalvable y que fue perversamente aprovechado por el pragmatismo político del octogenario modelo mexicano. Su esfuerzo, si bien, no ha llegado a generalizar el esquema ideal de una plena cogestión empresarial entre capital y trabajo sí ha conseguido una mejoría notable en muchos casos donde trabajadores, directivos e inversionistas logran consensuar intereses y convivir en un clima de equidad económica y satisfacción en la tarea compartida para un beneficio también, de dimensión nacional.

Los obstáculos reales de la doctrina empresarial de la Coparmex no sólo han sido los inevitables casos de empresarios que han llegado sin entender claramente su finalidad e incluso, la han desviado a intereses políticos personales que, afortunadamente han sido excepcionales. A ello hay que agregar los que se han salido del sentido ético original para apostar por los resultados inmediatos del neoliberalismo, utilizando los recursos económicos para la especulación, complicidad con influencias políticas y ganancias estratosféricas sin el menor apego a la finalidad social de la actividad económica privada. Aún con esos casos, las más fuertes resistencias a Coparmex, han sido las inercias del sistema político mexicano para querer subir el organismo al carro de las complacencias y simulaciones con el poder en político para engañar al pueblo.

Por ello debe reconocerse a Coparmex, el no haberse sumado al “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección familiar” que recientemente fue firmado en Los Pinos para respaldar la decisión respecto al gasolinazo. Coparmex se resistió a formar parte del coro de incondicionales que, con mínimos matices, repiten las tradicionales maniobras que a nombre de la unidad nacional han mantenido incólume un sistema político depredatorio de la economía nacional por su ineptitud y deshonestidad. No se puede convalidar una medida como el gasolinazo si no se respalda con la verdad de su origen, con la responsabilidad de quienes lo han provocado y la fijación del camino para resarcir al pueblo de los saqueos, con el fin de terminar con ellos extinguiendo la protección e impunidad de la que han disfrutado.

La calificada propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en la exigencia de deslindar el precio del combustible de la recaudación fiscal compulsiva, para la defensa de la industria más importante de México y la seguridad del futuro de las finanzas públicas, requiere de un recálculo integral con base en el presupuesto de base cero. La misma congruencia y ejemplaridad debe reconocerse al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y a otros gobernadores que no se atrevieron a decirlo, que se resistieron a asistir a una junta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Son en conjunto alternativas de urgente deliberación.

Es obvio que frente al absurdo de la elección ocurrida Estados Unidos es hora de que cerremos filas los mexicanos pero más absurdo resulta hacerlo para mantenernos en la causa que nos ha llevado a ser objeto de desprecio y ataque por el loco Trump que tiene medida la debilidad de un gobierno que ha sido incapaz de dar a sus ciudadanos un trato digno y merecido para vivir en condiciones mínimas de progreso, empleo, justicia, paz y soberanía nacional. No podemos volver a autoengañarnos con viejas y falsas salidas de acuerdos para sortear el momento. Tenemos que reconocer la gravedad del daño acumulado y exigir realidad y asertividad en las soluciones inmediatas.

La Coparmex ha denominado su propuesta como el “Acuerdo que México necesita” y ofrece integrarla en los próximos días sobre la base del cese de los aumentos a las gasolinas, implementar verdaderos recortes al gasto público, eliminación de duplicidad en programas sociales y crear una partida presupuestal para refinar petróleo en el país e instalar ductos para el transporte de combustibles. Mancera dice que no puede quedar todo en buenas intenciones y deben darse acciones concretas como igualar los sueldos del gobierno federal a los del gobierno capitalino que están al 50 por ciento, y no sólo reducirse el 10 por ciento. ¡Existen alternativas, es hora de valorarlas!