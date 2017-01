¡La llamada reforma energética se consumó, pese a todo! El Pacto por México que unió en la vergüenza histórica al PRI, PAN y PRD posibilitó el entierro de la expropiación petrolera y el resurgimiento de la prevalencia del interés del lucro por sobre los del futuro de la nación. Morena presentó una denuncia penal contra el titular del Ejecutivo por traición a la patria que fue congelada en la PGR. Posteriormente, Morena ya no quiso presentar la demanda de juicio político contra los ministros de la Corte que rechazaron el recurso de revocación de la reforma inconstitucional, que había aprobado el Legislativo.

Total, que el cuadro se cerró. Era obvio que la reforma energética era un contrasentido no sólo en lo fundamental de la pérdida de soberanía de la nación sobre sus recursos, y la entrada abierta de extranjeros al territorio y a los litorales sino que, también, en lo económico la caída de los precios del petróleo y el desequilibrio entre gastos e ingresos de las finanzas públicas haría que en el corto plazo las subastas de contratos de explotación petrolera fueran a la baja. Las infladas expectativas de la privatización y extranjerización en favor del empleo y el desarrollo resultaron un fiasco.

En tanto también prevaleció la tesis de Salinas de Gortari en el sentido de que es mejor comprar afuera que producir caro en el país. Todavía Calderón hizo la finta de adquirir terrenos en el estado de Hidalgo para instalar una nueva refinería. El costo para el pueblo fue real y altísimo por lo que se pagó. La finta fue que la refinería que debería construirse sólo quedo para cubrir las apariencias mientras por debajo de la mesa se avanzaba en “la reforma legislativa” que traería inversiones para extraer el crudo y refinarlo en Estados Unidos que tenía capacidad ociosa para dárnoslo a precios regalados con todo y las comisiones a los directivos de Pemex.

Hoy la dramática realidad se impone. Carstens un dizque connotado economista que tuvo a su alcance todos los elementos para hacer un análisis objetivo que previera este desenlace, mejor se va del país para hacer más expedito el beneficio de los capitales que de otros bancos en el mundo vienen comprando los activos públicos de México, que cada día serán más baratos (para eso está la devaluación). Videgaray y todos los discípulos de Pedro Aspe del ITAM, estaban más ocupados en acrecentar sus fortunas personales que en levantarle la voz al titular del Ejecutivo para evitar la caída al precipicio. La llegada de Trump en “el peor momento” no es culpa del psicópata, sino del peor momento que los mexicanos creamos de nuestra vida política.

Por si fuera poco el titular del Ejecutivo trae al país a Trump como candidato a la baja, para darle plataforma de crecimiento en lugar de haberlo exhibido desde entonces con todas sus contradicciones personales y descalificaciones éticas, agregadas a su ignorancia histórica respecto a las fronteras entre México y Estados Unidos antes del despojo de 1848. El titular del Ejecutivo y Videgaray se dejaron usar y el gringo tomó la medida de su estatura moral, no sólo para zarandearlos y ganar puntos electorales, sino para confirmar su oferta a los norteamericanos desocupados o desempleados, de que sus trabajos se recuperarán desmantelando fábricas en México. Con esta premisa básica recibirá Trump al titular del Ejecutivo en Washington, después del 20 de enero.

La reforma energética como todas las precedentes, bajo la línea del “neoPRI” salinista estará marcada por la dependencia del TLC que, desde hace un cuarto de siglo extinguió una política económica propia de México para supeditarla a la del país del norte. El espejismo salinista se derrumba, nunca el TLC dio mejores resultados que el desarrollo estabilizador de una economía mixta de raigambre constitucional que nos garantizó justicia social e independencia. Ahora las consecuencias de nuestra adhesión incondicional al tratado comercial y de seguridad continental con EU y Canadá, como los de la compulsiva reforma energética, están a la vista. Nuestro descenso es ya dramático. El Estado obeso está anémico, la grasa de poder le brota por los poros, no tiene músculos, se desvanece en los primeros pasos.

Resultó así lógico que el gobierno eligiera violar la propia Constitución por subir el precio de los combustibles estratosféricamente antes que eliminar el robo de gasoductos que ya sumaban más de 500 tomas clandestinas. Empezaron en Tamaulipas y hoy las hay en Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, y seguramente con otras entidades. El negocio ilícito de delincuencia organizada en Pemex y el gabinete se encontrará en auge con los nuevos precios. Ya no será detectable la gasolina de origen ilegal toda vez que cada gasolinero comprará libremente el hidrocarburo con el proveedor nacional o internacional que le convenga. Es así que por esta vía seguramente obtendrá el gobierno los recursos para la campaña política de 2018 para ganar la elección traficando con las necesidades y pobreza de las mayorías.

El mensaje del titular del Ejecutivo que rescató a Videgaray para Relaciones Exteriores no será más que la “reiteración” (reiterada como lo dijo) de que la culpa del aumento a los mexicanos proviene del exterior por la devaluación con los precios del petróleo. Se trata de que la amnesia nacional se conforme para no acordarse de quiénes son los responsables de los saqueos a Pemex y las decisiones para no producir más petróleo y refinarlo para el consumo nacional. ¿Sera posible más cinismo?