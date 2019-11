Seguridad, economía… y Evo

Una baja y el otro sube.

El balance entre lo bueno y lo malo, lo deseado y lo que hay, lo prometido y lo que se ha cumplido, es irregular, a veces desproporcionado, pero, a menos de 15 días de cumplirse el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de ideología izquierdista, el margen que permita ver cambios claros aún está dentro de un plazo razonable.

Sí, la expectativa de crecimiento económico baja, mientras que el índice de violencia sube.

El resultado de las mediciones en ambos rubros a veces espanta. En el primero porque de las posibilidades de 2.0 por ciento a principios de año pasaron a 1 por ciento un semestre después, y hasta 0.3 por ciento y 0.1 por ciento en las últimas semanas, aunque no faltó el experto que, de una vez, lo puso en 0 por ciento. Es decir, nulo crecimiento durante el 2019.

En el tema de la Seguridad, el asunto es al revés. Las cifras de ejecuciones diarias en el país, “homicidios dolosos” le llaman oficialmente, están a la alza, así el Gobierno Federal diga que van a la baja, que se contuvo o que están concentradas en cuatro, cinco o seis regiones. En pueblos, ciudades, avenidas y carreteras del país se sigue derramando sangre por la lucha entre grupos de civiles armados dedicados a la delincuencia organizada.

Los dos temas, rodeados de otras circunstancias, que, inevitablemente, desembocan en ellos, se han convertido en la brújula perdida del actual gobierno.

Tan sólo las cifras del Banco de México, para hablar de una institución doméstica, son desalentadoras para fin de año. En lo otro, los casos recientes de Culiacán, Sinaloa, y Baviste, Sonora, por exponer los más graves de una lista casi diaria de hechos dramáticos, evidencian la falta de una estrategia contundente para reducir la famosa “herencia” de otros sexenios en cuestión de inseguridad.

En pocos días, México entrará a la hipérbole de Fin de Año que hará que el 2019 se vaya como agua y que nos preocupemos de cómo arrancará el 2020.

Sería injusto, e incompleto, decir que son los únicos temas importantes en el transcurso del primer año de gobierno de López Obrador. Son, sin embargo, los que más preocupan, incluso para que otros se cumplan.

La lista es más larga y en ella, indudablemente, se incluye lo que generó, esta semana, el nuevo ímpetu informativo, ese que cada semana varía y que, a veces, en sus momentos de más inestabilidad temática presenta una periodicidad diaria: El asilo político a Evo Morales, ex Presidente de Bolivia.

MÉXICO AL RESCATE DE EVO… Y DE ÉL MISMO

El hecho fue intempestivo. Tomó por sorpresa al propio Evo Morales, Presidente de Bolivia, que intentaba hacer buena su tercera reelección, como a los mismos bolivianos.

Pero, como si estuviera esperando alguna gracia de Dios para cobijar tanto “argüende” por dos hechos inconmensurables (Culiacán y Baviste), el gobierno mexicano, apenas supo, como el resto del mundo, que un General pedía a Evo su “comprensión” y lo instaba a dejar el poder, rápidamente ofreció asilo político al gobernante boliviano.

Cuando todo era un enredo y ni los bolivianos sabían, a ciencia cierta, qué carajos pasaba, tras tres semanas de intensas movilizaciones sociales porque el Presidente no acataba el clamor de una parte de la sociedad que lo acusaba de haber cometido fraude electoral, México entendió, perfectamente, la otra cara de la moneda.

Bolivia es un país amigo porque comparte los ideales de Andrés Manuel López Obrador, porque fue un buen gobernante, porque es de Izquierda, porque hizo por los pobres, porque mejoró la economía de Bolivia… Entonces había que asilarlo.

No había nada que pensar, nada que revisar, ni poner sobre la mesa. Que el mundo dijera misa; el punto clave parta dar la vuelta al golpe mediático de Culiacán y Baviste estaba ahí.

Además, México seguiría siendo visto como el país que siempre acude al rescate de políticos en desgracia, el que abre su corazón a los perseguidos. Si lo hizo con León Trotski (revolucionario ruso), con Mohammad Reza Pahleví (ex Sha de Irán), Manuel Zelaya (ex Presidente de Honduras) y otros, por qué no con Morales.

La llamada sorprendió a Evo. Era Marcelo Ebrard. Quizá ni él mismo habría pensado aun en un exilio, pero la idea no estaba mal. ¿Estaba Evo en peligro, digamos, un peligro real, de muerte, de ser agredido brutalmente? Al día siguiente circuló un video donde, supuestamente, un hermano de Morales es acosado e insultado en un avión en Argentina, donde habría hecho escala rumbo a Miami, pero resultó “fake news”.

El mismo Evo denunció que la casa de su hermana había sido incendiada y que la suya saqueada. En realidad, el ahora ex Presidente de Bolivia tiene mucho apoyo en su país. Junto con Chile, es uno de los países que más avanzó en los últimos años. Es una situación parecida a la que padecen Daniel Ortega, en Nicaragua, y Nicolás Maduro, en Venezuela. Quizá a la que sufren Sebastián Piñera, en Chile, o Lenin Moreno, en Ecuador.

Estos últimos cuatro Jefes de Estado tienen a su favor que la población está dividida, es decir, no enfrentan el rechazo total y, por lo mismo, no existe el riesgo serio de una revolución. Sí de la confrontación entre quienes los apoyan y los que no, lo que sólo empujaría a una solución pactada.

Por otro lado, Evo no es, nunca lo fue, el ladrón, el déspota, el totalitario, el duro, que encarnaron otros líderes de países derrocados civil o militarmente. ¿Qué sus formas afectaron intereses en Bolivia? Definitivamente, toda ruptura con lo establecido afecta intereses. No creo que tuviera en su país la peor de las suertes.

Pero el hecho de aceptar, de botepronto, la idea de México de sacarlo de Bolivia y esconderlo en nuestro país sí deja entrever que rehúye al compromiso de hacer valer su actuación como líder de un país. Si nada debe, que nada tema.

Pretender ser un líder “de lejos” lo vuelve cobarde.

Ante todo este panorama, algo más fabricado que surgido espontáneamente de alguna alerta o emergencia real, me surge una pregunta de atrás para adelante:

¿El Gobierno de López Obrador salvó a Evo Morales o Evo Morales salvó al Gobierno de López Obrador?

OBRAS, LAS A FUTURO Y LAS MAL VISTAS

Sobre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueden contarse muchas cosas.

La mayoría, reiteramos, obedeciendo a lo que un pretendido cambio de raíz, en lo social y lo político, conlleva.

Vuelvo a repetirlo: El plan es meter orden en la República poniéndola de cabeza. En realidad, es la única forma de hacerlo si se quiere un cambio neto, y hasta necesario.

Pero, para ello, ¿se tienen las herramientas necesarias; existe un plan de contingencia; se cuidan los flancos, las formas, el fondo? ¿Se habla lo necesario o se habla de más? ¿El equipo de colaboradores es el más idóneo?

López Obrador propuso el cambio y lo llamó “La Cuarta Transformación”.

Hoy, a casi 12 meses, sabemos que su estrategia, como la de otros mandatarios de otros países con su ideología, es hacerse de los favores de los otros poderes, el Legislativo y el Judicial. A’i la lleva.

Aunque, paradójicamente, en el que debiera tener menos problemas, porque está inundado de su partido, el Legislativo, es donde parece que le ponen freno. En el Judicial, como fuera de los poderes oficiales, en los fácticos, el empresariado, por ejemplo, el interés tiene pies.

En lo económico, ante la propia volatilidad de la economía mundial, el país no puede inventar formas para ser distinto al resto de las naciones, sin embargo, México ni está a la deriva ni está en emergencia.

La oposición decía lo mismo en los dos, tres o cuatro, sexenios anteriores y, como ahora, la realidad es que no estamos en el abismo.

Pero sí hay que repuntar; sigue habiendo pobreza, y de la peor, extrema. Mejorar programas sociales, pero no eliminando otros, dejando a la intemperie a quienes ya estaban protegidos.

Hay medidas que duelen y en eso debe ser más cuidadoso el Gobierno Federal.

Entonces viene la “catafixia”. López Obrador cancela la obra bandera del peñismo, la que lo trascendería, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y plantea nuevas, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

La primera se congeló y las tres propuestas están en veremos. En todas, el común denominador se llama capital, dinero, recursos.

Del éxito de éstas, y de otras con fondos extranjeros, depende el repunte de la economía nacional porque ahí es donde están los empleos.

Y de los empleos depende el poder adquisitivo de las capas sociales, y de este poder adquisitivo depende el consumo.

En todo ello, como en el asunto de Seguridad, está metido el proyecto de López Obrador. A un año no hay nada claro; sólo el afán de “transformar”.

Frente a ello, sí, existe una parte de la sociedad que no está convencida, que reclama, pero en favor del actual gobierno no existe una oposición representativa. En el Congreso, donde más podría reflejarse una balanza para no permitir que las ideas “transformadoras” se desboquen, la única oposición que existe es el PAN; el PRI está asustado y el PRD no encuentra para dónde correr.

Así será el cierre del primer año de gobierno lopezobradorista, con una preocupación alta sobre el futuro de nuestra economía, con el temor de la alta violencia y con Evo Morales como nuestro huésped.

[email protected]

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga