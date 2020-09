Segundo informe de gobierno: política exterior

En este rubro hay actividad, pero no la suficiente ni la que México podría desplegar para fortalecer nuestra economía e influencia en el mundo

> Existe poca inclusión de organismos internacionales, falta presupuesto en las representaciones de nuestro país en el exterior y hay poca actividad del Ejecutivo federal en el extranjero

El pasado primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, otorgó su segundo informe de gobierno, para dar a conocer los avances, resultados y en general el manejo de su administración en los distintos temas que le competen al país.

Anteriormente, se conocía como un día solemne y las oficinas burocráticas paraban por completo sus actividades para escuchar el solemne informe del presidente de México.

Los tiempos han cambiado, ya no hay el día del presidente, pero si continúa la tradición de dar por parte del presidente de México un informe anual del desempeño de su administración.

En un informe que duró poco más de una hora y para muchos analistas y comentaristas simplemente fue una mañanera extendida y en otro horario, el presidente trató los distintos temas que son de mayor relevancia. Para nuestro caso, nos enfocaremos en aquellos que podemos discernir en materia de política exterior.

El presidente López Obrador, hizo referencia a la iniciativa de nuestro país que se realizó en la ONU en materia de medicamentos y vacunas: “Propusimos ante la ONU, y se aprobó casi por unanimidad, una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19”. Dicha propuesta fue bien recibida por los países miembros y en un esfuerzo y gran labor diplomática de nuestro país y de la Misión de México ante la ONU, obtuvo una gran aprobación y se trabaja para que una vez la vacuna se encuentre en fase de distribución, todos los países tengan acceso a ella.

Asimismo, el presidente destacó en materia de cooperación internacional los esfuerzos con países como Argentina y farmaceúticas el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19. “De manera específica destacó el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina.

Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo de manera universal y gratuita.

La emergencia sanitaria mundial vivida este año ha planteado problemas muy graves para todos los países y nos obligará a todos a repensar y a cambiar muchas cosas. Sobre este punto, se destaca el esfuerzo tanto de nuestro país como de otros con los que se trabaja en el desarrollo de la vacuna, como el Reino Unido y como se ha mencionado Argentina.

Si bien, la emergencia sanitaria, ha obligado a repensar varios sectores de nuestras vidas diarias, como el trabajo, la higiene, la vida social, quedan aún varias preguntas en materia de distribución y logística que el gobierno de nuestro país no ha comenzado a responder. Se dice que la vacuna será universal y gratuita, pero también que se piensa distribuir como prioridad en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dejando a un lado otros sectores en segundo término.

Al ser un tema de salud pública, todos los sectores de nuestra sociedad querrán la vacuna al mismo tiempo, problemas como el desabasto, escasez y descontento en caso de no manejarse la distribución de la vacuna de manera correcta, serán problemas que el gobierno deberá contemplar desde este momento.

En materia de remesas, el presidente destacó el aumento de las mismas. “A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10 por ciento en relación con el año pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias.

Con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares, con los Programas de Bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna, ni en escasez de alimentos ni en asaltos, y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico”.

Sobre este punto, es importante destacar que las remesas no son un logro ni una actividad propia de este gobierno y el aumento de las mismas en este año fue derivado a que los mexicanos que se encuentran en los EUA, al prever la crítica situación en el desempleo y escasez de recursos que iban a sufrir, aumentaron su envío de dinero a nuestro país, pero no en señal positiva, ahora muchos de ellos en los EUA, se encuentran en desempleo y no en una mejor situación que muchos mexicanos enfrentan hoy en día derivado de la pandemia por el Covid-19.

Sobre la inversión extranjera directa (IED), el presidente sostuvo que llegó a 17 mil 969 millones de dólares, lo mismo que en 2019.

Sin duda, mantener los mismos números de IED, no son una señal positiva, derivado en primera instancia por el clima de incertidumbre, el recelo del actual gobierno con el sector privado y la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19; que finalmente, en números simples termina siendo mucho más costoso para el bolsillo de todos los mexicanos que pagan impuestos.

Por dar un ejemplo, en marzo, el gobierno federal decidió cancelar la tercera planta cervecera de Constellation Brands en nuestro país. La firma encargada de distribuir los productos de Grupo Modelo en Estados Unidos había ejecutado inversiones por 900 millones de dólares de un total de 1,400 millones.

La perdida de inversiones privadas y la cancelación de miles de empleos directos e indirectos, no permiten que nuestro país vaya a tener una verdadera recuperación económica, lo que nos podría mantener en una recesión económica por muchos años.

En materia de comercio internacional, el presidente destacó: “Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América”.

Recordemos que la entrada en vigor y el trato amable y cordial del presidente Trump, no fue más que una faramalla política en vísperas de su posible reelección en aquel país. No podemos perder de vista, las amenazas -sin fundamento- a la imposición de aranceles a productos mexicanos y que hizo de facto a nuestro país, tercer país seguro con el despliegue de la guardia nacional en la frontera sur. De conseguir la reelección el presidente Trump, probablemente nos enfrentaremos a una administración trumpista de lleno en nuestro país, en donde las amenazas y el despliegue de caprichos presidenciales serán costosos para México en sectores como la economía, el comercio, la migración y seguridad.

Hizo énfasis el presidente López Obrador sobre los principios de política exterior que actualmente rigen en nuestra Constitución en el Artículo 89, Fracc. X.

“En materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU”. Si bien, es un logro diplomático que nuestro país se encuentre en el máximo fórum de la ONU, recordemos que no es un logro propio de esta administración, sino ya una larga tradición diplomática de nuestro país, que ha ocupado un asiento en el Consejo de Seguridad en 1946, de 1980 a 1981, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010.

Derivado del segundo informe del presidente de nuestro país, podemos destacar que han habido algunos logros, particularmente en la ONU con propuesta de iniciativas bien recibidas por la comunidad internacional. En materia de cooperación internacional con los avances en la vacuna contra el Covid-19 y la implementación del T-MEC por parte de EUA para agilizar el comercio trilateral.

Sin embargo, hay muchos puntos que no se les da importancia en materia de política exterior, la poca inclusión de organismos internacionales, la falta de presupuesto en las representaciones de nuestro país en el exterior y la poca actividad del Ejecutivo Federal en el extranjero, nos demuestra que hay actividad, pero no la suficiente ni la que nuestro país podría desplegar para fortalecer nuestra economía y nuestra influencia en el mundo.