Seguimos en la teor ía y en las matanzas

PUES LA VERDADERA NETA, LAS MUJERES QUE SE MANIFESTARON EL DÍA 8 Y 9 DE MARZO FUERON MÁS LAS JOVENCITAS ESTUDIANTES O TRABAJADORAS QUE NO TIENEN MUCHAS OBLIGACIONES, Y LAS MUJERES QUE APOYADAS POR SUS FAMILIARES PUDIERON DEJAR SUS TAREAS, COMO DICEN LOS MACHISTAS, PARA DEMOSTRARNOS QUE SU LUCHA POR LA LIBERACIÓN EXIGE EL RESPETO A SUS VIDAS Y A SU INTEGRIDAD.

La verdadera neta que en el campo no se mantuvo la misma acción aunque a lo mejor existe mucho más rabia, frustración y condiciones de inseguridad que demandarían la asistencia de las mujeres en tales eventos, pero resulta que se nos olvida que si una de ellas que tiene su actividad comercial o casera no hace su “chamba,” pues a veces ni haciéndola, los salarios y sus ganancias le dan para mantener a sus hijos y una inmensa mayoría está sola, sus hombres se fueron al “norte” y pues al principio mandaban algo de dinero, pero después ni sus luces de ellos, algunas dicen que a lo mejor les agarraron otras mujeres o se fueron a algún sitio donde no hay señales y a lo mejor hasta andan en malos pasos y en la cárcel, pues a saber.

El asunto es que durante años miles y miles de mujeres cuyos hombres se fueron al norte, expulsados por el hambre, siguen “casi viudas,” abandonadas, pero ligadas a sus compromisos, y si alguna de ellas los rompe, pues tiene consecuencias brutales de parte de la familia del macho o de ella misma y normalmente son desplazadas de sus comunidades y despojadas incluso de sus propiedades o los hijos.

En las colonias marginales y alejadas de las zonas “buenas y decentes” en las ciudades, pues el dejar el machismo es exponerse a que lo agredan, son los culeros o los putos que andan ligando con ello a las morras o bien los quieren para usarlos y tirarlos o explotarlos, las condiciones en esas zonas son de machos, de brutos, de gentes brutales que entre más violentos son más importantes y respetables los ven y toman dirigencias en las calles y las zonas, y normalmente se integran a las pandillas locales o las que se van integrando ligadas a los grupos del narcotráfico, del tráfico de gentes y de armas y que son las que cobran los pisos y mantienen el control de la plaza en cada colonia y calle, ahí, las morras y las ñoras, las mujeres maduras, no tienen más opción que ser parte de ellos a menos que se expongan a que las jodan, las marginen o las maten o violen, ellas no tienen razones para protestar porque dicen los pandilleros que ellos les dan protección y seguridad incluso dentro de sus casas, porque no hay puertas que no puedan ser derribadas por la acción de esos grupos de vándalos.

Ellos señalan cuando hay tocadas o se asiste en qué casas a las fiestas familiares y de cómo les protegen o bien, de a cuanto les van cobrando por dejarlos hacer el guateque sin pedos ni alarmas, ellos tienen entrada libre, ellos venden o inducen al consumo de drogas y del manejo del cobro de piso o el tráfico de mujeres o de hombres y de cómo o quienes le hacen de padrotes, pues esto, a lo mejor, no lo saben en presidencia, y por eso dicen que el movimiento está infiltrado por “fifís” para atacar a AMLO, y la verdad es que de esas zonas marginadas se pensó en un momento de que se cambiarían las cosas y dieron su voto para AMLO pensando en el cambio, pero nada, la desilusión, puros rollos porque incluso por si no lo saben en presidencia y en las famosas juntas de “seguridad”, desde los grupos de pandilleros que controlan las colonias, ellos tienen las listas de quiénes reciben apoyos del gobierno ya sean viejitos, madres solteras, estudiantes y así ellos pasan la charola, el cobro del piso, y pues así los apoyos valen madres, los beneficiarios, en verdad, que son los hampones y de los hampones en esas zonas no se pueden defender ni liberar y ahí está la cosa jodida.

Los grupos de pandilleros y de narcotraficantes son los que tienen el control del transporte por medio de las mototaxis que les sirven de halcones y de distribuidores o de conductores para el manejo de las “chachas”, incluso, por si no lo saben los expertos de la policía que todos los días se reúnen con el presidente para dar informes y cuentear al mero mero, pues por esos mecanismos los pandilleros también ya saben a dónde van a trabajar los batos y las ñoras o donde estudian los chavos y así, pues ellos, controlan los cobros del piso o las gentes se las ven más de la tiznada si no aceptan o se manejan al gusto de los mafiosos y pandilleros, ahora, incluso, ya andan incursionando en la política y les venden a los posibles candidatos a los grupos de votantes, porque ellos ahora tienen hasta esos controles, y a cambio, pues les pagan ciertas cantidades o les incluyen en determinados puestos o les dan cuotas mensuales a los jefes y les dejan trabajar sin pedos en sus zonas de control, por esa razón los grupos colombianos de gota a gota surgen con mayor violencia en muchas zonas, porque ellos controlan fuentes financieras y la violencia en los cobros y los pueden manipular con el manejo de las armas, prostitución, política y narcotráfico y control de vialidades y zonas de vialidad.

Esta es una realidad que a lo mejor los policías como están muy ocupados todas las mañanas en dar informes y rollos, pues no saben ni conocen, porque les obligan a estar en la “teoría”, pero no en el combate real, porque estamos ante el primer episodio de los besos y abrazos en vez de balazos, aunque los balzos vengan de los malosos y cobren las vida de los honestos y ciudadanos que pensaron en un cambio, pero nada, todo sigue igual o peor que antes en algunos puntos, y pues AMLO tienen mucho trabajo lidiando contra los “fifís” y los dogmáticos reaccionarios… y así, a ver hasta cuando cambian las cosas para los jodidos…