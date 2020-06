Se siguen acumulando las malas noticias para la 4T

Esta ha sido una semana muy mala para la 4T en cuanto a la difusión del comportamiento de indicadores económicos, que muestran, de manera incontrovertible, la grave recesión económica en la que estamos inmersos y que a diferencia del propio Presidente López Obrador, que siempre trae otros datos, parecen evidenciar dos cosas: Que aún no tocamos fondo y que la recuperación económica no será tan inmediata por el severo daño estructural que ha sufrido la economía nacional por el coronavirus y la falta de una política contracíclica que aminore el daño a la planta productiva y proteja el empleo.

El INEGI nos reportó, en días pasados, que la actividad industrial cayó en el mes de abril un -25.1%, un récord histórico en las mediciones del instituto; superó la caída que provocó el error de diciembre en el año de 1995; al mismo tiempo, el sector de la construcción se colapsó en un -32.8% en el mismo mes; el sector manufacturero cayó un -30.5%, la minería un -5.6% y la generación de electricidad un -1.1%.

Paralelamente, se reportó, de manera oficial, que en el mes de mayo se perdieron 288,727 empleos formales registrados ante el IMSS, y que sumados los meses de marzo, abril y mayo, la contracción de fuentes de empleos formales perdidos acumuló 988,135 empleos, sin sumar los informales, de los que pronto tendremos un estimado. Todos estos empleos formales adscritos al IMSS que se perdieron coinciden con el inicio del confinamiento de la pandemia del coronavirus, pero también manifiestan la tendencia de contracción de la generación de empleos por más de 18 meses, que también coinciden con el inicio de esta administración, la cual no ha sido capaz de generar un empleo de más, medido mes a mes, de los que le dejó la administración pasada.

Bajo estos hechos, que el propio presidente reconoce como reflejo de la realidad en la que estamos inmersos por la pandemia, se muestra una profunda depresión económica generalizada que impactará en los ingresos fiscales del gobierno, lo que obligará a mayores ajustes en la política de gasto y que redundará en una mayor contracción económica, todo esto con la ausencia notable de una agresiva estrategia de inversión privada, dado el rompimiento de relaciones entre el gobierno de la 4T y el sector empresarial del país por la ausencia de la variable de confianza y certeza jurídica.

Sin embargo, para el presidente López Obrador y su secretario de Hacienda habrá una recuperación casi inmediata por tres factores esencialmente: La inversión publica desplegada en los proyectos insignia de este gobierno: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la construcción de la refinería de Dos Bocas en el sureste del país; en segundo lugar, por el adelanto en la calendarización del ejercicio del gasto para activar la economía y, en tercer lugar, a la puesta en marcha del T-MEC en América del Norte. La mayoría de los analistas y organismos especializados nacionales e internacionales no coinciden en su pronóstico de recuperación por tres razones fundamentalmente:

Primero, porque no existe aún la certeza respecto del control y aplanamiento de la curva de la pandemia de coronavirus, que implica la posibilidad de la apertura generalizada de la actividad económica y comercial en todo el país; al contrario, se percibe un auténtico descontrol de la estrategia de salud para la atención de la emergencia sanitaria, aunado a que no se considera la probabilidad de los rebotes de contagio, que implicará nuevos cierres y mayor confinamiento. Segundo, no existirán suficientes recursos públicos para sostener la reactivación, por sí sola, de la actividad estructural del país; requiere, necesariamente, del complemento de la inversión privada, y no existen condiciones para que se dé en este momento; los incentivos son exactamente a la inversa. Y, en tercer lugar, la activación de la industria de la exportación dirigida nuestros socios comerciales del norte estará sujeta a condiciones estructurales propias de esas economías, que de igual manera sufren una severa contracción económica; la activación de las cadenas de suministro no se dará de manera automática, aunado a que se avecina el proceso electoral en EUA y se transitará por una coyuntura de incertidumbre política.

Una cosa tenemos clara, de manera inobjetable, en este momento: Estamos en una severa crisis económica y sus repercusiones serán directas al empleo y, por tanto, a la paz social; el país transitará por una delgada línea de gobernabilidad si no se producen acciones públicas que contengan la recesión económica. Si el presidente maneja la crisis económica como lo hizo con la atención de la emergencia sanitaria, entonces, tendremos serios problemas y habrá que preocuparnos, y también dependerá que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no tenga la misma actitud institucional que tuvo el subsecretario López-Gatell respecto a la toma de decisiones en momentos delicados para el país.

El futuro de este gobierno se jugará en las siguientes semanas; de eso no hay duda; más allá de la retórica oficial y su maniqueo juego de las circunstancias en todos los sentidos, viviremos las Horas de Mayo, parafraseando a Churchill, y más vale que se entienda que, como dijo el Banco Mundial, tenemos en este momento los saldos de una economía de guerra, y debemos de actuar en consecuencia.

De esta crisis, el país se levantará con o sin la ayuda de este gobierno, y será más tarde que temprano, pero no así este gobierno, que si algo tiene este país es memoria de corto plazo; si no pregúntele a los gobiernos del PAN y del PRI, y más cuando se trata de los bolsillos de la gente; peor aún.

Y como se dicen en el futbol, el peor enemigo del gobierno en este momento es el tiempo, que avanza de manera inexorable, y no el BOA. Mas le vale que se pongan las pilas. Tic tac, tic tac.