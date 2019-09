Se reúnen los Premio Nobel de la Paz

Se reunieron en Mérida, Yucatán personalidades como el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la activista guatemalteca luchadora incansable por los derechos indígenas; Rigoberta Menchú, la activista estadounidense Jody Williams, el ex primer ministro de Irlanda del Norte, Lord David Trimble, el ex presidente de Polonia; Lech Walesa y muchas otras personalidades.

La Cumbre Mundial de los Premio Nobel de la Paz, SE REALIZA DESDE EL AÑO 1999 y es uno de los más relevantes y renombrados eventos sobre el diálogo de la paz alrededor del mundo y este año se celebra el 20 aniversario de su concepción.

El Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en conjunto con el Gobierno del Estado de Yucatán, en concreto con el apoyo del Gobernador, Mauricio Vila Dosal, envía un mensaje al mundo, la ciudad famosa por albergar gran parte de la cultura maya, ha sido considerada un gran ejemplo de la promoción cultural y participación ciudadana en la promoción de la paz y la armonía.

Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán, comentó: “Estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de ser anfitriones de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, es un evento sin precedentes en México y en Mérida. Es una oportunidad para un diálogo único, en el que invitamos al pueblo mexicano, el sector empresarial, el gobierno y los partidos políticos, a trabajar de la mano, para iniciar un movimiento nacional de paz en el que se demuestre que desde la reconciliación es posible para construir una sociedad mejor, y que podemos recuperar la calidad de vida que debería prevalecer en cada sociedad, y que este movimiento, a su vez, se convirtió en un modelo que puede ser replicado en beneficio de la humanidad”.

Durante su discurso inaugural el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, indicó que construir y mantener la paz requiere del compromiso de todos.

El mandatario indicó que gracias a cada edición de la cumbre, que se ha hecho en varias ciudades del mundo, se han dado pasos importantes para alcanzar este objetivo, que es construir la paz mundial.

Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turismo (Sefotur) de Yucatán, estableció: “Instituciones como la Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz nos dieron la oportunidad de organizar un evento tan importante, algo que nos ayudará a consolidar a Yucatán como destino donde se pueden realizar eventos importantes con excelentes resultados gracias a la infraestructura hotelera, las conexiones con el aeropuerto y las infinitas atracciones turísticas que tenemos en Yucatán “.

En redes sociales se dio a conocer el evento de manera oficial inaugurando la 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en la página web https://www.nobelpeacesummityucatan.com/ y en los hashtags #YourMarkForPeace #MiHuellaPorLaPaz.

El gobernador envió un mensaje contundente al poner énfasis en que los yucatecos se esfuerzan día a día para lograr un Estado pacífico y seguro. Mérida se distingue por ser una de las ciudades con mejor calidad de vida y por estar impulsando políticas públicas que fomentan la cultura como disfrute y goce de sus ciudadanos. De ahí la importancia en que la ciudad fuera la sede para la Cumbre de este año, que bajo estrictos protocolos de seguridad alberga a todos los galardonados de este premio.

Este año, la Cumbre tuvo paneles de discusión con los galardonados con el Premio Nobel de la Paz y organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, así como el programa educativo “Liderando con el ejemplo”, que tiene como objetivo educar a los estudiantes en la construcción de la paz, el liderazgo y la ética según los galardonados con el Premio Nobel de la Paz.

A lo largo de los años, las Cumbres Mundiales de los Premios Nobel de la Paz han sido honradas con la participación de numerosas Organizaciones Nobel de la Paz y Premio Nobel de la Paz, entre ellas: Mijaíl Gorbachov, Su Santidad el Dalai Lama, Shimon Peres, Lech Walesa, Jimmy Carter , José Ramos-Horta, el Dr. Shirin Ebadi, Lord David Trimble, el profesor John Hume, Kim Dae Yung, Juan Manuel Santos y otros líderes reconocidos a nivel mundial.

Sin embargo, no todos los galardonados con este premio son vistos sin lupa, existen los casos controvertidos de figuras públicas a las que se las han dado el premio sin dar a ciencia cierta cuál fue su logro para obtenerlo, ya que al ser escogidos dejan un aire de subjetividad, ejemplos como Yasser Arafat, en 1994, junto con el primer ministro israelí Isaac Rabin y su ministro de relaciones exteriores, el recientemente fallecido Shimon Peres. El Comité basó su decisión en el papel de los tres en el trabajo por conseguir los acuerdos de Oslo, dirigidos a crear “oportunidades hacia el desarrollo de la fraternidad en el Oriente Medio”. De nuevo el Comité actuó apresuradamente: hoy esos acuerdos no pasan de ser unos más de los intentos fallidos por detener el conflicto más largo e intratable del mundo.

Otro es el de Rigoberta Menchú, la activista guatemalteca que ganó el Nobel de Paz en 1992. Todo indica que el Comité actuó bajo el influjo del libro “Yo, Rigoberta Menchú”, en el que ella hace un recuento autobiográfico de su vida y específicamente del genocidio del pueblo maya a manos del gobierno guatemalteco en los años setenta y ochenta.

Tras su publicación en 1982, el texto fue traducido a varios idiomas –12–; y lanzó al estrellato internacional a la autora, pero un antropólogo norteamericano investigó las afirmaciones de Menchú, y descubrió que el libro tenía licencias narrativas que lo ponían al borde de la ficción, sobre todo en cuanto a la presencia personal de la autora en algunos de los episodios que narra.

El ex presidente estadounidense, Barack Obama, se convirtió en otro galardonado cargado de polémica, no exento de críticas cuando recibió el premio, pues con ocho meses después de asumir el poder en Washington, se le consideró el más influyente para recibir dicho premio. El comité noruego justificó la decisión de 2009 por sus “extraordinarios esfuerzos por enderezar la diplomacia internacional hacia la cooperación entre los pueblos”. Sin duda, su presidencia ha sido de las mejores que ha tenido la administración en años recientes, uno de sus logros más relevantes fue ser de los primeros mandatarios en realizar una visita oficial en Cuba y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La visita de los Premio Nobel de la Paz en nuestro país ha dejado ver que el gobierno de la 4T no ha buscado una alternativa -o sustitución- de la extinta agencia de promoción turística ProMéxico cuya labor específicamente era precisamente atraer inversión y eventos como el que se desarrolla en Mérida, el trabajo quedó en manos de la Sefotur.

Sin duda, celebramos la derrama económica y la promoción de los Estados de nuestro país en el extranjero, pero queda claro que se deben tomar acciones para que el Gobierno Federal, genere la nueva Agencia de Promoción Turística para que México no pase desapercibido en otros posibles eventos importantes y la tarea no recaiga en cada Estado o Embajada de nuestro país en búsqueda de la confianza internacional.