Se abre la frontera, pero con restricciones

> Al principio de la pandemia, el gobierno del presidente Trump negaba profundamente que el coronavirus tuviera el efecto que ha tenido hasta ahora: Una “pandemia impredecible” y un “enemigo invisible”

La toma de decisiones del presidente Donald Trump frente al Covid-19 ha sido ampliamente criticado en varios sectores de la sociedad estadounidense, así como en nuestro país, dado que la relación bilateral se encuentra íntimamente ligada por varios temas de interés común; y el cierre de fronteras causado por la pandemia no ha hecho más que tensar la ya complicada relación entre ambas administraciones.

Como parte de las estrategias tomadas en los EUA, en un punto donde se busca reactivar la “vida normal” de los ciudadanos, pero las cifras de contagios van en aumento y el gobierno no termina de declarar que la pandemia ha terminado, cuando de hecho viene un segundo brote y afectará todas las actividades económicas de aquel país y que impactará en gran medida en nuestra propia economía.

En un anuncio realizado por el presidente Trump, con la reapertura gradual de la frontera y el ingreso de extranjeros a los EUA, el pasado 23 de junio se anunció la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año de la proclamación que suspende el ingreso de ciertas categorías de inmigrantes que representen un riesgo para el mercado laboral durante la recuperación económica posterior al brote de Covid19.

La información oficial por parte de la Embajada de los EUA en nuestro país afirma que la proclamación incluye excepciones a sus restricciones para ciertas categorías de inmigrantes, entre los que se incluyen: ciertos profesionales de la salud, extranjeros que buscan entrar a los Estados Unidos bajo una visa EB-5 de inversionista, cónyuges e hijos (categorías IR2, CR2, IR3, IH3, IR4, IH4) de ciudadanos estadounidenses, miembros de las Fuerzas Armadas de los EUA., y sus cónyuges e hijos, al igual que extranjeros que busquen entrar a los Estados Unidos bajo una visa de inmigrante especial iraquí y afgano. Además, cualquier solicitante menor de edad que pueda llegar a la edad adulta durante el proceso puede ser considerado para una excepción en el interés de la nación. Las categorías de las visas se desglosan de la siguiente manera Negocios & Turismo (B1/B2), Miembros de una tripulación comercial o tripulantes de vuelo (C1/D), Visas de estudiante (F y M), Visas de intercambio académico (J), Empleo Basado en Petición (H, L, O, P), Profesiones Religiosas (R1), Empleadas (os) Domésticas (os) (B-1), Prensa y Medios (I), Comerciantes (E-1), Inversionistas (E-2), Miembros de Organizaciones Internacionales (G), Diplomáticos y Empleados, Federales Gobierno Mexicano (A), NAFTA (TN), Víctimas de Tráfico de Personas (T), Víctimas de Actos Criminales (U).

La medida se encuentra enfocada para proteger la creación de empleos estadounidenses y evitar el ingreso de mano de obra calificada extranjera, en un momento donde la principal política del presidente Trump es el proteccionismo, medida a la que tiende el país norteamericano de manera histórica pero su papel como potencia no le permite en la realidad y debe intervenir en distintos foros y puntos suaves en la arena internacional.

Otro enfoque, es aprovechar la situación para endurecer las leyes migratorias desde un punto que no había podido atacar que es a través del trámite de visas.

Se estima que dicha medida tendrá una afectación de aproximadamente 525.000 personas que verán su interés en ingresar al mercado laboral en los EUA de manera legal, retrasada cuando menos hasta principios del siguiente año.

Los grandes perdedores de estas nuevas medidas impuestas serán en nuestro país, los trabajadores agrícolas que aplican con la visa H-2 o los trabajadores en el campo laboral, médica y medios de comunicación que aplican con la visa H-1B.

Otra medida, que tendremos que considerar son las políticas adicionales que la administración del presidente Trump ha llevado a cabo dentro de su país y son políticas que vemos manejadas de manera similar en nuestro país y vale la pena darle un análisis.

En un manejo poco ortodoxo de la pandemia, muchas de las políticas manejadas en aquel país repercuten e impactan directamente en cómo la población percibe al Covid-19 y su manera de actuar. Al principio de la pandemia, el gobierno del presidente Trump negaba profundamente que el coronavirus tuviera el efecto que ha tenido hasta ahora una “pandemia impredecible” y el “enemigo invisible”. Las pruebas se han vuelto una paradoja dentro de los EUA, el presidente norteamericano, asegura que las mejores pruebas se encuentran dentro de su país y que cualquier ciudadano que requiera realizarse una, puede hacerlo sin mayor problema. Contradictoriamente, también dice que no se requiere realizar tantas pruebas o simplemente no tiene sentido las pruebas y con eso se tendrían menos casos. Otro de los ejemplos tan polémicos que el presidente estadounidense comentó en una rueda de prensa fue que las personas deberían intentar inyectarse desinfectante o utilizar rayos ultravioleta para mejorar las medidas de sanidad entre la población. Y qué decir de la falta de seriedad de hacer caso omiso a la comunidad científica -dentro de una larga lista de ejemplos- la falta de uso de cubrebocas por parte del presidente Trump, como parte de una de las más elementales para evitar el contagio del coronavirus entre la población y más en eventos políticos donde repetidamente le pide a colegas, empresarios o periodistas que se retiren el cubrebocas dan muestra de su desaprobación a los datos y estadísticas arrojados por la comunidad científica. Y uno de los puntos más relevantes y que es de interés con nuestro país, por la similitud del manejo del Covid-19 es el tema de la salud pública y la reactivación económica. El pasado 21 de abril el presidente Trump mencionaba -en pleno pico de la pandemia- que el país (los EUA) ya se encontraba listo para regresar a la normalidad y al trabajo cotidiano. El pasado 20 de mayo comentó que la ciudad de Los Ángeles permanecerá cerrada hasta finales de agosto, a lo que declaró como “deseo de muerte” su manejo de salud pública. A pesar de que el comunicado oficial es, no reabrir la economía sin precauciones y medidas sanitarias, el presidente estadounidense insiste en abrir de inmediato y presionando a los gobernadores para hacerlo en efecto.