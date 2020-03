SALVANDO A MÉXICO

El paisaje frente al que nos encontramos a causa del Covid-19 es desolador, calles vacías, negocios cerrados, centros comerciales con accesos bloqueados y poca o nula gente caminando en las calles, las personas que lo hacen cuentan con cubrebocas o guardando una distancia de más de 1.5 metros como lo sugieren los expertos.

Frente a la pandemia, los países han tomado diferentes medidas para buscar contener o mitigar los contagios entre la población. A nivel mundial el coronavirus muestra un total de 487 mil 985 casos y un total de 22 mil 038 muertos; países como España asciende a los más de 4 mil fallecidos o Italia con más de 7 mil.

En México, se han detectado, al momento de redactar este artículo, 585 casos confirmados de Covid-19, con mil156 casos por confirmar y 9 fatalidades.

Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció 5 fases que dividen los periodos en los que se desarrolla una pandemia y cuya finalidad es emitir las recomendaciones que los países deben mantener para contener la expansión de un virus, en este caso el Covid-19.

Las fases son: fase (1) confirmación, fase (2) propagación, fase (3) fin de la primera ola, fase (4) olas posteriores; y fase (5) fin de la pandemia.

Durante cada una de estas fases, los países toman diferentes medidas para contener, reducir y eliminar la amenaza del virus, en este caso el Covid-19.

Sin embargo, las recomendaciones por parte de la OMS se encuentran enfocadas en la salud pública, en contener la expansión del virus y evitar la mayor cantidad de fatalidades derivado del mismo, pero no contempla -y tampoco es su función- los efectos colaterales que estas medidas pueden tener en los países y sus economías.

Cada país, debe adoptar medidas económicas de acuerdo a su PIB, tamaño de territorio y población y las principales actividades económicas que desempeña. Por dar un ejemplo, El Salvador, que fue de los últimos en reportar la presencia del coronavirus, dio a conocer un ambicioso paquete de medidas económicas para minimizar -en la medida de los posible- el daño económico del país salvadoreño.

Entre las medidas anunciadas, se encuentra la suspensión de pagos de diversas facturas (energía eléctrica, agua, teléfono, internet, hipoteca, entre otros). A su vez comentó sobre los grandes empresarios de su país que se encuentran preocupados. “Hay algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15 por ciento o un 20 por ciento menos ricos. Ustedes tienen dinero para vivir 10 o 20 vidas. No van a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir”, dijo Bukele en su discurso.

Sobre los comentarios del presidente salvadoreño, agregó “Cuando usted necesite una cama de hospital para que le atendamos, y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco, lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico (…). Sacrifiquémonos todos un poquito”, agregó.

Vale la pena reflexionar sobre este último punto, pues la pandemia no discrimina clase social, religión o etnia y las medidas deben ser tomadas responsablemente por todos, gobierno y sociedad.

¿A todo esto, qué hace México para tomar medidas de salud pública? y ¿qué medidas se toman en materia económica? Para contestar lo primero, la OMS, el pasado 24 de marzo, declaró a México en fase dos (propagación) y el contagio se vuelve de manera local y deriva cuando una persona ya no es capaz de identificar en dónde fue contagiada y se transmite ya no por el ingreso de extranjeros o ciudadanos mexicanos a territorio nacional. Sobre esto, el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, comentó a través de su cuenta de twitter @HLGatell: “Las medidas de mitigación incluyen disminuir drásticamente la movilidad de las personas. El efecto principal de decirle a la población #QuédateEnCasa es solidario. Al no ir al trabajo con síntomas de #COVID19 protegemos a los demás”.

En materia económica, el escenario se torna mucho más complejo que simplemente quedarse en casa, pues en un país como el nuestro en la que la economía informal predomina con un 57 por ciento, el quedarse en casa significa no contar con el ingreso diario para proveer de alimentos en sus hogares, ni que decir de un seguro médico o medicinas en caso de contraer el coronavirus.

De acuerdo, con la calificadora Moody’s Investors Service, en su más reciente proyección, anunció una caída del 3.7 por ciento al final del 2020 y, en gran medida, ocasionada por la pandemia del Covid-19. El escenario económico para México es desolador, si contamos que durante la administración de la 4T se ha tenido un crecimiento económico de 0.3 por ciento y en materia de desempleo un aproximado de 3.6 por ciento de acuerdo a cifras del INEGI.

Para el sector empresarial, el panorama no es más alentador, de acuerdo con el boletín No. 397, del 25 de marzo de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX ( CANACO CDMX), se estima que las pérdidas más significativas son en restaurantes: -68%, centros nocturnos, bares, cantinas y similares: -100%, Abarrotes: -4%, Hoteles: -82%, Ropa y calzado: – 25%, Perfumería y joyas: – 53%, Ferreterías y tlapalerías: -22%, Papelerías: -35%, Autos: -45%, Tiendas departamentales: -21%, ocupación hotelera: -20%.

Por su parte, los tres giros que en especial aumentaron sus ventas, debido a las compras extra de artículos por motivo del Covid-19 para la higiene personal, así como sanitizantes, medicamentos y alimentos en general: Tiendas de autoservicio: 22%, Farmacias: 24% y Tiendas de alimentos en general: 9%

A su vez, la Canaco recordó que el 80 por ciento del empleo en México es generado por pequeñas y medianas empresas, por lo que es necesario que se implemente un programa de apoyos directos a fin de garantizar la conservación del empleo, de lo contrario, el 20% de los mismos está en inminente riesgo.

Y nos preguntamos ¿qué podemos hacer para apoyar a la economía? ¿como aportar sin correr riesgos de contagio? Lo hemos dicho en este espacio y otras redes sociales, salvar a México, será a través del consumo local de bienes y servicios. Consumir los productos de la tienda o miscelánea local, servicios como el transporte, de entretenimiento, estéticas, restaurantes y cafés, negocios de preparación de alimentos, empresas de familiares y conocidos, serán clave para mantener la economía a flote en particular por ser Mipymes.

La creatividad, también será un factor clave, servicios a domicilio, la utilización de aplicaciones y redes sociales en la promoción de productos será fundamental, el uso de paquetería a distancia. Incluso algunas empresas han comenzado a promocionar en sus redes sociales que al invertir hoy en un consumo a futuro por cierta cantidad de dinero, en el momento de abrir sus puertas podrán tener un crédito de consumo hasta por el doble de la inversión original, todo sirve si es para apoyar.

Sobre el consumo a distancia, la OMS en su página de información sobre el coronavirushttps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses indica que el recibir paquetes (alimentos, tecnología, etc.) de zonas que incluso se ha detectado la presencia de COVID-19, la probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.

El país nos necesita a todas y todos, de nosotros depende que la economía sobreviva a la pandemia y demostrar que las y los mexicanos, podemos responder adecuadamente en tiempos de crisis, seamos solidarios.